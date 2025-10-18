NASA: शनि ग्रह के चांद पर मिल जीवन के संकेत, इस खोज ने तोड़ा विज्ञान का सबसे पुराना नियम

Science News: स्वीडन की चाल्मर्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और NASA के वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन पर एक बड़ी और अनोखी खोज की है. यह खोज रसायन विज्ञान के पुराने सिद्धांतों को चुनौती देती है. उनकी रिसर्च बताती है कि टाइटन के बेहद कम तापमान(लगभग -180 डिग्री सेल्सियस)पर भी ऐसे पदार्थ जो आमतौर पर आपस में नहीं मिलते वो मिलकर एक नए तरह के क्रिस्टल बना सकते हैं. टाइटन ग्रह का माहौल गाढ़ी नाइट्रोजन और मीथेन से भरा है. वहां की झीलें और टीले अजीब नारंगी रंग के दिखते हैं. यह सब कुछ अरबों साल पहले की शुरुआती पृथ्वी के वातावरण जैसा लगता है.

क्यों अलग है ये खोज?

वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन साइनाइड(HCN)नाम के एक अणु पर ध्यान दिया. यह अणु(Molecules)टाइटन के वातावरण में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और यह ध्रुवीय(Polar)होता है. उन्होंने देखा कि, यह Molecules मीथेन और ईथेन जैसे Non-Polar तत्वों के साथ कैसे मिलता है. रसायन विज्ञान के पुराने नियमों के अनुसार ध्रुवीय और अध्रुवीय पदार्थ जैसे तेल और पानी आपस में नहीं मिलते.

कैसे की वैज्ञानिकों ने ये खोज?

वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में प्रयोग किए और बड़े कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल किया. इससे उन्होंने दिखाया कि हाइड्रोकार्बन अणु हाइड्रोजन साइनाइड के क्रिस्टल में घुस जाते हैं और इस तरह नई और मजबूत चीजें बनाते हैं. PNAS पत्रिका में छपी इस खोज ने ना सिर्फ समान विलयन के नियम को गलत साबित किया है. साथ ही यह भी बताती है कि अणुओं का यह आपसी मेलजोल टाइटन की जमीन और वहां की अजीब चीजों का बनाने में भी शामिल हो सकता है.

इस खोज से क्या जानकारी मिली?

बहुत ज्यादा कठिन और विपरीत माहौल में इसके रसायन विज्ञान को समझने से जीवन की शुरुआत के बारे में हमारी सोच और गहरी हो जाती है. यह रिसर्च तब शुरू हुई जब NASA की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला ने चाल्मर्स यूनिवर्सिटी से संपर्क किया. नासा को बहुत कम तापमान पर हाइड्रोजन साइनाइड को मीथेन और ईथेन के साथ मिलाने पर अप्रत्याशित नतीजे मिले थे जिनकी व्याख्या की जरूरत थी.

क्या है नासा का अगला मिशन?

NASA का ड्रैगनफ्लाई मिशन 2034 में टाइटन पर पहुंचेगा और ये सभी नई जानकारियां भविष्य की खोजों में मदद करेंगी. ये नतीजे बताते हैं कि पृथ्वी के बाहर ठंडे अंतरिक्ष में भी अनोखी रासायनिक क्रियाएं जीवन के बनने का रास्ता खोल सकती हैं. इससे ब्रह्मांड में जीवन कहां और कैसे शुरू हो सकता है, इस बारे में हमारी समझ और बढ़ जाएगी.