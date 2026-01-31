आग नहीं बर्फ उगलते हैं इस ग्रह के ज्वालामुखी, NASA की इस तस्वीर ने उड़ाए वैज्ञानिकों के होश

Science News: बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा को लेकर NASA ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है. यूरोपा की सतह पूरी तरह बर्फ से ढकी और बहुत चिकनी है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बर्फ की मोटी परत के नीचे पानी का एक विशाल महासागर छिपा है जो पृथ्वी के समुद्रों से भी दोगुना गहरा हो सकता है. जनवरी 2026 के अंत में NASA ने अपने पुराने गैलीलियो अंतरिक्ष यान के डेटा की दोबारा जांच की. यह डेटा 1997 में इकट्ठा किया गया था लेकिन नई तकनीक से जांच करने पर इसमें चौंकाने वाली बात सामने आई.

क्या है ये पूरी खोज?

यूरोपा की बर्फ पर लंबी-लंबी दरारें बनी हुई हैं जिन्हें वैज्ञानिक लीनिया कहते हैं. ये दरारें बृहस्पति ग्रह के Gravity की वजह से पैदा हुए तनाव से बनी हैं. नासा की नई तस्विरों में अमोनिया को चमकीले लाल रंग में दिखाया गया है जिससे पता चलता है कि ये रसायन कहा-कहा फैले हुए हैं. जहां बैंगनी रंग है वहां ये रसायन नहीं मिले हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि ये अमोनिया इन्हीं दरारों के आसपास मिला है.

यह खोज इतनी बड़ी क्यों है?

जैसे ठंडे इलाकों में गाड़ियों के इंजन का पानी जमने से रोकने का पानी जमने से रोकने के लिए उसमें कुछ मिलाया जाता है वैसे ही अमोनिया पानी के लिए काम करता है. अगर पानी में अमोनिया मिलो हो तो वह 0 डिग्री से भी बहुत कम तापमान पर नहीं जमता और लिक्विड बना रहता है.

बर्फीले चांद पर बहता पानी

यूरोपा बहुत ठंडा है लेकिन अगर वहां अमोनिया है तो इसका मतलब है कि वहां की बर्फ के नीचे समंदर जमा हुआ नहीं है बल्कि बह रहा है. तरल पानी का मतलब है जीवन की संभावना. अमोनिया ने केवल पानी को जमने से रोकता है बल्कि वहां के वातावरण को जीवन के लिए जरूरी रसायनों से भर देता है जिससे जीवन पनपने की उम्मीद बढ़ जाती है.

जीवन की शुरुआत के लिए सही माहौल

यहां के माहौल ऐसे हैं कि उनमें वे रासायनिक बदलाव हो सकते हैं जो छोटे-छोटे कीटाणुओं या सूक्ष्मजीवों (Microbes) को पैदा करने के लिए जरूरी होते हैं. रसायनों के फैलने के तरीके से यह भी पता चलता है कि यूरोपा पर क्रायो-ज्वालामुखी (Cryo-volcanoes) हो सकते हैं. जैसे पृथ्वी पर ज्वालामुखी से गर्म लावा निकलता है वैसे ही सौर मंडल के ठंडे इलाकों में हिम ज्वालामुखी होते हैं.

क्या होते हैं क्रायो-ज्वालामुखी?

पृथ्वी के ज्वालामुखी से गर्म पिघला हुआ लावा निकलता है लेकिन क्रायो-ज्वालामुखी बिल्कुल अलग होते हैं. ये ज्वालामुखी जमा देने वाले ठंडे पानी, अमोनिया या मीथेन का विस्फोट करते हैं. जैसे शनि ग्रह के चंद्रमा एन्सेलेडस से भाप के फव्वारे निकलते हैं वैसे ही यूरोपा पर भी होता है. यहां समुद्र का पानी दरारों से ऊपर आता है और सतह पर जमने से पहले दूर-दूर तक फैल जाता है.