Advertisement
trendingNow13067482
Hindi Newsविज्ञानNASA Spacewalk: अंतरिक्ष के अंधेरे में चहलकदमी करेंगे नासा के जांबाज, घर बैठे देखें स्पेस का रोमांच

NASA Spacewalk: अंतरिक्ष के अंधेरे में 'चहलकदमी' करेंगे नासा के जांबाज, घर बैठे देखें स्पेस का रोमांच

Astronauts Spacewalk: नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री साल 2026 की पहली स्पेस वॉक करने जा रहे हैं. इसका मतलब है कि वे अंतरिक्ष यान से बाहर निकलकर खुले आसमान में काम करेंगे. आप इस रोमांचक यात्रा को लाइव देख सकते हैं जिसकी जानकारी आपको दी जाएगी. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 08, 2026, 12:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NASA Spacewalk: अंतरिक्ष के अंधेरे में 'चहलकदमी' करेंगे नासा के जांबाज, घर बैठे देखें स्पेस का रोमांच

Latest Science News: NASA साल 2026 की पहली स्पेसवॉक शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह मिशन न केवल रोमांचक है बल्कि काफी खतरनाक भी है. अंतरिक्ष यात्री माइक फिंके और जेना कार्डमैन ISS से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में काम करेंगे. इनका मुख्य काम स्टेशन के बिजली सिस्टम को और ज्यादा मजबूत और बेहतर बनाना है. यह काम इसलिए जरूरी है कि जिससे भविष्य में जब इस स्टेशन का समय पूरा हो जाए तो इसे सुरक्षित तरीके से रिटायर किया जा सके. माइक फिंके के लिए यह 10वीं स्पेसवॉक होगी. 

किस बात की है इतनी चर्चा?
जरा सोचिए कि अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में 2 इंसान तैर रहे हैं. वे एक ऐसे स्टेशन पर काम कर रहे हैं जो 28,000 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर काट रहा है. फिंके और कार्डमैन अंतरिक्ष स्टेशन के बाहरी हिस्से में नई केबल बिछाएंगे और कुछ खास मशीनें फिट करेंगे. यह सब इसलिए किया जा रहा है जिससे वहां नए सोलर पैनल लगाए जा सकें और स्टेशन को ज्यादा बिजली मिल सके. 

यह भी पढ़ें: ISRO: अंतरिक्ष में पेट्रोल पंप और 'मंदिर' भेजेगा भारत, 12 जनवरी को लॉन्च करेगा DRDO का खास सैटेलाइट

Add Zee News as a Preferred Source

इससे क्या फायदा होगा?
इस काम के बाद अंतरिक्ष स्टेशन को पहले से कहीं ज्यादा बिजली मिलने लगेगी. यह बिजली वहां चल रहे विज्ञान के प्रयोगों और भविष्य के मशीनों के लिए बहुत जरूरी है. लाल धारी वाले सूट में माइक फिंके होंगे जिन्हें ऐसे कामों का बहुत पुराना अनुभव है और वो इस टीम को लीड करेंगे. सादे सूट में जेना कार्डमैन होंगी जो पहली बार अंतरिक्ष में इस तरह काम करने जा रही हैं. 

यह भी पढ़ें: DNA में छिपा मिला 2500 साल पुराना 'दुश्मन'! पूर्जवों की हड्डियों से वैज्ञानिकों ने खोजा प्राचीन वायरस

कब होगी ये शानदार स्पेसवॉक?यह स्पेसवॉक आज यानी 8 जनवरी को शाम 6:30 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होनी थी जिसे मेडिकल कारणों से टाल दिया गया है जो तकरीबन साढ़े छह घंटे तक चलेने वाली थी. आप इसे NASA+ ऐप पर, अमेजन प्राइम वीडियो पर और NASA के यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं. इसके बाद अगली स्पेसवॉक 15 जनवरी को शाम 5:40 बजे होगी.

 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

spacewalkNASA news

Trending news

ED ने TMC के 'चुनावी ब्रेन' I-PAC पर मारा छापा, ममता ने कहा - BJP की गंदी साजिश
ED
ED ने TMC के 'चुनावी ब्रेन' I-PAC पर मारा छापा, ममता ने कहा - BJP की गंदी साजिश
जनवरी में ही भाजपा में कुछ बड़ा होने वाला है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बड़ी तैयारी
BJP news
जनवरी में ही भाजपा में कुछ बड़ा होने वाला है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बड़ी तैयारी
सिख विरासत के सम्मान में भगवंत सिंह मान सरकार का ऐतिहासिक दौर, पुरानी मांगें पूरी
Punjab
सिख विरासत के सम्मान में भगवंत सिंह मान सरकार का ऐतिहासिक दौर, पुरानी मांगें पूरी
तेलंगाना में भीषण हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 छात्रों की मौत
telangana accident
तेलंगाना में भीषण हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 छात्रों की मौत
बेबस हो जाएगा मराठी मानुस...नतीजों से पहले राज ठाकरे को सताने लगी चिंता
Raj Thackeray
बेबस हो जाएगा मराठी मानुस...नतीजों से पहले राज ठाकरे को सताने लगी चिंता
...तो आज होगा वांगचुक के भविष्य का फैसला? SC में होगी याचिका पर सुनवाई
Supreme Court
...तो आज होगा वांगचुक के भविष्य का फैसला? SC में होगी याचिका पर सुनवाई
आवारा कुत्तों से काटने और हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गुरुवार को जारी रहेगी सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्तों से काटने और हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गुरुवार को जारी रहेगी सुनवाई
अब कागज नहीं ऐप में दर्ज होगी आपकी पहचान, डिजिटल होने जा रही है देश की जनगणना
india census 2027
अब कागज नहीं ऐप में दर्ज होगी आपकी पहचान, डिजिटल होने जा रही है देश की जनगणना
AIMIM-BJP गठबंधन के बीच ओवैसी ने रखा दुखती रग पर हाथ, की ये बड़ी अपील
Asaduddin Owaisi
AIMIM-BJP गठबंधन के बीच ओवैसी ने रखा दुखती रग पर हाथ, की ये बड़ी अपील
SIR मामले पर अमर्त्य सेन को EC का नोटिस, TMC ने पूछा- बंगाली होने की मिल रही सजा?
election commission notice
SIR मामले पर अमर्त्य सेन को EC का नोटिस, TMC ने पूछा- बंगाली होने की मिल रही सजा?