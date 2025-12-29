रेड जायंट की धड़कनों ने तोड़ी चुप्पी! NASA ने देखा कांपता तारा, ब्लैक होल के पास छुपा था हैरान करने वाला सच

Silent Black Hole Red Giant: NASA के TESS सैटेलाइट की मदद से इस खोज को किया गया है. यह लाल तारा Gaia BH2 नाम के सिस्टम का हिस्सा है. इस सिस्टम की पहचान सबसे पहले साल 2023 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के Gaia मिशन ने की थी. Gaia BH2 एक शांत यानी डॉरमेंट ब्लैक होल है, जो अपने आसपास के तारे से कोई चीज नहीं खींच रहा और इसलिए एक्स-रे जैसी तेज किरणें भी नहीं छोड़ता है.

तारे की रोशनी

वैज्ञानिकों ने देखा कि इस लाल तारे की रोशनी में बहुत हल्के उतार-चढ़ाव हो रहे हैं. इन बदलावों को स्टारक्वेक कहा जाता है. जैसे धरती के भूकंप से जमीन के अंदर की जानकारी पता चलती है, वैसे ही इन स्टारक्वेक से तारे के अंदर की हालत समझी जाती है. हवाई विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी के वैज्ञानिकों ने इन कंपन की मदद से तारे के अंदरूनी हिस्से का अध्ययन किया.

उम्र और बनावट में बड़ा फर्क

इस तारे में भारी तत्वों की मात्रा ज्यादा है. ऐसे तत्व बहुत पुराने तारों में मिलते हैं. इस वजह से पहले ऐसा लगा कि यह तारा बेहद पुराना होगा. स्टारक्वेक से मिली जानकारी ने यह धारणा तोड़ दी है. वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तारे की उम्र करीब 5 अरब साल है जो ब्रह्मांड के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं मानी जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

तेज घूमने वाला लाल तारा

एक और चौंकाने वाली बात यह है. यह तारा काफी तेजी से घूम रहा है. जमीन से किए गए लंबे समय के रिसर्च में पता चला कि यह तारा 398 दिनों में एक पूरा चक्कर लगाता है. लाल विशाल तारों के लिए यह गति असामान्य है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तेजी अपने आप नहीं आई होगी. संभव ऐसी है कि यह तारा पहले किसी दूसरे तारे से टकराया हो या फिर उसके साथ मिल गया होगा. जिससे इसकी रफ्तार बढ़ गई.

बता दें कि वैज्ञानिकों ने Gaia BH3 नाम के एक और शांत ब्लैक होल सिस्टम से भी इसकी तुलना की है. वहां मौजूद तारे में ऐसे कंपन दिखने चाहिए थे लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया. इससे यह साफ होता है कि कम धातु वाले तारों को लेकर बनी मौजूदा समझ पूरी तरह सही नहीं हो सकती है.

हालांकि अब वैज्ञानिक TESS से मिलने वाले नए डेटा का इंतजार कर रहे. जांच से यह साफ हो सकेगा कि क्या यह तारा सच में किसी पुराने टकराव का नतीजा है. शांत ब्लैक होल वाले ऐसे सिस्टम समय के साथ कैसे बनते और बदलते हैं.

यह भी पढ़ें: लुत्प होने के 20 साल बाद वापस लौटी मछली, खतरे के साये में मिली जिंदगी; वैज्ञानिकों में जगी उम्मीद