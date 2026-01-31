मंगल ग्रह पर दिखा 'वेटिकन सिटी' जितना बड़ा गड्ढा, इस खोज ने पलट दी वैज्ञानिकों की सारी थ्योरी

Science Latest News: नासा ने मंगल ग्रह की एक बहुत ही दिलचस्प और साफ तस्वीर शेयर की है जिसे उनके शक्तिशाली HiRISE कैमरे ने खींचा है. मंगल ग्रह के एसिडालिया प्लानिटिया इलाके में एक नया और छोटा क्रेटर मिला है जो किसी उल्कापिंड के टकराने से बना है. यह गड्ढा लगभग 800 मीटर चौड़ा है. इसकी तुलना आप वेटिकन सिटी से कर सकते हैं जो इस गड्ढे में समा सकता है. NASA का कहना है कि यह गड्ढा इतना साफ है कि अगर इसके अंदर आपका घर होता तो अंतरिक्ष से उसे आसानी से देखा जा सकता था.

सैटेलाइट तस्वीरों में क्या दिखा?

इस गड्ढे के किनारे इतने नुकीले और साफ हैं कि इन्हें देखकर पता चलता है कि यह बिल्कूल नया है. इसके चारों तरफ बिखरा हुआ मलबा भी साफ-साफ दिखाई दे रहा है. मंगल ग्रह आमतौर पर लाल और जंग लगा हुआ दिखता है. लेकिन इस गड्ढे के अंदर नीले रंग का मलबे का ढेर दिख रहा है. लाल जमीन के बीच यह नीला रंग बहुत ही चमकता हुआ और अलग नजर आ रहा है.

क्या वहां पानी मौजूद है?

इस फोटो में दिख रहे नीले रंग को देखकर पहली बार में ऐसा लग सकता है कि वहां पानी या बर्फ है. लेकीन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पानी नहीं बल्कि टक्कर की वजह से जमीन के नीचे से निकली काली रेत या खनिज वाली मिट्टी है. नासा का HiRISE कैमरा मंगल की सतह से 300 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहा है.

क्या अब भी एक्टिव है मंगल?

मंगल ग्रह पर लगातार हो रहे बदलावों और वहां के संसाधनों को पहचानने में यह फोटो बहुत मदद करती है. इससे पता चलता है कि मंगल कोई शांत ग्रह नहीं है बल्कि वहां आज भी अंतरिक्ष की चट्टानें टकराती रहती हैं. जब कोई उल्कापिंड मंगल की सतह से टकराता है तो वह जमीन के अंदर दबे पुराने रहस्यों और मिट्टी की परतों को बाहर निकाल देता है.

इन तस्वीरों से क्या जानकारी मिलेगी?

ऐसी तस्वीरें मंगल ग्रह के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने के हमें और करीब ले जाती हैं. NASA का मार्स रिकॉनसेंस ऑर्बिटर अगस्त 2005 में लॉन्च हुआ था. तब से यह लगातार मंगल के चक्कर लगा रहा है और हमें नई जानकारियां दे रहा है. इसी मिशन ने सबसे पहले मंगल पर पानी होने के सबूत दिए थे. इसने नमक वाली ऐसी धारियां खोजीं जो गर्मियों के मौसम में ढलानों से नीचे बहती हुई दिखाई देती हैं.