132 ट्रिलियन किलोमीटर दूर मिली ‘भूतिया दुनिया’, NASA के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने खोजी तारों वाली डरावनी आकाशगंगा

Nasa Hubble Ghost Galaxy: नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में एक बेहद अनोखी खोज की है. वैज्ञानिकों को ‘भूतिया आकाशगंगा’ मिली है. इसमें एक भी तारा नहीं है. यह पूरी तरह अंधेरे में है. इसमें ज्यादातर डार्क मैटर और गैस मौजूद है. वैज्ञानिकों ऐसा मान रहे हैं कि यह एक ऐसी आकाशगंगा है जो कभी बन ही नहीं पाई है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 07, 2026, 01:40 PM IST
Nasa Hubble Ghost Galaxy: देखा जाए तो हमारे अंतरिक्ष में कई रहस्य छुपे हैं. यहां पर कुछ चीजें इतनी अजीब होती हैं कि वे वैज्ञानिकों को भी चौंका देती हैं. एक खोज हाल ही में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने की है जिसने चौंकाकर रख दिया है. इस खोज का नाम Cloud-9 रखा गया है. यह करीब 1.4 करोड़ लाइट ईयर दूर, Messier 94 नाम की एक स्पाइरल गैलेक्सी के पास मौजूद है. Cloud-9 देखने में किसी आकाशगंगा जैसा लगता है. इसमें एक भी तारा नहीं है. यही वजह है कि इसे फेल्ड गैलेक्सी यानी असफल आकाशगंगा कहा जा रहा है. आमतौर पर आकाशगंगाएं तारों की रोशनी से चमकती हैं लेकिन Cloud-9 पूरी तरह अंधेरे है. इसे सामान्य टेलीस्कोप से देखना असंभव है.

कैसी है यह संरचना
वैज्ञानिकों के अनुसार Cloud-9 एक गोल आकार का गैस बादल है. इसमें ज्यादातर न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस है. इसे वैज्ञानिक भाषा में Reionization-Limited H I Cloud (RELHIC) कहा जाता है. हबल के एडवांस्ड कैमरा की मदद से इस इलाके को बहुत ध्यान से जांचा परखा गया है. हालांकि कहीं भी तारों के होने के सबूत नहीं मिले हैं. इस रिसर्च के प्रमुख वैज्ञानिक एलेजांद्रो बेनिटेज-लांबे ने बताया कि इस खोज में सबसे अहम बात यही है कि इसमें कुछ भी नहीं है. इसके अंदर तारे नहीं होना ही इस बात का सबूत है कि यह आकाशगंगा कभी पूरी तरह बनी ही नहीं हैं.

डार्क मैटर की दुनिया की झलक
Cloud-9 इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें डार्क मैटर की मात्रा बहुत ज्यादा है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसमें करीब 5 अरब सूरज के बराबर डार्क मैटर मौजूद है. डार्क मैटर दिखाई नहीं देता है. इसका असर आसपास की गैस और चीजों पर पड़ता है. इसी वजह से वैज्ञानिक इसका अंदाजा लगा पाते हैं. ESA से जुड़े वैज्ञानिक एंड्रयू फॉक्स का कहना है कि Cloud-9 डार्क मैटर को समझने की दिशा में एक खिड़की की तरह है. इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड में कई ऐसे ढांचे बने थे जो कभी तारे नहीं बना पाए हैं.

बता दें कि यह खोज इस बात को मजबूत करती है कि शुरुआती ब्रह्मांड में बहुत से छोटे ढांचे बने थे. हर एक ढांचा आकाशगंगा नहीं बन पाया था. Cloud-9 उसी अधूरी कहानी का ही उदाहरण है. वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी कई छुपी हुई संरचनाएं अंतरिक्ष में अब भी मौजूद हो सकती हैं जो अब तक हमारी नजर से बहुत दूर हैं. हबल की सटीक नजर की वजह से ही यह साफ हो पाया कि Cloud-9 में एक भी तारा नहीं है.

ritesh jaiswal

