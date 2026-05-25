Advertisement
trendingNow13227998
Hindi Newsविज्ञाननासा ने शेयर की अंतरिक्ष से पृथ्वी की ऐसी दुर्लभ फोटो; चारों तरफ दिख रही रहस्यमयी ऑरेंज लाइट, जानें क्या है ये बला?

नासा ने शेयर की अंतरिक्ष से पृथ्वी की ऐसी दुर्लभ फोटो; चारों तरफ दिख रही रहस्यमयी ऑरेंज लाइट, जानें क्या है ये बला?

NASA ने एक ऐसी शानदार फोटो साझा की है, जिसमें पृथ्वी के क्षितिज के चारों ओर हल्की नारंगी चमक दिखाई दे रही है. यह तस्वीर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से ली गई है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 25, 2026, 06:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NASA ने एक ऐसी शानदार फोटो साझा की है.
NASA ने एक ऐसी शानदार फोटो साझा की है.

अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की तस्वीरें हमेशा लोगों को हैरान कर देती हैं. हाल ही में NASA ने एक ऐसी शानदार फोटो साझा की है, जिसमें पृथ्वी के क्षितिज के चारों ओर हल्की नारंगी चमक दिखाई दे रही है. यह तस्वीर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से ली गई है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. पहली नजर में यह किसी साइंस-फिक्शन फिल्म का दृश्य लग सकती है, लेकिन NASA के मुताबिक इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प वैज्ञानिक कारण है.

पृथ्वी के चारों ओर क्यों दिखी नारंगी चमक?

NASA ने अपने आधिकारिक Instagram पोस्ट में बताया कि इस तस्वीर में पृथ्वी नारंगी रोशनी में नहाई हुई दिखाई दे रही है. हालांकि यह न तो सूर्यास्त का दृश्य है और न ही कैमरे की कोई तकनीकी गड़बड़ी. इस चमक को “एयरग्लो” (Airglow) कहा जाता है. यह एक प्राकृतिक प्रकाशीय घटना है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 80 से 100 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में होती है.

तस्वीर में पृथ्वी के क्षितिज के आसपास एक चमकदार नारंगी परत साफ दिखाई देती है, जबकि इसके ऊपर अंतरिक्ष का तारों भरा अंधेरा विस्तार नजर आता है. NASA ने यह भी बताया कि तस्वीर के दाईं ओर अंतरिक्ष स्टेशन का एक छायादार हिस्सा भी दिखाई देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NASA (@nasa)

 

क्या होता है Airglow?

Airglow एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में लगातार होती रहती है. दिन के समय सूर्य से आने वाली ऊर्जा वायुमंडल में मौजूद गैसों और परमाणुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है. जब रात होती है, तो ये कण उस संचित ऊर्जा को धीरे-धीरे प्रकाश के रूप में छोड़ते हैं. इसी वजह से आसमान में हल्की चमक दिखाई देती है, जिसे Airglow कहा जाता है.

वैज्ञानिकों के अनुसार यह प्रक्रिया कुछ हद तक नीयॉन साइन बोर्ड के काम करने जैसी होती है. फर्क सिर्फ इतना है कि यहां यह प्रभाव पूरे ग्रह के स्तर पर होता है. हालांकि यह चमक सामान्य तौर पर इतनी हल्की होती है कि पृथ्वी से इसे देख पाना मुश्किल होता है. लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन से इसका दृश्य बेहद स्पष्ट दिखाई देता है.

Airglow का रंग कैसे तय होता है?

NASA के मुताबिक Airglow केवल नारंगी रंग का ही नहीं होता. यह लाल, हरा, पीला और बैंगनी जैसे कई रंगों में दिखाई दे सकता है. इसका रंग इस बात पर निर्भर करता है कि वायुमंडल में कौन-सी गैसें मौजूद हैं और वे किस ऊंचाई पर प्रतिक्रिया कर रही हैं.

उदाहरण के लिए, लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद ऑक्सीजन अक्सर हरे रंग की चमक पैदा करती है. वहीं करीब 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन लाल रंग की रोशनी उत्पन्न कर सकती है. इसके अलावा सोडियम, हाइड्रॉक्सिल रेडिकल और अन्य अणुओं की मौजूदगी नारंगी, पीले या बैंगनी रंग की चमक पैदा कर सकती है.

ऑरोरा से कितना अलग है Airglow?

कई लोग Airglow को ऑरोरा (Northern Lights) जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है. ऑरोरा केवल कुछ खास क्षेत्रों और परिस्थितियों में दिखाई देता है, जबकि Airglow पृथ्वी पर लगभग हर रात मौजूद रहता है. बस इसकी रोशनी बहुत हल्की होती है, इसलिए आमतौर पर यह हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती.

