NASA Spacewalk: अंतरिक्ष के अंधेरे में 'चहलकदमी' करेंगे नासा के जांबाज, घर बैठे देखें स्पेस का रोमांच

Astronauts Spacewalk: नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री साल 2026 की पहली स्पेस वॉक करने जा रहे हैं. इसका मतलब है कि वे अंतरिक्ष यान से बाहर निकलकर खुले आसमान में काम करेंगे. आप इस रोमांचक यात्रा को लाइव देख सकते हैं जिसकी जानकारी आपको दी जाएगी.
Latest Science News: NASA साल 2026 की पहली स्पेसवॉक शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह मिशन न केवल रोमांचक है बल्कि काफी खतरनाक भी है. अंतरिक्ष यात्री माइक फिंके और जेना कार्डमैन ISS से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में काम करेंगे. इनका मुख्य काम स्टेशन के बिजली सिस्टम को और ज्यादा मजबूत और बेहतर बनाना है. यह काम इसलिए जरूरी है कि जिससे भविष्य में जब इस स्टेशन का समय पूरा हो जाए तो इसे सुरक्षित तरीके से रिटायर किया जा सके. माइक फिंके के लिए यह 10वीं स्पेसवॉक होगी.
किस बात की है इतनी चर्चा?
जरा सोचिए कि अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में 2 इंसान तैर रहे हैं. वे एक ऐसे स्टेशन पर काम कर रहे हैं जो 28,000 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर काट रहा है. फिंके और कार्डमैन अंतरिक्ष स्टेशन के बाहरी हिस्से में नई केबल बिछाएंगे और कुछ खास मशीनें फिट करेंगे. यह सब इसलिए किया जा रहा है जिससे वहां नए सोलर पैनल लगाए जा सकें और स्टेशन को ज्यादा बिजली मिल सके.
इससे क्या फायदा होगा?
इस काम के बाद अंतरिक्ष स्टेशन को पहले से कहीं ज्यादा बिजली मिलने लगेगी. यह बिजली वहां चल रहे विज्ञान के प्रयोगों और भविष्य के मशीनों के लिए बहुत जरूरी है. लाल धारी वाले सूट में माइक फिंके होंगे जिन्हें ऐसे कामों का बहुत पुराना अनुभव है और वो इस टीम को लीड करेंगे. सादे सूट में जेना कार्डमैन होंगी जो पहली बार अंतरिक्ष में इस तरह काम करने जा रही हैं.
कब होगी ये शानदार स्पेसवॉक?यह स्पेसवॉक आज यानी 8 जनवरी को शाम 6:30 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होनी थी जिसे मेडिकल कारणों से टाल दिया गया है जो तकरीबन साढ़े छह घंटे तक चलेने वाली थी. आप इसे NASA+ ऐप पर, अमेजन प्राइम वीडियो पर और NASA के यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं. इसके बाद अगली स्पेसवॉक 15 जनवरी को शाम 5:40 बजे होगी.