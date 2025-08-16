NASA के अंतरिक्ष यात्रियों को कितनी मिलती है सैलरी? इस एस्ट्रोनॉट का जवाब सुन उड़ जाएंगे आपके होश
NASA के अंतरिक्ष यात्रियों को कितनी मिलती है सैलरी? इस एस्ट्रोनॉट का जवाब सुन उड़ जाएंगे आपके होश

NASA Astronaut Salary: हाल ही में फ्लोरिडा में काम करने वाली NASA की अंतरिक्ष यात्री ने बताया कि वहां काम करने के लिए उन्हें कितना वेतन मिलता है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 16, 2025, 06:56 AM IST
NASA के अंतरिक्ष यात्रियों को कितनी मिलती है सैलरी? इस एस्ट्रोनॉट का जवाब सुन उड़ जाएंगे आपके होश

Science News in Hindi: फ्लोरिड स्थित NASA स्पेस सेंटर में काम करने वाली Ms Stott ने एक बातचीत के दौरान बताया कि अंतरिक्ष यात्री के तौर पर उन्हें कितना वेतन मिलता है. हालांकि अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना बहुत लोग देखते हैं, लेकिन आप शायद यह भी सोचते होंगे कि इसके लिए वेतन या सैलरी कितनी मिलती होगी. ऑफिस में काम करने वालों की तुलना में, जो अपने सफर को लेकर शिकायत कर सकते हैं, इस खास तौर पर प्रशिक्षित लोगों को 17,500 मील प्रति घंटे से स्पेस में भेजा जाता है. 

कैसा होता है NASA के लिए काम करना?
जब बात यह तय करने की आती है कि आपको क्या करना है तो हर किसी के पास अपने-अपने प्लान्स होते हैं. बहुत सारे लोग उस उलझन में फंसे रहते हैं शौक पूरा करें या फिर अच्छी सैलरी वाली नौकरी करें. आपको शायद लगता होगा कि NASA में काम करना बहुत फायदेमंद हो सकता है लेकिन वहां के एक अंतरिक्ष यात्री ने बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है. 

यह भी पढें: अंतरिक्ष में दिखा बिजली का बड़ा खंभा...धरती की तरफ स्पेस से बन रहा था पुल, NASA ने शेयर की तस्वीर

कौन हैं निकोल स्टॉट?
Nicole Stott, जो NASA की सेवानिवृच अंतरिक्ष यात्री, इंजीनियर और एक्वानॉट हैं, ने LADbible के साथ अपनी इस नौकरी से बारे मे अनुभवों को साझा किया. उन्होंने महद 3 शब्दों में साफ-साफ बताया कि उन्हें कितनी सैलरी मिलती थी. आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉट के तौर पर स्टॉट का करियर बहुत अच्छा रहा. 2 मिशनों में उड़ान भरने वाली निकोल स्टॉट ने स्पेस में 100 से ज्यादा दिन का समय बिताया. उन्होंने STS-128 मिशन लॉन्च करने में भी मदद की और ISS पर 3 महीने बिताए.

कितनी मिलती है सैलरी?
जब LADbible ने NASA की पूर्व कर्मचारी से पूछा कि अंतरिक्ष यात्रियों को सैलरी कितनी मिलती है तो उन्होंने कहा, 'बहुत ज्यादा नहीं'. सरकारी कर्मचारी होने के नाते आपको पैसा नहीं मिलता और आप ढेर सारा पैसा कमाने के लिए Astronaut नहीं बनते. नासा का कहना है कि अंतरिक्ष यात्रियों को औसतन 1 लाख 52 बजार 258 डॉलर(लगभग 1 करोड़ 33 लाख 45 हजार रुपए)है. हालांकि, उनकी यह सैलरी अंतरिक्ष यात्रियों की शिक्षा और अनुभव पर भी निर्भर करता है. 

यह भी पढ़ें: NASA के कैमरे में कैद हुआ ब्लैक होल का 'धड़कता दिल', धरती से अरबों किलोमीटर दूर से भेज रहा है सिग्नल