ISS जैसे अंतरिक्ष मिशन वैज्ञानिकों को इस अदृश्य प्रकाशीय घटना को करीब से देखने और समझने का मौका देते हैं. यह पृथ्वी के वायुमंडल में लगातार चल रही रासायनिक प्रक्रियाओं की एक झलक भी दिखाता है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने की जमकर तारीफ

NASA द्वारा साझा की गई इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने पसंद किया. कई यूजर्स ने इसे ब्रह्मांड की खूबसूरती का शानदार उदाहरण बताया. एक यूजर ने लिखा कि “ब्रह्मांड सचमुच बेहद खूबसूरत है.” वहीं दूसरे यूजर्स ने तस्वीर की बारीकियों पर चर्चा करते हुए इसकी वैज्ञानिक अहमियत की भी सराहना की.

एक अन्य यूजर ने लिखा कि ISS से दिखाई देने वाला पृथ्वी का वायुमंडल बेहद नाजुक और खूबसूरत लगता है. उसके अनुसार यह दृश्य किसी साइंस-फिक्शन फिल्म जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में यह हमारी अपनी दुनिया की खूबसूरत सच्चाई है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

nasaEarth PhotoEarth orange glowAirglow phenomenon

Trending news

पीते तो रोज हैं,लेकिन क्या कभी खाई है चाय पत्ती? इस राज्य में बनते हैं चाय के पकौड़े
chai capital
पीते तो रोज हैं,लेकिन क्या कभी खाई है चाय पत्ती? इस राज्य में बनते हैं चाय के पकौड़े
कर्नाटक के भटकल में धार्मिक ढांचे को लेकर तनाव, पुलिसकर्मियों पर लोगों ने किया हमला
karnataka
कर्नाटक के भटकल में धार्मिक ढांचे को लेकर तनाव, पुलिसकर्मियों पर लोगों ने किया हमला
दिल्ली जिमखाना क्लब का इतिहास तो पढ़ लिया,दुनिया के कई शहरों में है इससे जुड़े Clubs
Delhi Gymkhana
दिल्ली जिमखाना क्लब का इतिहास तो पढ़ लिया,दुनिया के कई शहरों में है इससे जुड़े Clubs
'वे पीठ पर छुरा घोंपते हैं, फिर नहीं करेंगे भरोसा', पुराने साथी का कांग्रेस पर हमला
Tamil Nadu
'वे पीठ पर छुरा घोंपते हैं, फिर नहीं करेंगे भरोसा', पुराने साथी का कांग्रेस पर हमला
'मुंगेरीलाल के हसीन सपने...', राहुल गांधी के सरकार गिरने वाले दावे पर फडणवीस का तंज
Rahul Gandhi
'मुंगेरीलाल के हसीन सपने...', राहुल गांधी के सरकार गिरने वाले दावे पर फडणवीस का तंज
सीप तलाशने नदी में गए 14 लोग हादसे का शिकार, 8 की मौत और 6 लापता; मचा कोहराम
Bhatkal
सीप तलाशने नदी में गए 14 लोग हादसे का शिकार, 8 की मौत और 6 लापता; मचा कोहराम
गर्मी से राहत पाने गए पहाड़, जाम में खत्म हुआ वीकेंड; मनाली में पर्यटकों का बुरा हाल
Heat wave
गर्मी से राहत पाने गए पहाड़, जाम में खत्म हुआ वीकेंड; मनाली में पर्यटकों का बुरा हाल
वर्ल्ड थाइरॉइड डे 2026: कैसे होती है थायरॉइड की बीमारी? जानिए लक्षण और बचाव के उपाय
world thyroid day
वर्ल्ड थाइरॉइड डे 2026: कैसे होती है थायरॉइड की बीमारी? जानिए लक्षण और बचाव के उपाय
किसी बड़े राजनीतिक तूफान की आहट या सिर्फ ट्रेंड? आखिर क्यों अस्तित्व में आई 'CJP'?
CJP
किसी बड़े राजनीतिक तूफान की आहट या सिर्फ ट्रेंड? आखिर क्यों अस्तित्व में आई 'CJP'?
रेगिस्तान से ज्यादा तप रहे पहाड़ी राज्यों के पड़ोसी क्षेत्र, क्यों बने आग का कटोरा?
weather update
रेगिस्तान से ज्यादा तप रहे पहाड़ी राज्यों के पड़ोसी क्षेत्र, क्यों बने आग का कटोरा?