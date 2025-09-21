ब्रह्मांड में दिखा चौंकाने वाला नजारा! मरता हुआ तारा निगल गया प्लूटो जैसा ग्रह, Hubble Telescope ने ली तस्वीर

NASA News: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की हबल टेलीस्कोप ने धरती से महज 260 Light Years की दूरी पर एक अजीब घटना को रिकॉर्ड किया है. एक जलता हुआ घना तारा जिसे White Dwarf कहते हैं, वो एक प्लूटो जैसी चीज को खा रहा है. यह घटना दिखाती है कि हमारा सूर्य भविष्य में कैसा होगा. White Dwarf वो तारे होते हैं जो सूर्ज जैसे होते हैं लेकिन उनका परमाणु ईंधन खत्म हो चुका होता है. Hubble की खासियत है कि यह पराबैंगनी रोशनी में भी देख सकता है जिससे वह ऐसी चीजों को भी देख लेता है जो आम तौर पर दिखाई नहीं देतीं.

हबल ने क्या देखा?

Hubble Space Telescope ने जिस तारे को देखा उसका वजन हमारे सूर्य के आधे के बराबर है और लगभग धरती के आकार के गोले में सिमट गया है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी तेज Gravitational Power ने हाल ही में एक बर्फीले, अस्थिर पिंड को अपनी तरफ खींच लिया है. बता दें कि यह पिंड हमारे सौरमंडल के कुइपर बेल्ट में मिलने वाले पिंडों जैसा ही है. जैसे ही यह टूटकर तारे में समाने लगा हबल ने इसमें कुछ रासायनिक निशान देखे जिससे पता चला कि यह टुकड़ा एक बहुत ही ठंडी और दूर की जगह से आया है.

हबल ने किस तकनीक का किया इस्तेमाल?

Hubble के कॉस्मिक ओरिजिन स्पेक्टोग्राफ की खास पराबैंगनी रोशनी(Ultraviolet Light)को समझने की पावर का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने वातावरण का अध्ययन किया. इसमें, जो मलबा तारे में गिर रहा था वह 64% पानी की बर्फ था. इसमें कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन भी बहुत ज्यादा मात्रा में थे जो किसी White Dwarf के लिए रिकॉर्ड है. ये सारे तत्व, खासकर नाइट्रोजन का ज्यादा मात्रा में होना प्लूटो से मेल खाता है.

वैज्ञानिकों ने इस घटना पर क्या कहा?

वारविक यूनिवर्सिटी की प्रमुख वैज्ञानिक स्नेहलता साहू ने कहा, हमें उम्मीद नहीं थी कि यहां पानी या दूसरी बर्फीली चीजें मिलेंगी. ऐसा इसलिए क्योंकि, ऐसी चीजें आमतौर पर तारे के खत्म होने से पहले ही सिस्टम से बाहर निकल जाती है. यह घटना दिखाती है कि अरबों साल बाद जब सूर्य का परमाणु ईंधन खत्म होगा और सिकुड़ने लगेगा तो यह भी अपने सौरमंडल में मौजूद बर्फीली चीजों को निगलना शुरु कर देगा.