Hubble Telescope: NASA के दूरबीन ने ली धूमकेतु की सबसे साफ तस्वीर, 2,09,000 km/h की रफ्तार से...

Interstellar Comet: खगोलविदों की टीम ने NASA के Hubble Space Telescope की मदद से 3I/ATLAS नाम के अंतरतारकीय धूमकेतु की अब तक की सबसे साफ तस्वीर ली है जो अचानक हमारे सौरमंडल में आ गया. हबल नासा की कई दूरबीनों में से एक है जो इस धूमकेतु का अध्ययन कर रहा है. दरअसल वैज्ञानिक इसके आकार और दूसरी विशेषताओं को समझने की कोशिश कर रहा है. हालांकि यह धूमकेतु धरती के लिए कोई खतरा नहीं है लेकिन NASA इसके जैसे ही धरती के पास आने वाले दूसरे पिंडों का पता लगाने और उन्हें समझने पर लगातार काम कर रहा है.

तस्वीरों से क्या मिली जानकारी?

हबल टेलीस्कोप से मिली तस्वीरों ने वैज्ञानिकों को धूमकेतु के बर्फीले केंद्र का अंदाजा लगाने में मदद की है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, इसका केंद्र 5.6 किमी तक बड़ा हो सकता है. हालांकि यह 1000 फीट जितना छोटा भी हो सकता है. Hubble से ली गई तस्वीरें काफी अच्छी हैं. इस मिशन से वैज्ञानिकों को और भी जानकारी मिलने की उम्मीद है.

तस्वीर में क्या हुआ कैद?

Hubble Space Telescope ने इस धूमकेतु के धूल के गुबार और उसकी पूंछ को भी कैद किया है. वैज्ञानिकों ने पाया कि, इस धूमकेतु से धूल निकलने की दर वैसी ही है जैसी इन धूमकेतुओं में होती है जो पहली बार सूरज से लगभग 30 करोड़ मील की दूरी पर देखे जाते हैं. सबसे बड़ा अंतर यह है कि यह हमारे सौरमंडल का नहीं है.

कितनी है इसकी रफ्तार?

3I/ATLAS कॉमेट हमारे सौरमंडल में 2,09,000 किमी प्रति घंटे की तेज रफ्तार से आ रहा है. इतनी तेज रफ्तार पहली बार रिकॉर्ड की गई है. इतनी तेज रफ्तार इस बात का सबूत देती है कि, यह कई अरब सालों से अंतरिक्ष में घूम रहा है. इस दौरान ये बहुत सारे तारे और गैसों की Gravitational Force की वजह से इसकी रफ्तार और भी बढ़ गई.

कहां ये आया?

फिलहाल, अभी कोई नहीं जानता कि ये Interstellar Comet कहां से आया है. Hubble Telescope से इस पर काम कर रही टीम के लीडर डेविड ज्यूइट ने बताया कि, यह ऐसा है जैसे आप राइफल की गोली की 1 सेकंड के हजारवें हिस्से के लिए एक झलक देखते हैं. ये पूरी रिसर्च द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स(The Astrophysical Journal Letters)में प्रकाशित की गई है.

