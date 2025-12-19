Advertisement
trendingNow13046390
Hindi Newsविज्ञानधरती से दूर ब्रह्मांड में जोरदार धमाका, नासा की दूरबीन ने जो देखा बदल देगा साइंस की पूरी थ्योरी !

धरती से दूर ब्रह्मांड में जोरदार धमाका, नासा की दूरबीन ने जो देखा बदल देगा साइंस की पूरी थ्योरी !

आपने टीवी पर ऐसी बमबारी के वीडियो देखे होंगे. अब नासा के एक कैमरे ने धुआंधार दो बड़े धमाकों की तस्वीरें ली हैं. इसकी तुलना हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों से की जा रही है. कुछ ऐसा ही पहले यहां हुआ था. आखिर कहां धूमकेतु टकरा रहे?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Dec 19, 2025, 02:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धरती से दूर ब्रह्मांड में जोरदार धमाका, नासा की दूरबीन ने जो देखा बदल देगा साइंस की पूरी थ्योरी !

हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिन काफी उथल-पुथल वाले थे. स्पेस साइंटिस्ट मानते हैं कि उस समय एस्टेरॉयड, धूमकेतु (कॉमेट) और नए बन रहे ग्रह आपस में टकरा रहे थे. इससे धरती पर मलबा बरस रहा था. कुछ ऐसी ही तस्वीर अब नासा ने दुनिया को दिखाई है. जी हां, नासा के हबल टेलिस्कोप ने ब्रह्मांड के एक तारे के चारों ओर एक ग्रह सिस्टम में ऐसी ही टक्करों को कैप्चर किया है. 

वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी धरती या कहें कि पूरे सोलर सिस्टम के शुरुआती दौर में एस्टेरॉयड और धूमकेतु आपस में टकरा रहे थे. इससे धरती, चंद्रमा और दूसरे ग्रहों पर मलबा फेंका जा रहा था. चारों तरफ आग, धूम- धड़ाका, उथल पुथल मची थी. अब NASA के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक दूसरे तारे फोमलहाट के पास के ग्रह सिस्टम में ऐसी ही विनाशकारी टक्करों की सीधी तस्वीर खीची हैं. पहले आप नासा का वीडियो देखिए. 

यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले के मुख्य शोधकर्ता पॉल कलास ने कहा, 'निश्चित रूप से यह पहली बार है जब मैंने अपने सौर मंडल से बाहर के प्लैनेट सिस्टम में कहीं से भी रोशनी निकलती देखी है. यह सभी हबल इमेज में मौजूद नहीं थी, जिसका मतलब है कि हमने अभी-अभी दो बड़ी चीजों के बीच एक जबरदस्त टक्कर और एक बहुत बड़े मलबे के बादल देखे हैं, जो आज हमारे अपने सौर मंडल में किसी भी चीज से अलग है. ये सचमुच कमाल है.' 

20 साल में दो बड़े धमाके

धरती से 25 प्रकाश-वर्ष दूर फोमलहाट रात के समय आसमान के सबसे चमकीले तारों में से एक है. यह सूरज से भी बड़ा और चमकीला बताया जाता है. यह धूल भरे मलबे की कई बेल्ट से घिरा है. 2008 में वैज्ञानिकों ने हबल की मदद से फोमलहाट के चारों ओर एक संभावित ग्रह की खोज की थी. इसे फोमलहाट बी कहते हैं. इसके आसपास धूल भरे बादल दिखते हैं जो छोटे ग्रहों के टकराने का नतीजा है. हाल ही में हबल ने फोमलहाट बी की तस्वीरें लेते समय तारे के चारों ओर उसी जगह पर रोशनी का दूसरा बिंदु देखा. ऊपर वाला वीडियो फिर से देखिए.  

ब्रह्मांड का नया रहस्य

एक्सपर्ट इन दोनों मलबे के बादलों को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं. यह एक रहस्य है. अगर क्षुद्रग्रहों और छोटे ग्रहों के बीच टक्कर होती है तो आगे भी दिखाई दे सकते हैं. एक एक्सपर्ट ने बताया कि पिछली थ्योरी से पता चलता था कि हर 1 लाख साल या उससे ज्यादा समय में एक टक्कर होगी. यहा 20 साल में हमने दो देखी है. अगर आपके पास पिछले 3,000 सालों की कोई फिल्म होती और उसे इतनी तेजी से चलाया जाता कि हर साल एक सेकंड का कुछ हिस्सा होता तो सोचिए कि आप उस समय में कितनी चमक देखते. फोमलहाट का ग्रह सिस्टम इन टक्करों से चमक रहा होता.

पढ़ें: चांद पर कंपन कैसे हो रहा? बस्तियां बसाने वाले प्लान को लगा झटका

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

Hindi Science news

Trending news

ईंटें और चंदा इकट्ठा कर रहे हुमायूं कबीर, बाजार में आई 'बाबरी मस्जिद' वाली टीशर्ट
babri masjid news
ईंटें और चंदा इकट्ठा कर रहे हुमायूं कबीर, बाजार में आई 'बाबरी मस्जिद' वाली टीशर्ट
रिश्वतखोरी में फंसे पंजाब DIG भुल्लर को SC से नहीं मिली राहत, बरामद हुए थे करोड़ों
DIG Harcharan Singh Bhullar
रिश्वतखोरी में फंसे पंजाब DIG भुल्लर को SC से नहीं मिली राहत, बरामद हुए थे करोड़ों
मैं CM बना रहूंगा, नहीं हुआ कोई समझौता... सिद्धारमैया ने सत्ता बंटवारे को किया खारिज
CM Siddaramaiah
मैं CM बना रहूंगा, नहीं हुआ कोई समझौता... सिद्धारमैया ने सत्ता बंटवारे को किया खारिज
पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी समेत सभी दलों के नेताओं से चाय पर की चर्चा
Lok Sabha Winter Session
पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी समेत सभी दलों के नेताओं से चाय पर की चर्चा
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
hazrat sayed bale shah peer dargah
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
Balloon
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
Delhi Blast 2025
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
Shanti Bill
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
Nasir ul Islam
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
indian parliament news
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे