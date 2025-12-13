वैज्ञानिकों ने पकड़ा अंतरिक्ष से आता रहस्यमय सिग्नल, NASA ने 20 साल तक क्यों छिपाया ये राज?

Signal from Space: एक नए अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 20 साल पहले सैटेलाइटों ने अफ्रीका के तट पर एक अजीब ग्रैविटेशनल संकेत पकड़ा था. वैज्ञानिकों ने देखा कि पूर्वी अटलांटिक महासागर के ऊपर लगभग 2 सालों तक ग्रैविटी में एक बड़ा और असामान्य बदलाव रहा. यह बताता है कि धरती के अंदर गहराई में कोई ऐसी असामान्य घटना हुई थी जिसने ग्रैविटेशनल फोर्स को बदल दिया था. वैज्ञानिक मानते हैं कि यह किसी अज्ञात भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण हुआ.

क्यों आया यह बड़ा बदलाव?

जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स नाम की पत्रिका में छपे शोध के मुताबिक, वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अजीब बदलाव इसलिए आया होगा क्योंकि धरती के सेंटर के पास गहर मेंटल में मौजूद खनिज (Minerals) तेजी से अपनी जगह से हट गए होंगे. इस बदलाव से धरती के चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन आया होगा.

क्या रही GRACE सैटेलाइटों की भूमिका

यह बदलाव GRACE सैटेलाइटों ने पकड़ा था जो NASA और जर्मन एयरोस्पेस सेंटर (DLR) का एक संयुक्त मिशन था. ये धरती के चारों ओर एक-दूसरे के पीछे घूमते थे. इन सैटेलाइट्स की मदद से वैज्ञानिक धरती की Gravitational Force में आने वाले छोटे-छोटे बदलावों का पता लगाते थे. ग्रैविटी में बदलाव अक्सर द्रव्यमान (Mass) के एक से दूसरी जगह जाने के कारण होता है.

कितना बड़ा था सिग्नल?

यह असामान्य सिग्नल उत्तर से दक्षिण दिशा में था और लगभग 7,000 किमी तक फैला हुआ था. अध्ययन की सह-लेखिका मियोरो मांडेया ने शुरू में इस संकेत की सच्चाई पर सवाल उठाया था लेकिन जांच के बाद उन्हें संतोष हुआ. मंटल का निचला हिस्सा मुख्य रूप से मैग्नीशियम सिलिकेट (MgSiO₃) नाम की खनिज से बना है.

क्यों आया था इतना बड़ा बदलाव?

शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि गहरे मेंटल में दबाव के कारण मैग्नीशियम सिलेकिट की संरचना में बदलाव आया होगा. इस बदलाव की वजह से धरती के अंदर गहराई में द्रव्यमान तेजी से एक जगह से दूसरी जगह चला गया होगा जिससे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में यह बदलाव आया. मांडेया ने कहा कि, यह अध्ययन दिखाता है कि धरती एक जटिल प्रणाली है. इसका आंतरिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए हमें अलग-अलग तरह के डेटा और तरीकों का इस्तेमाल करना होगा.