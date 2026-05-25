नासा ने शेयर की अंतरिक्ष से पृथ्वी की ऐसी दुर्लभ फोटो; चारों तरफ दिख रही रहस्यमयी ऑरेंज लाइट, जानें क्या है ये बला?

NASA ने एक ऐसी शानदार फोटो साझा की है, जिसमें पृथ्वी के क्षितिज के चारों ओर हल्की नारंगी चमक दिखाई दे रही है. यह तस्वीर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से ली गई है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
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अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की तस्वीरें हमेशा लोगों को हैरान कर देती हैं. हाल ही में NASA ने एक ऐसी शानदार फोटो साझा की है, जिसमें पृथ्वी के क्षितिज के चारों ओर हल्की नारंगी चमक दिखाई दे रही है. यह तस्वीर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से ली गई है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. पहली नजर में यह किसी साइंस-फिक्शन फिल्म का दृश्य लग सकती है, लेकिन NASA के मुताबिक इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प वैज्ञानिक कारण है.
NASA ने अपने आधिकारिक Instagram पोस्ट में बताया कि इस तस्वीर में पृथ्वी नारंगी रोशनी में नहाई हुई दिखाई दे रही है. हालांकि यह न तो सूर्यास्त का दृश्य है और न ही कैमरे की कोई तकनीकी गड़बड़ी. इस चमक को “एयरग्लो” (Airglow) कहा जाता है. यह एक प्राकृतिक प्रकाशीय घटना है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 80 से 100 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में होती है.
तस्वीर में पृथ्वी के क्षितिज के आसपास एक चमकदार नारंगी परत साफ दिखाई देती है, जबकि इसके ऊपर अंतरिक्ष का तारों भरा अंधेरा विस्तार नजर आता है. NASA ने यह भी बताया कि तस्वीर के दाईं ओर अंतरिक्ष स्टेशन का एक छायादार हिस्सा भी दिखाई देता है.
Airglow एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में लगातार होती रहती है. दिन के समय सूर्य से आने वाली ऊर्जा वायुमंडल में मौजूद गैसों और परमाणुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है. जब रात होती है, तो ये कण उस संचित ऊर्जा को धीरे-धीरे प्रकाश के रूप में छोड़ते हैं. इसी वजह से आसमान में हल्की चमक दिखाई देती है, जिसे Airglow कहा जाता है.
वैज्ञानिकों के अनुसार यह प्रक्रिया कुछ हद तक नीयॉन साइन बोर्ड के काम करने जैसी होती है. फर्क सिर्फ इतना है कि यहां यह प्रभाव पूरे ग्रह के स्तर पर होता है. हालांकि यह चमक सामान्य तौर पर इतनी हल्की होती है कि पृथ्वी से इसे देख पाना मुश्किल होता है. लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन से इसका दृश्य बेहद स्पष्ट दिखाई देता है.
NASA के मुताबिक Airglow केवल नारंगी रंग का ही नहीं होता. यह लाल, हरा, पीला और बैंगनी जैसे कई रंगों में दिखाई दे सकता है. इसका रंग इस बात पर निर्भर करता है कि वायुमंडल में कौन-सी गैसें मौजूद हैं और वे किस ऊंचाई पर प्रतिक्रिया कर रही हैं.
उदाहरण के लिए, लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद ऑक्सीजन अक्सर हरे रंग की चमक पैदा करती है. वहीं करीब 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन लाल रंग की रोशनी उत्पन्न कर सकती है. इसके अलावा सोडियम, हाइड्रॉक्सिल रेडिकल और अन्य अणुओं की मौजूदगी नारंगी, पीले या बैंगनी रंग की चमक पैदा कर सकती है.
कई लोग Airglow को ऑरोरा (Northern Lights) जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है. ऑरोरा केवल कुछ खास क्षेत्रों और परिस्थितियों में दिखाई देता है, जबकि Airglow पृथ्वी पर लगभग हर रात मौजूद रहता है. बस इसकी रोशनी बहुत हल्की होती है, इसलिए आमतौर पर यह हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती.
ISS जैसे अंतरिक्ष मिशन वैज्ञानिकों को इस अदृश्य प्रकाशीय घटना को करीब से देखने और समझने का मौका देते हैं. यह पृथ्वी के वायुमंडल में लगातार चल रही रासायनिक प्रक्रियाओं की एक झलक भी दिखाता है.
NASA द्वारा साझा की गई इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने पसंद किया. कई यूजर्स ने इसे ब्रह्मांड की खूबसूरती का शानदार उदाहरण बताया. एक यूजर ने लिखा कि “ब्रह्मांड सचमुच बेहद खूबसूरत है.” वहीं दूसरे यूजर्स ने तस्वीर की बारीकियों पर चर्चा करते हुए इसकी वैज्ञानिक अहमियत की भी सराहना की.
एक अन्य यूजर ने लिखा कि ISS से दिखाई देने वाला पृथ्वी का वायुमंडल बेहद नाजुक और खूबसूरत लगता है. उसके अनुसार यह दृश्य किसी साइंस-फिक्शन फिल्म जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में यह हमारी अपनी दुनिया की खूबसूरत सच्चाई है.
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