कांप उठेगी दुनिया! अंतरिक्ष का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी अब उगल रहा पानी, हिमालय भी इसके सामने बौना

कांप उठेगी दुनिया! अंतरिक्ष का सबसे 'खतरनाक' ज्वालामुखी अब उगल रहा पानी, हिमालय भी इसके सामने बौना

Biggest Volcano Mars: मंगल ग्रह के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलिंपस मॉन्स को लेकर नासा ने चौंकाने वाली जानकारी दी है. इस ज्वालामुखी की चोटी पर वैज्ञानिकों को पानी की बर्फ यानी फ्रॉस्ट के संकेत मिले हैं. यह खोज इसलिए खास है क्योंकि ओलिंपस मॉन्स आग और लावे से बना ज्वालामुखी है. फिर भी वहां ठंड के मौसम में पानी जमा होने के सबूत दिखे हैं. 

Jan 01, 2026, 02:06 PM IST
कांप उठेगी दुनिया! अंतरिक्ष का सबसे 'खतरनाक' ज्वालामुखी अब उगल रहा पानी, हिमालय भी इसके सामने बौना

Biggest Volcano Mars: ओलिंपस मॉन्स मंगल ग्रह के पश्चिमी हिस्से में भूमध्य रेखा के पास है. यह थारसिस नाम के एक बड़े ज्वालामुखी इलाके में आता है. यह ज्वालामुखी धरती के किसी भी पहाड़ से कहीं ज्यादा ऊंचा और चौड़ा है. इसकी ऊंचाई करीब 26 किलोमीटर तक जाती है. इसका फैलाव 600 किलोमीटर से भी ज्यादा है. इतना बड़ा होने के बावजूद यह ऊपर से देखने पर बहुत ज्यादा नुकीला नहीं लगता. इसके चारों तरफ कई किलोमीटर ऊंची गोल दीवार जैसी संरचना है. बीच में गहरे गड्ढों से भरा बड़ा सा गड्ढा मौजूद है जिसे कैल्डेरा कहा जाता है. 

चोटी पर मिला पानी का फ्रॉस्ट
2024 में वैज्ञानिकों ने ओलिंपस मॉन्स की चोटी के पास पानी की बर्फ के हल्के संकेत देखे. यह बर्फ मौसम के साथ आती-जाती रहती है. मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी यह करीब 60 ओलंपिक स्विमिंग पूल जितने पानी के बराबर मानी जा रही है. आग उगलने वाले ज्वालामुखी की चोटी पर पानी का होना वैज्ञानिकों के लिए हैरानी की बात है.

पहले कैसे दिखता था ओलिंपस मॉन्स
अंतरिक्ष यान पहुंचने से पहले धरती से टेलीस्कोप के जरिए मंगल पर एक चमकीला सा धब्बा दिखता था. वैज्ञानिकों ने उसे निक्स ओलंपिका या ओलिंपिक स्नो नाम दिया था. उन्हें लगता था कि यह कोई बर्फीली जगह है. 1971 में नासा के मेरिनर-9 यान ने साफ कर दिया कि यह बर्फ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी है. दुनिया को मंगल के इस विशाल पहाड़ का असली आकार समझ में आया.

इतना बड़ा होकर भी सपाट क्यों
ओलिंपस मॉन्स एक शील्ड ज्वालामुखी है. इसका मतलब है कि यहां से निकलने वाला लावा बहुत पतला था और दूर-दूर तक फैल गया था. इससे पहाड़ की ढलान हल्की बनी और यह ज्यादा नुकीला नहीं हुआ. धरती पर हवाई जैसे ज्वालामुखी भी इसी तरह के होते हैं. 

बिना टेक्टोनिक प्लेट्स के कैसे बढ़ा
धरती पर ज्वालामुखी प्लेटों की हलचल से बनते हैं. प्लेटें खिसकती रहती हैं इसलिए ज्वालामुखी ज्यादा देर एक जगह सक्रिय नहीं रहते. मंगल पर प्लेटें नहीं खिसकतीं हैं. ओलिंपस मॉन्स एक ही जगह पर लंबे समय तक लावे का स्रोत बना रहा था. लाखों साल तक बार-बार लावा निकलता रहा और पहाड़ बढ़ता ही चला गया था.

क्या यह ज्वालामुखी पूरी तरह मर चुका है
आज ओलिंपस मॉन्स से कोई विस्फोट नहीं हो रहा है लेकिन यह पूरी तरह बहुत पुराना भी नहीं है. कुछ लावा बहाव करीब 2.5 करोड़ साल पुराने माने जाते हैं. जो ग्रहों के हिसाब से ज्यादा पुराना समय नहीं है. मंगल का पतला वातावरण और पानी की कमी इस ज्वालामुखी को ज्यादा घिसने नहीं देती इसलिए आज भी यह लगभग उसी हालत में नजर आता है.

यह भी पढ़ें: कांप उठेगा ब्रह्मांड! मंगल ग्रह की 8 गुफाओं में मिला पानी, यहीं दफन एलियंस का इतिहास? नासा के डेटा ने मचाई खलबली

 

