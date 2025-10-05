Advertisement
Hubble Telescope: NASA-ESA ने खोजा NGC 6000 का रहस्य, शेयर की रंग-बिरंगे तारों की तस्वीर

Hubble Space Telescope: हबल स्पेस टेलीस्कोप ने NGC 6000 नाम का एक पट्टीदार सर्पिल आकाशगंगा की बहुत ही साफ तस्वीरें खींची हैं. इसमें पुराने तारों का पीला सेंटर दिख रहा है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 05, 2025, 09:15 AM IST
Science News in Hindi: NASA और ESA द्वारा मिलकर चलाए जा रहे Hubble Telescope ने NGC 6000 की एक बहुत ही साफ तस्वीर ली है. यह आकाशगंगा वृश्चिक तारामंडल में हमसे लगभग 10.2 करोड़ लाइट ईर की दूरी पर है. इस तस्वीर में आकाशगंगा का बीच का हिस्सा पीला दिख रहा है जो पुराने और ठंडे तारों से बना है. इसके चारों ओर चमकीली नीली भुजाएं हैं जिनमें नए, विशाल और गर्म तारे हैं. तारों के ये अलग-अलग रंग उनकी उम्र, वजन, तापमान और बनावट में अंतर को दिखाते हैं. इससे वैज्ञानिकों को समझने में मदद मिलेगी की तारे कैसे बनते हैं.

कैसे हैं ये तारे?
NGC 6000 आकाशगंगा में हर उम्र के तारे मौजूद हैं इसलिए यह तारों के विकास को समझने के लिए एक बेहतरीन जगह है. इसके बीच में पुराने, ठंडे और हल्के तारे हैं जो हल्की पीली रोशनी दे रहे हैं. इसका मतलब है कि ये तारे अपना शुरूआती ईंधन बहुत पहले ही खत्म कर चुके हैं. एक दिलचस्प बात ये भी है कि आमतौर पर ठंडे तारे लाल दिखते हैं जबकि गर्म और भारी तारे नीले रंग में चमकते हैं.

यह भी पढ़ें: 6 अरब टन प्रति सेकंड की रफ्तार से मोटा हो रहा है ये 'दुष्ट ग्रह', अंतरिक्ष का ये नजारा देख चकरा गए वैज्ञानिक

देखे गए थे सुपरनोवा?
NGC 6000 आकाशगंगा में हाल ही में 2 बड़े सुपरनोवा देखे गए थे, SN 2007ch और SN 2010as. Hubble Telescope के संवेदनशील कैमरे इन विस्फोटों के सालों बाद भी उनकी हल्की होती रोशनी को देख सकते हैं. इससे पता चलगे कि ये विशाल घटनाएं लंबे समय में कैसे बदलती हैं. इन बचे हुए हिस्सों की स्टडी से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि सुपरनोवा विस्फोट कैसे होते हैं.

यह भी पढ़ें: NASA की बड़ी कामयाबी...50 सालों के बाद चांद पर एंट्री मारने को तैयार इंसान, लॉन्चिंग के करीब Artemis II

तस्वीर में क्या-क्या दिखा?
वैज्ञानिकों ने जब NGC 6000 की तस्वीर को जूम किया तो उसकी बाहरी गोल डिस्क के दाहिनी ओर चार पतली लाइनें दिखाई दीं. ये लाइनें दरअसल हमारे सौरमंडल का एक छोटा ग्रह हैं जो हबल टेलीस्कोप के देखने की जगह से गुजर रहा था. ये लाइन्स इसलिए बनीं क्योंकि आकाशगंगा की आखिरी तस्वीर बनाने के लिए कई अलग-अलग तस्वीरों को आपस में मिलाया गया था. हर बार तस्वीर लेने में रोशनी के अलग-अलग रंग को पकड़ने के लिए एक अलग फिल्टर का इस्तेमाल किया. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

