Hubble Telescope ने देखा अंतरिक्ष का सबसे तेज मेहमान, NASA ने पकड़ी 2 लाख किमी/घंटा की स्पीड
Interstellar Comet: NASA ने हाल ही में अंतरतारकीय धूमकेतु 3I/ATLAS के बारे में नई जानकारी शेयर की है. इस धूमकेतु को पिछले महीने 1 जुलाई को ATLAS नाम की दूरबीन ने खोजा था. उस समय सूरज से करीब 675 मिलियन किमी की दूरी पर था. साथ ही Hubble Telescope ने इसके उस हिस्से को भी देखा जो सूरज की गर्मी से चमक रहा था. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 10, 2025, 01:22 PM IST
NASA Hubble Telescope: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने बताया कि वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप की मदद से एक धूमकेतु की अब तक की सबसे साफ तस्वीर ली है. Hubble के मुताबिक इस धूमकेतु के केंद्र का आकार लगभग 320 मीटर से लेकर 5.6 किमी के बीच तक हो सकता है. हालांकि इसे लेकर वैज्ञानिकों का मानना था कि इसका आकार कई किमी जितना बड़ा हो सकता है. इसके अलावा हबल टेलीस्कोप ने ये भी दिखाया कि  कैसे धूल के गुबार धूमकेतु के सेंटर से दूर जा रही थी. 

कितनी है इसकी रफ्तार?
NASA ने बताया कि, नई तस्वीर की मदद से इस धूमकेतु की नई जानकारी मिली है, लेकिन हबल अभी इसके केंद्र को सीधे तौर पर नहीं देख पाया है. अंतरिक्ष एजेंसी ने ये भी कहा कि 3I/ATLAS हमारे सौरमंडल से 2,09,000 की रफ्तार से गुजर रहा है. यह अब तक की सबसे तेज रफ्तार है जो हमारे सौरमंडल में आने वाले किसी भी मेहमान की दर्ज की गई है. 

कहां से आया ये धूमकेतु?
यह धूमकेतु कहां से आया ये अभी कोई नहीं जानता. अभी भी इसका सही अंदाजा लगाया जाना बाकी है ये हमारे सौरमंडल में कहां से आया. Hubble Telescope टीम के वैज्ञानिक डेविट ज्यूइट ने कहा कि, आप सही-सही अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कहां से आया था.

टेलीस्कोप ने क्या दिखाया?
हबल टेलीस्कोप ने इसके उस हिस्से को भी दिखाया जो सूर्य के गर्मी की वजह से चमक रहा था. वैज्ञानिक डेविट ज्यूइट ने कहा कि, ये नया धूमकेतु उन अज्ञात चीजों में से एक है जो अचानक सामने आ रही हैं. उन्होंने बताया कि अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो दूरबीनें है वो बहुत पावरफुल हैं जो पहले नहीं थी. डेविट ज्यूइट ने कहा, हमने नई सीमा को पार कर लिया है. 

About the Author
author img
शुभम पाण्डेय

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

