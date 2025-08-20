Hubble Telescope: NASA के दूरबीन ने ली धूमकेतु की सबसे साफ तस्वीर, 2,09,000 km/h की रफ्तार से...
Advertisement
trendingNow12889033
Hindi Newsविज्ञान

Hubble Telescope: NASA के दूरबीन ने ली धूमकेतु की सबसे साफ तस्वीर, 2,09,000 km/h की रफ्तार से...

NASA Hubble Telescope: नासा की हबल टेलीस्कोप ने सौरमंडल से गुजर रहे 31/ATLAS नाम के धूमकेतु की अब तक की सबसे साफ तस्वीर ली है. वैज्ञानिक इसकी बनावट समझने की कोशिश कर रहे हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 20, 2025, 12:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hubble Telescope: NASA के दूरबीन ने ली धूमकेतु की सबसे साफ तस्वीर, 2,09,000 km/h की रफ्तार से...

Interstellar Comet: खगोलविदों की टीम ने NASA के Hubble Space Telescope की मदद से 3I/ATLAS नाम के अंतरतारकीय धूमकेतु की अब तक की सबसे साफ तस्वीर ली है जो अचानक हमारे सौरमंडल में आ गया. हबल नासा की कई दूरबीनों में से एक है जो इस धूमकेतु का अध्ययन कर रहा है. दरअसल वैज्ञानिक इसके आकार और दूसरी विशेषताओं को समझने की कोशिश कर रहा है. हालांकि यह धूमकेतु धरती के लिए कोई खतरा नहीं है लेकिन NASA इसके जैसे ही धरती के पास आने वाले दूसरे पिंडों का पता लगाने और उन्हें समझने पर लगातार काम कर रहा है.

तस्वीरों से क्या मिली जानकारी?
हबल टेलीस्कोप से मिली तस्वीरों ने वैज्ञानिकों को धूमकेतु के बर्फीले केंद्र का अंदाजा लगाने में मदद की है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, इसका केंद्र 5.6 किमी तक बड़ा हो सकता है. हालांकि यह 1000 फीट जितना छोटा भी हो सकता है. Hubble से ली गई तस्वीरें काफी अच्छी हैं. इस मिशन से वैज्ञानिकों को और भी जानकारी मिलने की उम्मीद है.

यह भी पढें: NASA Probe: सूरज के बेहद नजदीक पहुंचा नासा का यान, 61 लाख किमी से ली ऐसी तस्वीरें कि...

तस्वीर में क्या हुआ कैद?
Hubble Space Telescope ने इस धूमकेतु के धूल के गुबार और उसकी पूंछ को भी कैद किया है. वैज्ञानिकों ने पाया कि, इस धूमकेतु से धूल निकलने की दर वैसी ही है जैसी इन धूमकेतुओं में होती है जो पहली बार सूरज से लगभग 30 करोड़ मील की दूरी पर देखे जाते हैं. सबसे बड़ा अंतर यह है कि यह हमारे सौरमंडल का नहीं है.

कितनी है इसकी रफ्तार?
3I/ATLAS कॉमेट हमारे सौरमंडल में 2,09,000 किमी प्रति घंटे की तेज रफ्तार से आ रहा है. इतनी तेज रफ्तार पहली बार रिकॉर्ड की गई है. इतनी तेज रफ्तार इस बात का सबूत देती है कि, यह कई अरब सालों से अंतरिक्ष में घूम रहा है. इस दौरान ये बहुत सारे तारे और गैसों की Gravitational Force की वजह से इसकी रफ्तार और भी बढ़ गई.

कहां ये आया?
फिलहाल, अभी कोई नहीं जानता कि ये Interstellar Comet कहां से आया है. Hubble Telescope से इस पर काम कर रही टीम के लीडर डेविड ज्यूइट ने बताया कि, यह ऐसा है जैसे आप राइफल की गोली की 1 सेकंड के हजारवें हिस्से के लिए एक झलक देखते हैं. ये पूरी रिसर्च द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स(The Astrophysical Journal Letters)में प्रकाशित की गई है.

यह भी पढें: Apophis: 2029 में महाविनाश करने के लिए आसमान से आ रही आफत, लेटेस्‍ट अपडेट ने सबको चौंकाया

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

interstellar cometHubble Space Telescope

Trending news

NDA से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नॉमिनेशन
CP Radhakrishnan
NDA से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नॉमिनेशन
कभी गोवा के CM का कांग्रेस ने कहा था कारिंदा, अब उन्‍हीं को बनाया VP का उम्मीदवार
Vice President
कभी गोवा के CM का कांग्रेस ने कहा था कारिंदा, अब उन्‍हीं को बनाया VP का उम्मीदवार
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
rekha gupta
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
Election Commission
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
देश में कंप्यूटर क्रांति लाए थे पूर्व पीएम राजीव गांधी, आज है जन्म दिवस
Rajiv Gandhi
देश में कंप्यूटर क्रांति लाए थे पूर्व पीएम राजीव गांधी, आज है जन्म दिवस
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
rekha gupta
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
Maharashtra Best Elections
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
Shashi Tharoor
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
SPG Commando
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Weather
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
;