NASA की बड़ी खोज: बौने ग्रह 'सेरेस' पर मिले जीवन के सबूत, वैज्ञानिकों का चौंकाने वाला खुलासा
विज्ञान

NASA की बड़ी खोज: बौने ग्रह 'सेरेस' पर मिले जीवन के सबूत, वैज्ञानिकों का चौंकाने वाला खुलासा

Science News: 20 अगस्त को साइंस एडवांसेज में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सौरमंडल को लेकर एक बहुत बड़ी खोज की गई है. 

 

Aug 22, 2025, 12:27 PM IST
NASA की बड़ी खोज: बौने ग्रह 'सेरेस' पर मिले जीवन के सबूत, वैज्ञानिकों का चौंकाने वाला खुलासा

Solar System Facts: 20 अगस्त को साइंस एजवांसेज में छपी एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, बौना ग्रह सेरेस, जो अब एक बर्फीला ग्रह है, पहले कभी बहुत छोटे सूक्ष्मजीवों के रहने लायक हालात मौजूद रहे होंगे. सेरेस एक बौना ग्रह है जो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित है और Asteroid Belt में सबसे बड़ा पिंड है. इस नई खोज से पता चला है कि, सेरेस के पास रासायनिक ऊर्जा का एक ऐसा सोर्स था जो लंबे समय तक चल सकता था. यह ऊर्जा वैसी ही थी जैसी धरती पर Micro Organism को मिलती है. 

कैसे हुई इसकी खोज?
NASA के वैज्ञानिकों ने डॉन नाम के अंतरिक्ष यान के डाटा का इस्तेमाल करके यह पता लगाया है कि बौने ग्रह सेरेस पर जो चमकीले धब्बे दिखते हैं वह असल में नमक के जमाव हैं. यह नमक सतह के नीचे से नमकीन पानी के रिसने से बना था. डॉन अंतरिक्ष यान ने 2015 से 2018 तक सेरेस का चक्कर लगाया था. डॉन अंतरिक्ष यान की जांच में यह भी पता चला है कि, सेरेस पर कार्बनिक पदार्थ मौजूद हैं जो धरती पर जीवन के लिए जरूरी हिस्सा हैं.

यह भी पढें: 'अंधेरे के देवता' प्लूटो की कहानी, जानें क्यों इससे छिन गया 9वें ग्रह का दर्जा

वैज्ञानिकों को क्या जानकारी मिली?
इस शोध से वैज्ञानिकों को ये पता चला है कि, लगभग 2.5 अरब साल पहले सेरेस ग्रह का अंदरुनी हिस्सा रेडियोएक्टिव तत्वों के गर्म होने से बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया था. इस वजह से ग्रह की सतह के नीचे गरम पानी और गैसों से भरा एक महासागर बन गया. इस प्रक्रिया को हाइड्रोथर्मल गतिविधि कहते हैं. यह वैसी ही है जैसी हमारी पृथ्वी पर गहरे समुद्र में होती है जहां गर्म पानी और ठंडा पानी मिलते हैं.

क्या वहां जीवन मौजूद है?
अभी इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सेरेस पर कभी जीवन था लेकिन इस नई खोज से पता चलता है कि वहां छोटे जीवों के लिए भोजन जरूर मौजूद था. इसका मतलब है कि अगर वहां एक कोशिका वाले जीव पैदा हुए तो आसानी से जिंदा रह सकते थे. वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि, सेरेस पर जीवन के लिए सबसे अच्छा समय लगभग 2.5 से 4 अरब साल पहले था.

यह भी पढें: Mission Surya: वैज्ञानिकों ने बनाया सूरज की भविष्यवाणी करने वाला AI, NASA का डिवाइस करेगा सूर्य...

