धरती से दूर ब्रह्मांड में जोरदार धमाका, नासा की दूरबीन ने जो देखा बदल देगा साइंस की पूरी थ्योरी !

हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिन काफी उथल-पुथल वाले थे. स्पेस साइंटिस्ट मानते हैं कि उस समय एस्टेरॉयड, धूमकेतु (कॉमेट) और नए बन रहे ग्रह आपस में टकरा रहे थे. इससे धरती पर मलबा बरस रहा था. कुछ ऐसी ही तस्वीर अब नासा ने दुनिया को दिखाई है. जी हां, नासा के हबल टेलिस्कोप ने ब्रह्मांड के एक तारे के चारों ओर एक ग्रह सिस्टम में ऐसी ही टक्करों को कैप्चर किया है.

वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी धरती या कहें कि पूरे सोलर सिस्टम के शुरुआती दौर में एस्टेरॉयड और धूमकेतु आपस में टकरा रहे थे. इससे धरती, चंद्रमा और दूसरे ग्रहों पर मलबा फेंका जा रहा था. चारों तरफ आग, धूम- धड़ाका, उथल पुथल मची थी. अब NASA के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक दूसरे तारे फोमलहाट के पास के ग्रह सिस्टम में ऐसी ही विनाशकारी टक्करों की सीधी तस्वीर खीची हैं. पहले आप नासा का वीडियो देखिए.

Astronomers believe that our solar system's early days were pretty chaotic: asteroids, comets, and forming planets smashed together and pelted Earth with debris. Add Zee News as a Preferred Source Now, Hubble has captured similar collisions in a planetary system around a nearby star: https://t.co/0tYE9Li6xg pic.twitter.com/2VuTFzZwcH — Hubble (@NASAHubble) December 18, 2025

यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले के मुख्य शोधकर्ता पॉल कलास ने कहा, 'निश्चित रूप से यह पहली बार है जब मैंने अपने सौर मंडल से बाहर के प्लैनेट सिस्टम में कहीं से भी रोशनी निकलती देखी है. यह सभी हबल इमेज में मौजूद नहीं थी, जिसका मतलब है कि हमने अभी-अभी दो बड़ी चीजों के बीच एक जबरदस्त टक्कर और एक बहुत बड़े मलबे के बादल देखे हैं, जो आज हमारे अपने सौर मंडल में किसी भी चीज से अलग है. ये सचमुच कमाल है.'

20 साल में दो बड़े धमाके

धरती से 25 प्रकाश-वर्ष दूर फोमलहाट रात के समय आसमान के सबसे चमकीले तारों में से एक है. यह सूरज से भी बड़ा और चमकीला बताया जाता है. यह धूल भरे मलबे की कई बेल्ट से घिरा है. 2008 में वैज्ञानिकों ने हबल की मदद से फोमलहाट के चारों ओर एक संभावित ग्रह की खोज की थी. इसे फोमलहाट बी कहते हैं. इसके आसपास धूल भरे बादल दिखते हैं जो छोटे ग्रहों के टकराने का नतीजा है. हाल ही में हबल ने फोमलहाट बी की तस्वीरें लेते समय तारे के चारों ओर उसी जगह पर रोशनी का दूसरा बिंदु देखा. ऊपर वाला वीडियो फिर से देखिए.

ब्रह्मांड का नया रहस्य

एक्सपर्ट इन दोनों मलबे के बादलों को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं. यह एक रहस्य है. अगर क्षुद्रग्रहों और छोटे ग्रहों के बीच टक्कर होती है तो आगे भी दिखाई दे सकते हैं. एक एक्सपर्ट ने बताया कि पिछली थ्योरी से पता चलता था कि हर 1 लाख साल या उससे ज्यादा समय में एक टक्कर होगी. यहा 20 साल में हमने दो देखी है. अगर आपके पास पिछले 3,000 सालों की कोई फिल्म होती और उसे इतनी तेजी से चलाया जाता कि हर साल एक सेकंड का कुछ हिस्सा होता तो सोचिए कि आप उस समय में कितनी चमक देखते. फोमलहाट का ग्रह सिस्टम इन टक्करों से चमक रहा होता.

