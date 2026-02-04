3 साल का वक्त भी पड़ा कम? NASA के मून रॉकेट में फिर वही पुरानी खराबी, वैज्ञानिकों के पास नहीं कोई जवाब

NASA Moon Mission: नासा का आर्टेमिस-2 मिशन जो इंसानों को चांद के करीब ले जाने वाला है वह एक बार फिर देरी का शिकार हो गया है. हाल ही में हुए एक महत्वपूर्ण टेस्ट के दौरान रॉकेट में ईंधन का रिसाव पाया गया जिसके बाद फरवरी में होने वाली लॉन्चिंग को टाल दिया गया. NASA अपने विशाल SLS रॉकेट का वेट ड्रेस रिहर्सल कर रहा ता. यह एक तरह का फाइनल अभ्यास होता है जिसमें रॉकेट में असली ईंधन भरा जाता है और उलटी गिनती की जाती है जिससे देखा जा सके कि रॉकेट उड़ने के लिए तैयार है या नहीं.

क्या आई थी समस्या?

मंगलवार को जब रॉकेट में लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरी जा रही थी जब हाइड्रोजन गैस में रिवास हो गया. यह रिसाव ठीक उसी जगह पर हुआ जहां 3 साल पहले आर्टेमिस-1 मिशन के दौरान हुआ था. सुरक्षा को देखते हुए NASA ने परीक्षण रोक दिया और अब मिशन को कम से कम एक महीने के लिए टालकर मार्च 2026 का लक्ष्य रखा गया है.

3 साल बाद भी वहीं समस्या क्यों?

NASA का कहना है कि यह रॉकेट बहुत ही जटिल है. हर रॉकेट अपने आप में अलग होता है और जब इसमें बेहद ठंडी गैस भरी जाती है तो धातु सिकुड़ती है और रिसाव की संभावना बढ़ जाती है. जब रॉकेट को वर्कशॉप से लॉन्चपैड तक ले जाया जाता है तो रास्तों के झटकों और कंपन की वजह से इसकी सील ढीली हो सकती है.

क्या है इसमें आने वाली चुनौती?

हाइड्रोजन बहुत ही बारीक गैस होती है और जरा सी भी जगह मिलने पर बाहर निकल आती है. इसे पूरी तरह से रोकना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है. हालांकि, देरी के बाद भी नासा इसे बड़ी सफलता मान रहा है क्योंकि- पहली बार में ही रॉरेच टैंक को पूरी तरह भरा गया, रिसाव को एक लिमिट के अंदर कंट्रोल कर लिया गया. साथ ही इस बार रॉकेट की मरम्मत लॉन्च पैड पर ही हो सकती है.

आगे क्या होगा नासा?

अब नासा मार्च में लॉन्चिंग की कोशिश करेगा. मार्च में 6 से 9 तारीख के बीच लॉन्च विंडो उपलब्ध है. इस मिशन पर 4 अंतरिक्ष यात्री रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसेन चांद के चारों ओर चक्कर लगाकर वापस आएंगे. यह मिशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी की सफलता के बाद अगले मिशन में इंसानों को चांद की सतह पर उतारा जाएगा.