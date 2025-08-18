तारे को चट कर गया ब्लैक होल! नासा के हबल और चंद्रा टेलीस्कोप ने कैद किया ब्रह्मांड का अद्भुत दृश्य

black hole rare event star: कहा जाता है कि ब्रह्मांड सबसे बड़ा रहस्य है जिसे कोई नहीं समझ सकता है, ना समझ पाने वाले चींजों में ब्लैक होल भी है, हाल में ही नासा के वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल को लेकर एक नई और बेहद चौंकाने वाली खोज की है, नासा के हाल ही में रीलीज किए फोटो को हबल स्पेस टेलीस्कोप और चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी ने मिलकर कमाल का नजारा कैद किया गया है जिसे देख कर आप हैरान हो जाएंगे, इस फोटो में में एक ब्लैक होल अपने पास मौजूद एक तारे को निगलता हुआ दिखाई दिया, यह घटना वैज्ञानिकों के मुताबिक काफी दुर्लभ है और ब्रह्मांड की गुत्थियों को सुलझाने में मददगार साबित हो सकती है.

ब्लैक होल तारों को कैसे निगलते हैं

साइंटिस्ट का कहना है कि ब्लैक होल को सीधे देख पाना तो संभव नहीं होता, क्योंकि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक होती है ये इतना स्ट्रांग होता है कि इस जगह से प्रकाश भी बाहर निकल नहीं सकता है. लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि जब ब्लैक होल अपने आसपास के किसी तारे को अपनी ओर खींचता है, तो तारे से गैस और ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है, जिसके कारण ब्लैक होल के चारों ओर एक चमकीली डिस्क बनने लगती है, जिसे एक्रेशन डिस्क भी कहा जाता है. जब ये प्रक्रिया होती है तो इसमें से तेज रोशनी और शक्तिशाली एक्स-रे निकलते हैं, जिन्हें हबल और चंद्रा जैसे टेलीस्कोप ने पकड़ लिया है.

नासा का कहना है कि होने वाले इस चमत्कारी घटना को टाइडल डिस्रप्शन इवेंट यानी TDE कहा जाता है, इस प्रक्रिया के दौरान ब्लैक होल अपनी अधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण तारे को खींचकर टुकड़े-टुकड़े कर देता है, जुसके कुछ समय बाद तारे का मलबा धीरे-धीरे ब्लैक होल में समाने लगता है, वैज्ञानिकों के मुताबिक ये चमत्कारी घटना लाखों सालों में एक बार होती है.

इससे क्या पता चलेगा

खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि ये घटना ब्लैक होल में होने वाली घटनाओं को समझने में मदद करेगी जिससे वैज्ञानिक ये समझ पाएंगे कि ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ किस प्रकार एक-दूसरे के साथ संतुलन बनाकर चलते हैं, इससे ये भी पता चलेगा कि आकाशगंगाओं के केंद्र में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल अपनी गतिविधियों से आसपास के तारों और गैसों को प्रभावित करते हैं.