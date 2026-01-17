Advertisement
trendingNow13077278
Hindi Newsविज्ञानNASA: ISS पर कैसी कटती हैं एस्ट्रोनॉट्स की रातें, स्पेस में 695 दिन बिताने वाली पेगी ने बताया पूरा सच

NASA: ISS पर कैसी कटती हैं एस्ट्रोनॉट्स की रातें, स्पेस में 695 दिन बिताने वाली पेगी ने बताया पूरा सच

NASA Astronaut: नासा के एक पूर्व अंतरिक्ष यात्री ने बताया है कि स्पेस में काम को अच्छे से पूरा करने के लिए रोजाना कौन-कौन से काम करने चाहिए. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 17, 2026, 11:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NASA: ISS पर कैसी कटती हैं एस्ट्रोनॉट्स की रातें, स्पेस में 695 दिन बिताने वाली पेगी ने बताया पूरा सच

Science News: चाहे चांद पर जाना हो या ISS पर रिसर्च करना, अंतरिक्ष की कई मुश्किलों से भरी होती है. स्पेसएक्स के क्रू-11 मिशन के साथ भी ऐसा ही हुआ और 6 महीने का यह मिशन समय से पहले ही बीच में रोकना पड़ा. इतिहास में यह पहली बार है जब किसी स्पेस मिशन को बीच में रोक के अंतरिक्ष यात्रियों को स्वास्थ्य समस्या की वजह से वापस लौटना पड़ा. इस मिशन के चारों एस्ट्रोनॉट्स गुरुवार 15 जनवरी को कैलिफोर्निया के समुद्र में सुरक्षित वापस लौट आए हैं. NASA ने साफ किया कि उन्हें वापस बुलाना कोई इमरजेंसी नहीं थी और सभी लोग बिल्कुल ठीक है. 

कौन हैं पेही व्हिटसन?
65 साल की पेगी व्हिटसन ने 30 साल तक नासा में काम किया है. पेगी ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर कई लंबे मिशन पूरे किए हैं जहां उन्होंने इंजीनियर और कमांडर के तौर पर काम किया. इसके अलावा उनके पास स्पेस स्टेशन की देखभाल करने और स्पेसवॉक करने का भी अच्छा अनुभव है. रिटायर होने के बाद वह एक्सिओम स्पेस नाम की कंपनी से जुड़ गईं. 

यह भी पढ़ें: मिस्र के पिरामिड में मिला 'सीक्रेट कमरे' का रास्ता, रोबोट ने कैमरे में कैद किया 4500 साल पुराना रहस्य

Add Zee News as a Preferred Source

अंतरिक्ष में बिताया लंबा समय
पेगी व्हिटसन ने अंतरिक्ष में कुल 695 दिन बिताए हैं जो एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है क्योंकि किसी भी दूसरी महिला या अमेरिकी नागरिक ने स्पेस में इतना समय नहीं बिताया. हाल ही में उन्होंने अपने 2025 के मिशन को लेकर कुछ खास लोगों से बातचीत की जिसमें भारत के पायलट शुभांशु शुक्ला, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री शामिल थे.

अंतरिक्ष के बारे में पेगी ने क्या बताया?
पेगी ने बताया कि, अंतरिक्ष के मिशन को कामयाब बनाने के लिए एक सख्त रूटीन को फॉलो करना होता है. उनके मुताबिक, सोने से पहले दिमाग और शरीर को शांत करना सबसे जरूरी होता है. आगे उन्होंने बताया कि, NASA के सात अपने लंबे मिशनों के दौरान मैं रोज सोने से पहले एक ही तरह की तैयारी करती थी जिससे अच्छी नींद ले सकूं. 

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष से भारत पर दिखी धुंध की सफेद चादर, तस्वीरें देख IMD ने कहा- 'अगले 73 घंटे बेहद भारी'

कैसे सोते हैं अंतरिक्ष यात्री?
पेगी व्हिटसन ने बताया, दीवार से चिपके स्लीपिंग बैग में हवा में तैरते हुए मुझे अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी नींद आई. उन्होंने बताया कि, जब वो प्राइवेट मिशन पर थीं तो वहां सोने के ज्यादा जगह नहीं थी और उन्हें एयरलॉक में ही अपना ठिकाना बनाना पड़ा. साथ ही, वहां शोर इतना था कि बिना ईयर प्लग के सोना नामुमकिन था. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

international space station

Trending news

मुस्लिम वोटर्स का कांग्रेस से मोहभंग? मालेगांव में AIMIM और ISLAM ने उड़ाई कांग्रेस
Malegaon Municipal Election Results
मुस्लिम वोटर्स का कांग्रेस से मोहभंग? मालेगांव में AIMIM और ISLAM ने उड़ाई कांग्रेस
सलमान खान की फिल्म में क्या है विदेश मंत्रालय का रोल?गलवान पर रणधीर जायसवाल की सफाई
Battle Of Galwan
सलमान खान की फिल्म में क्या है विदेश मंत्रालय का रोल?गलवान पर रणधीर जायसवाल की सफाई
BMC Election: 'जिन्होंने मेरा घर गिराया, जनता ने...' उद्धव की हार पर बोलीं कंगना
BMC Election
BMC Election: 'जिन्होंने मेरा घर गिराया, जनता ने...' उद्धव की हार पर बोलीं कंगना
जिसे मुस्लिम पार्टी कहा गया उसी का खेला; महाराष्ट्र में AIMIM की जीत का हिंदू फैक्टर
AIMIM
जिसे मुस्लिम पार्टी कहा गया उसी का खेला; महाराष्ट्र में AIMIM की जीत का हिंदू फैक्टर
पहचान और पुराने नारे फेल; महाराष्ट्र ने राजनीति के ओल्ड चैप्टर को कर दिया क्लोज
Maharashtra Municipal Election Results
पहचान और पुराने नारे फेल; महाराष्ट्र ने राजनीति के ओल्ड चैप्टर को कर दिया क्लोज
पुणे में पवारों की एकता के बीच खिला कमल, चाचा-भतीजा बुरी तरह फेल, क्या होगा भविष्य?
Pune Election Results
पुणे में पवारों की एकता के बीच खिला कमल, चाचा-भतीजा बुरी तरह फेल, क्या होगा भविष्य?
असम में PM मोदी का मेगा वीकेंड प्लान, देंगे करोड़ों की सौगात
PM Modi Assam visit
असम में PM मोदी का मेगा वीकेंड प्लान, देंगे करोड़ों की सौगात
खूनखराबे के बीच वापसी... ईरान से लौटे भारतीयों ने क्या बताया, क्यों हो गए भावुक?
Indians Return from Iran
खूनखराबे के बीच वापसी... ईरान से लौटे भारतीयों ने क्या बताया, क्यों हो गए भावुक?
सिलीगुड़ी में मंदिर, बेलडांगा में उन्माद; क्या यही है ममता बनर्जी का ‘निर्भय बंगाल'
DNA
सिलीगुड़ी में मंदिर, बेलडांगा में उन्माद; क्या यही है ममता बनर्जी का ‘निर्भय बंगाल'
मुंबई, लंदन या न्यूयॉर्क... कहां का मेयर सबसे शक्तिशाली, किसके पास कितनी पावर?
mayor
मुंबई, लंदन या न्यूयॉर्क... कहां का मेयर सबसे शक्तिशाली, किसके पास कितनी पावर?