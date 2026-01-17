आइंस्टीन की भविष्यवाणी हुई सच! मंगल पर कदम रखते ही भविष्य में चले जाएंगे? NASA मिशन के लिए भी होगी खास तैयारी

Einstein Relativity Theory Proven: आइंस्टीन ने करीब सौ साल पहले कहा था कि समय कोई एक जैसा बहने वाली चीज नहीं है. गुरुत्वाकर्षण और गति समय को धीमा या तेज कर सकती है. धरती से करीब 22 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर मंगल ग्रह अब इस बात का जीता-जागता सबूत बन गया है. जब कोई मंगल ग्रह पर सूर्य को डूबते हुए लाइव देखता है तो सब कुछ थोड़ा अजीब लगता है. असली उलझन घड़ी को देखकर होती है. रोवर की तस्वीरों में दिन ढल रहा होता है लेकिन धरती की घड़ी बताती है कि दिन खत्म हो चुका होना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल पर समय धरती जैसा नहीं चलता है.

आइंस्टीन की बात अब बनी हकीकत

आइंस्टीन का सिद्धांत कहता है कि अलग-अलग ग्रहों पर समय की रफ्तार अलग हो सकती है. धरती का गुरुत्वाकर्षण मजबूत है जबकि मंगल का गुरुत्वाकर्षण धरती का सिर्फ करीब 38 प्रतिशत ही है. इसी वजह से मंगल पर घड़ियां थोड़ी अलग चलती हैं.

बता दें, हाल ही में धरती की बेहद सटीक एटॉमिक घड़ियों और मंगल के ऑर्बिटर के जरिए भेजे गए समय के सिग्नल की तुलना की गई है. इसमें साफ फर्क नजर आया है. फर्क भले ही बहुत छोटा हो लेकिन जब बात अरबों रुपये के मिशन और सुरक्षित लैंडिंग की हो तो एक सेकंड की गलती भी बड़ा हादसा कर सकती है.

दो समय में जी रहे हैं नासा के वैज्ञानिक

नासा के जेट प्रोपल्शन लैब में काम करने वाले इंजीनियर मजाक में कहते हैं कि वे दो टाइम जोन में रहते हैं. एक धरती का समय और दूसरा मंगल का समय है. जब पर्सिवियरेंस रोवर मंगल पर उतरा, तब कंट्रोल रूम की टीम ने अपना कामकाज मंगल के दिन के हिसाब से शुरू किया था. मंगल के एक दिन को ‘सोल’ कहा जाता है. वह करीब 24 घंटे 39 मिनट का होता है. ये 39 मिनट शुरू में मामूली लगते हैं लेकिन कुछ हफ्तों में शरीर पूरी तरह थक जाता है. हर दिन सोने का समय आगे खिसकता जाता है.

मिशन की मुश्किलें

घड़ियां नैनोसेकंड तक सटीक समय बता रही हैं. समय का ये फर्क और साफ दिखने लगा है. मंगल तक भेजे जाने वाले हर सिग्नल में अब समय के इस फर्क को जोड़ना पड़ता है. पहले जो बातें किताबों में पढ़ाई जाती थीं अब वही बातें असली मिशन डेटा में दिख रही हैं. छोटे मिशनों में सॉफ्टवेयर और कुछ सावधानी से काम चल जाता है. अगर मंगल पर इंसान लंबे समय के लिए रहे, कॉलोनी बसाई जाए या दशकों तक रिसर्च चले तो ये फर्क बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है.

मंगल का अपना समय जरूरी

भविष्य के मिशनों के लिए वैज्ञानिक अब मंगल का अलग समय मानक बनाने की तैयारी कर रहे हैं. इसे ‘मार्स कोऑर्डिनेटेड टाइम’ कहा जा रहा है. इसमें मंगल की घूमने की स्पीड और वहां के गुरुत्वाकर्षण को आधार बनाया जाएगा. आने वाले समय में अंतरिक्ष यानों में दो तरह की घड़ियां होंगी. एक मंगल के हिसाब से और दूसरी ऐसी जो धरती और मंगल के बीच के समय के फर्क को लगातार ठीक करती रहे. लैंडिंग से लेकर रोवर के पहिए घुमाने तक हर काम दोनों घड़ियों से जांचा जाएगा.

मंगल पर बसने वालों की अलग दुनिया

जब इंसान मंगल पर बसेंगे तो उनकी जिंदगी भी अलग समय पर चलेगी. वहां लोग ‘दिन’ नहीं बल्कि ‘सोल’ में जीएंगे. त्योहार धरती के कैलेंडर से धीरे-धीरे खिसकते जाएंगे. दोपहर भी पूरी तरह बदल जाएगा. आज हम मोबाइल देखते समय ये नहीं सोचते कि उसमें आइंस्टीन का सिद्धांत काम कर रहा है. सब कुछ सॉफ्टवेयर संभाल लेता है. मंगल पर यही काम और भी बड़ा और ज्यादा जरूरी हो जाएगा.

समय बनेगा बड़ा सहारा

मंगल मिशन पर काम कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर समय गलत हुआ, तो चाहे रॉकेट कितना भी अच्छा क्यों न हो, लैंडिंग खतरनाक हो सकती है. इसलिए मंगल के चारों ओर एटॉमिक घड़ियों का नेटवर्क, अलग-अलग टाइम जोन और खास ट्रेनिंग की तैयारी चल रही है.

