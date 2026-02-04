Advertisement
trendingNow13097442
Hindi Newsविज्ञान3 साल का वक्त भी पड़ा कम? NASA के मून रॉकेट में फिर वही पुरानी खराबी, वैज्ञानिकों के पास नहीं कोई जवाब

3 साल का वक्त भी पड़ा कम? NASA के मून रॉकेट में फिर वही पुरानी खराबी, वैज्ञानिकों के पास नहीं कोई जवाब

Artemis Moon Mission: चांद पर इंसानों को भेजने की NASA की तैयारी को एक और झटका लगा है. NASA के सबसे शक्तिशाली रॉकेट आर्टेमिस-2 की लॉन्चिंग में देरी हो गई है क्योंकि हाल ही में हुए एक जरूरी टेस्ट के दौरान गैस लीक होने लगी. 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 04, 2026, 10:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

3 साल का वक्त भी पड़ा कम? NASA के मून रॉकेट में फिर वही पुरानी खराबी, वैज्ञानिकों के पास नहीं कोई जवाब

NASA Moon Mission: नासा का आर्टेमिस-2 मिशन जो इंसानों को चांद के करीब ले जाने वाला है वह एक बार फिर देरी का शिकार हो गया है. हाल ही में हुए एक महत्वपूर्ण टेस्ट के दौरान रॉकेट में ईंधन का रिसाव पाया गया जिसके बाद फरवरी में होने वाली लॉन्चिंग को टाल दिया गया. NASA अपने विशाल SLS रॉकेट का वेट ड्रेस रिहर्सल कर रहा ता. यह एक तरह का फाइनल अभ्यास होता है जिसमें रॉकेट में असली ईंधन भरा जाता है और उलटी गिनती की जाती है जिससे देखा जा सके कि रॉकेट उड़ने के लिए तैयार है या नहीं. 

क्या आई थी समस्या?
मंगलवार को जब रॉकेट में लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरी जा रही थी जब हाइड्रोजन गैस में रिवास हो गया. यह रिसाव ठीक उसी जगह पर हुआ जहां 3 साल पहले आर्टेमिस-1 मिशन के दौरान हुआ था. सुरक्षा को देखते हुए NASA ने परीक्षण रोक दिया और अब मिशन को कम से कम एक महीने के लिए टालकर मार्च 2026 का लक्ष्य रखा गया है. 

यह भी पढ़ें: तहखाने की दीवार टूटी...और निकली 20,000 लोगों की सीक्रेट सिटी, जमीन से 85 मीटर नीचे दफन था इतिहास

Add Zee News as a Preferred Source

3 साल बाद भी वहीं समस्या क्यों?
NASA का कहना है कि यह रॉकेट बहुत ही जटिल है. हर रॉकेट अपने आप में अलग होता है और जब इसमें बेहद ठंडी गैस भरी जाती है तो धातु सिकुड़ती है और रिसाव की संभावना बढ़ जाती है. जब रॉकेट को वर्कशॉप से लॉन्चपैड तक ले जाया जाता है तो रास्तों के झटकों और कंपन की वजह से इसकी सील ढीली हो सकती है. 

क्या है इसमें आने वाली चुनौती?
हाइड्रोजन बहुत ही बारीक गैस होती है और जरा सी भी जगह मिलने पर बाहर निकल आती है. इसे पूरी तरह से रोकना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है. हालांकि, देरी के बाद भी नासा इसे बड़ी सफलता मान रहा है क्योंकि- पहली बार में ही रॉरेच टैंक को पूरी तरह भरा गया, रिसाव को एक लिमिट के अंदर कंट्रोल कर लिया गया. साथ ही इस बार रॉकेट की मरम्मत लॉन्च पैड पर ही हो सकती है. 

यह भी पढ़ें: 3600 करोड़ का मेगा प्लान! भारत जमीन से अंतरिक्ष पर रखेगा पैनी नजर, अब लद्दाख बनेगा नया स्पेस हब

आगे क्या होगा नासा?
अब नासा मार्च में लॉन्चिंग की कोशिश करेगा. मार्च में 6 से 9 तारीख के बीच लॉन्च विंडो उपलब्ध है. इस मिशन पर 4 अंतरिक्ष यात्री रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसेन चांद के चारों ओर चक्कर लगाकर वापस आएंगे. यह मिशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी की सफलता के बाद अगले मिशन में इंसानों को चांद की सतह पर उतारा जाएगा. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

artemis 2

Trending news

ममता बनर्जी आज SC में खुद लड़ सकती हैं अपना केस, कहां से की है वकालत की पढ़ाई?
CM Mamata Banerjee
ममता बनर्जी आज SC में खुद लड़ सकती हैं अपना केस, कहां से की है वकालत की पढ़ाई?
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
Punjab news
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
पहले पीएम को माला पहनाई, फिर NCP के प्रफुल पटेल ने शरद पवार को दे दिया झटका
ncp news
पहले पीएम को माला पहनाई, फिर NCP के प्रफुल पटेल ने शरद पवार को दे दिया झटका
West Bengal SIR: सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, SIR मुद्दे पर थोड़ी देर में होगी सुनवाई
Parliament Budget Session live
West Bengal SIR: सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, SIR मुद्दे पर थोड़ी देर में होगी सुनवाई
कूकी राजी नहीं तो BJP ने ताइक्वांडो खिलाड़ी के हाथों में मणिपुर की कमान क्यों सौंपी?
manipur news
कूकी राजी नहीं तो BJP ने ताइक्वांडो खिलाड़ी के हाथों में मणिपुर की कमान क्यों सौंपी?
जंगल में आतंकियों को घेरा, उधर घुटनों तक बर्फ में... दहशतगर्दों पर सेना का 'वज्रपात'
Indian Army news
जंगल में आतंकियों को घेरा, उधर घुटनों तक बर्फ में... दहशतगर्दों पर सेना का 'वज्रपात'
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
India US Deal
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा
DNA
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा
अबू सलेम की पैरोल याचिका पर सुनवाई,फिर HC ने रखी ऐसी शर्त कि गैंगस्टर के उड़ गए तोते
Abu Salem
अबू सलेम की पैरोल याचिका पर सुनवाई,फिर HC ने रखी ऐसी शर्त कि गैंगस्टर के उड़ गए तोते
बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी? क्या है प्रोटोकॉल
DNA
बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी? क्या है प्रोटोकॉल