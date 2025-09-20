वॉयेजर से भी आगे...NASA का नया मिशन दिखाएगा अंतरिक्ष का 'बॉर्डर', 10 लाख मील दूर से आएगी अनदेखी तस्वीर
Solar System Boundary: NASA 23 सितंबर को अपना नया मिशन लॉन्च करने जा रहा है जिसका काम सौरमंडल की सीमा का पता लगाना होगा जो अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैला हुआ है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 20, 2025, 08:13 AM IST
NASA News Mission: 23 सितंबर 2025 को NASA इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलेरेशन प्रोब(IMAP)नाम का नया अंतरिक्ष यान लॉन्च करने जा रहा है. इका मुख्य काम हमारे सौरमंडल की बाहरी सीमा की खोज करना है जिसे Heliosphere कहते हैं. हेलीयोस्फीयर सूर्य की सौर हवाओं से बना हुआ एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है जो Neptune की कक्षा से भी बहुत दूर तक फैला हुआ है. इसका सबसे बड़ा काम हमार Solar System में जीवन को खतरनाक अंतरिक्ष रेडिएशन और उच्च ऊर्जा कणों(High Energy Particles)से बचाना है.

क्या करेगा IMAP मिशन?
आईएमपी मिशन वैज्ञानिकों को हेलियोस्फीयर की सीमाओं का नक्शा बनाकर और यह समझकर कि बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले कणों, चुंबकीय क्षेत्रों और धूल से कैसे जुड़ता है, इसका एक बेहतरीन नजारा देगा. यह अंतरिक्ष यान ऊर्जावान तटस्थ परमाणुओं(Energetic Neutral Atoms)को मापेगा जो स्पेस के दूर के हिस्सों से संदेश लाने वाले दूत की तरह होते हैं. इन एटम्स को मापकर IMAP इस खास क्षेत्र के बहुत ही सटीक नक्शे बनाएगा जो वॉयेजर जैसे पुराने मिशनों से कहीं ज्यादा बेहतर होगा.

IMAP कैसे काम करेगा?
आईएमपी स्पेसक्राफ्ट में 10 वैज्ञानिक डिवाइस लगे हैं जो देखेंगे कि सूर्य से निकलने वाले चार्ज कण कैसे ऊर्जा लेते हैं और स्पेस में सफर करते हैं. इसके साथ ही यह अंतरिक्ष के मौसम पर भी नजर रखेगा. यह यान धरती से लगभग 10 लाख मील दूर सूर्य-पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु 1 नाम की जगह पर रहेगा. इस जगह से IMAP सौर तूफानों के आने से लगभग 30 मिटन पहले चेतावनी दे सकता है. 

इस मिशन से क्या जानकारी मिलेगी?
यह मिशन हमारे सौरमंडल के बाहर मौजूद अंतरतारकीय धूल(Interstellar Dust)का अध्ययन भी करेगा जो छोटे चट्टानी या कार्बन से भरपूर कण होते हैं. इनके अध्ययन से दूर के तारों की बनावट और हमारी आकाशगंगा बनाने वाले तत्वों की जानकारी मिलेगी. इस मिशन के प्रमुख हैं प्रिंसटन विश्वविद्यालय के डेविड मैककोमास, बता दें कि IMAP में 27 अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी काम कर रहे है. 

वैज्ञानिकों ने इस मिशन के बारे में क्या कहा?
IMAP प्रोग्राम के वैज्ञानिक पैट्रिक कोहन ने कहा, IMAP हेलियोस्फीयर के काम करने के तरीके और हमारी आकाशगंगा के पड़ोस के साथ उसके संबंध को समझने में मदद करेगा. उन्होंने आगे कहा, यह हमें अंतरिक्ष के मौसम के बार में जरूरी जानकारी देगा जिससे धरती से बाहर अंतरिक्ष में जाना ज्यादा सेफ हो जाएगा. 

