ब्रह्मांड में तैरता जेलीफिश! 8.5 अरब लाइट ईयर दूर NASA के वैज्ञानिकों को मिला अजीब गैलेक्सी; खुलेंगे कई राज

ब्रह्मांड में तैरता जेलीफिश! 8.5 अरब लाइट ईयर दूर NASA के वैज्ञानिकों को मिला अजीब गैलेक्सी; खुलेंगे कई राज

NASA discover a jellyfish galaxy: नासा के वैज्ञानिकों ने 8.5 अरब साल पुरानी एक अनोखी जेलीफिश गैलेक्सी खोजी है जो गैस की लंबी धाराएं छोड़ रही है. इस खोज ने ब्रह्मांड के शुरुआती विकास और आकाशगंगाओं के बदलने की पुरानी वैज्ञानिक थ्योरी को पूरी तरह बदल दिया है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 22, 2026, 09:54 AM IST
ब्रह्मांड में तैरता जेलीफिश! 8.5 अरब लाइट ईयर दूर NASA के वैज्ञानिकों को मिला अजीब गैलेक्सी; खुलेंगे कई राज

NASA discover a jellyfish galaxy: वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड से बहुत दूर एक बेहद अनोखी गैलेक्सी की खोज की है. ये खोज नासा के शक्तिशाली अंतरिक्ष टेलीस्कोप की मदद से की गई है. ये आकाशगंगा धरती से करीब 8.5 अरब लाइट ईयर दूर स्थित है. इस तरह की आकाशगंगाओं को वैज्ञानिक जेलीफिश गैलेक्सी कहते हैं. इसका नाम समुद्र में पाई जाने वाली जेलीफिश से मिलता-जुलता होने के कारण रखा गया है. 

इस खोज से ये समझने में मदद मिल सकती है कि ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में आकाशगंगाएं कैसे बन रही थीं और कैसे बदल रही थीं. वैज्ञानिकों का कहना है कि इतनी पुरानी अवस्था में इस तरह की बनावट मिलना पहले की सोच से बिल्कुल अलग है. 

यह खोज अंतरिक्ष विज्ञान के लिए काफी जरूरी मानी जा रही है. इस रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इसके मदद से आकाशगंगाओं के विकास की कहानी को नए सिरे से समझा जा सकता है. इस खास आकाशगंगा का नाम COSMOS2020-635829 रखा गया है. इसे कॉस्मोस डीप फील्ड नाम के इलाके में खोजा गया है.

कॉस्मोस डीप फील्ड को ही क्यों चुना जाता है?
ये इलाका खोज के लिए इसलिए चुना जाता है क्योंकि वहां हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे की रोशनी बहुत कम बाधा डालती है. इसी वजह से वैज्ञानिक बहुत दूर की वस्तुओं को साफ देख पाते हैं. इस खोज से जुड़ी जानकारी अंतरिक्ष से जुड़ी फेमस वेबसाइट Space.com पर भी बताई गई है.

 वैज्ञानिकों के अनुसार यह आकाशगंगा हमें उस समय की दिखाई दे रही है जब बिग बैंग को हुए करीब 5.3 अरब साल गुजर चुके थे. उस दौर को ब्रह्मांड की किशोर अवस्था भी कहा जाता है. उस समय बड़े-बड़े गैलेक्सी समूह बनना शुरू ही हुए थे.

इस गैलेक्सी को क्यों कहते हैं जेलीफिश?
इस गैलेक्सी की सबसे खास बात इसके पीछे लटकती हुई गैस की लंबी धाराएं हैं. यही धाराएं इसे जेलीफिश जैसी बनाती हैं. वैज्ञानिक बताते हैं कि यह गैस एक खास प्रक्रिया के कारण बाहर निकलती है. जब कोई आकाशगंगा किसी बड़े समूह के अंदर बहुत तेज गति से चलती है, तो वहां मौजूद तेज दबाव और गैस की हवा उसके अंदर की गैस को बाहर धकेल देती है. 

इसी प्रक्रिया को रैम स्ट्रिपिंग कहा जाता है. इन गैस की धाराओं के अंदर नीले रंग के छोटे-छोटे चमकते हिस्से भी दिखे हैं. ये असल में नए जन्मे सितारों के समूह हैं. इसका मतलब है कि इस आकाशगंगा के बाहर निकली गैस में ही नए सितारे बन रहे हैं.

बदल गई वैज्ञानिकों की सोच
वैज्ञानिकों के लिए सबसे चौंकाने वाली बात इसका समय है. पहले माना जाता था कि करीब 8.5 अरब साल पहले गैलेक्सी ग्रुप इतने ताकतवर नहीं थे कि वे इस तरह किसी आकाशगंगा की गैस को खींच सकें. लेकिन इस नई तस्वीर ने उस सोच को बदल दिया है. 

शोधकर्ताओं का कहना है कि उस समय का माहौल पहले से कहीं ज्यादा कठोर रहा होगा. इसका असर आकाशगंगाओं के भविष्य पर भी पड़ा होगा. वैज्ञानिक रॉबर्ट्स के अनुसार गैलेक्सी समूह बहुत पहले ही आकाशगंगाओं के गुण बदलने लगे थे. यही कारण हो सकता है कि आज हमें कई समूहों में मृत या शांत आकाशगंगाएं दिखाई देती हैं.

अभी और रिसर्च बाकी है
ये पूरा रिसर्च नासा की अंतरिक्ष ऑब्जर्वेटरी से मिले आंकड़ों पर आधारित है. ये काम अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA के वैज्ञानिकों के सहयोग से किया गया है. आगे चलकर इसी आकाशगंगा पर और गहराई से अध्ययन किया जाएगा. वैज्ञानिक यह जानना चाहते हैं कि इसकी गैस कितनी तेजी से निकल रही है और नए सितारे कैसे बन रहे हैं.

 उन्हें उम्मीद है कि इससे जेलीफिश जैसी आकाशगंगाओं के बनने की असली वजह सामने आ सकेगी. साथ ही यह भी समझ आएगा कि शुरुआती ब्रह्मांड में बड़े गैलेक्सी समूह किस तरह आकाशगंगाओं की जिंदगी को बदल रहे थे.

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं.

nasa jellyfish galaxy

