NASA: ISS पर कैसी कटती हैं एस्ट्रोनॉट्स की रातें, स्पेस में 695 दिन बिताने वाली पेगी ने बताया पूरा सच

NASA Astronaut: नासा के एक पूर्व अंतरिक्ष यात्री ने बताया है कि स्पेस में काम को अच्छे से पूरा करने के लिए रोजाना कौन-कौन से काम करने चाहिए.
Science News: चाहे चांद पर जाना हो या ISS पर रिसर्च करना, अंतरिक्ष की कई मुश्किलों से भरी होती है. स्पेसएक्स के क्रू-11 मिशन के साथ भी ऐसा ही हुआ और 6 महीने का यह मिशन समय से पहले ही बीच में रोकना पड़ा. इतिहास में यह पहली बार है जब किसी स्पेस मिशन को बीच में रोक के अंतरिक्ष यात्रियों को स्वास्थ्य समस्या की वजह से वापस लौटना पड़ा. इस मिशन के चारों एस्ट्रोनॉट्स गुरुवार 15 जनवरी को कैलिफोर्निया के समुद्र में सुरक्षित वापस लौट आए हैं. NASA ने साफ किया कि उन्हें वापस बुलाना कोई इमरजेंसी नहीं थी और सभी लोग बिल्कुल ठीक है.
कौन हैं पेही व्हिटसन?
65 साल की पेगी व्हिटसन ने 30 साल तक नासा में काम किया है. पेगी ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर कई लंबे मिशन पूरे किए हैं जहां उन्होंने इंजीनियर और कमांडर के तौर पर काम किया. इसके अलावा उनके पास स्पेस स्टेशन की देखभाल करने और स्पेसवॉक करने का भी अच्छा अनुभव है. रिटायर होने के बाद वह एक्सिओम स्पेस नाम की कंपनी से जुड़ गईं.
अंतरिक्ष में बिताया लंबा समय
पेगी व्हिटसन ने अंतरिक्ष में कुल 695 दिन बिताए हैं जो एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है क्योंकि किसी भी दूसरी महिला या अमेरिकी नागरिक ने स्पेस में इतना समय नहीं बिताया. हाल ही में उन्होंने अपने 2025 के मिशन को लेकर कुछ खास लोगों से बातचीत की जिसमें भारत के पायलट शुभांशु शुक्ला, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री शामिल थे.
अंतरिक्ष के बारे में पेगी ने क्या बताया?
पेगी ने बताया कि, अंतरिक्ष के मिशन को कामयाब बनाने के लिए एक सख्त रूटीन को फॉलो करना होता है. उनके मुताबिक, सोने से पहले दिमाग और शरीर को शांत करना सबसे जरूरी होता है. आगे उन्होंने बताया कि, NASA के सात अपने लंबे मिशनों के दौरान मैं रोज सोने से पहले एक ही तरह की तैयारी करती थी जिससे अच्छी नींद ले सकूं.
कैसे सोते हैं अंतरिक्ष यात्री?
पेगी व्हिटसन ने बताया, दीवार से चिपके स्लीपिंग बैग में हवा में तैरते हुए मुझे अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी नींद आई. उन्होंने बताया कि, जब वो प्राइवेट मिशन पर थीं तो वहां सोने के ज्यादा जगह नहीं थी और उन्हें एयरलॉक में ही अपना ठिकाना बनाना पड़ा. साथ ही, वहां शोर इतना था कि बिना ईयर प्लग के सोना नामुमकिन था.