Mars: वैज्ञानिकों ने सुनी मंगल के 'दिल की धड़कन', NASA के इनसाइट लैंडर की बड़ी खोज
Advertisement
trendingNow12915825
Hindi Newsविज्ञान

Mars: वैज्ञानिकों ने सुनी मंगल के 'दिल की धड़कन', NASA के इनसाइट लैंडर की बड़ी खोज

Heart of Mars: वैज्ञानिक कई सालों से भूकंपीय तरंगों का इस्तेमाल करके ग्रहों के अंदर की जांच करते आ रहे हैं. लेकिन मंगल के दिल(कोर)में क्या था यह अब भी पहेली बना हुआ है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 10, 2025, 08:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mars: वैज्ञानिकों ने सुनी मंगल के 'दिल की धड़कन', NASA के इनसाइट लैंडर की बड़ी खोज

Core of Mars: कई सालों से वैज्ञानिक ग्रहों की जांच के लिए भूकंपीय तरंगों का इस्तेमाल करते रहे हैं. लेकिन मंगल के दिल में क्या यह अभी भी रहस्य ही बना हुआ था. NASA के इनसाइट लैंडर की मदद जिसने 1,300 से ज्यादा Mars Quakes को सुना और अब वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब ढूंढ निकाला है. इस जांच से पता चला हैकि मंगल ग्रह का एक ठोस अंदरूनी कोर है जो उसके बाहरी कोर के अंदर छिपा हुआ है. यह खोज Nature नाम के जर्नल में छपी और यह मंगल ग्रह के इतिहास को समझने के हमारे तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है. 

क्या था इनसाइट लैंडर का मिशन?
2018 के आखिर से 2022 तक इनसाइट लैंडर ने मंगल ग्रह के निजी भूकंप वैज्ञानिक के तौर पर काम किया. इनसाइट ने उन कंपन को रिकॉर्ड किया जो भूकंपीय तरंगों के रूप में मंगल ग्रह पर घूम रही थीं. जैसा साउंड वेव्स किसी कमरे के अंदर की चीजों को बताती है वैसे ही ये भूकंपीय तरंगे भी ग्रह के अलग-अलग परतों की सीमाओं से टकराकर यह बताती हैं कि सतह के नीचे क्या है.

यह भी पढ़ें: इंसानों के बाद धरती पर राज करेगा 8 हाथ-पैर वाला ये क्रिएचर, वैज्ञानिकों की हैरान करने वाली भविष्यवाणी!

Add Zee News as a Preferred Source

कैसी है मंगल के कोर की नई तस्वीर?
वैज्ञानिकों ने भूकंपीय तरंगों की गति और रास्तों के आधार पर यह हिसाब लगाया है कि मंगल के ठोस अंदरूनी कोर का दायरा(Radius)लगभग 600 किलोमीटर है. यह मंगल ग्रह की टोटल मोटाई का लगभग पांचवा हिस्सा है. कंप्यूटर पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि, यह कोर मुख्य तौर पर Iron(लोहा)और निकल(Nickel)से बना है. इसके अलावा बाहरी परत में कुछ हल्के तत्व जैसे ऑक्सीजन, सल्फर और कार्बन भी मौजूद हैं.  

मंगल के इतिहास पर इसका क्या असर होगा?
यह खोज पुराने सिद्धांतों को गलत साबित करती है जिसमें कहा गया था कि, मंगल का कोर Low-Density वाला है जिससे ठोस अंदरूनी कोर नहीं बन सकता. अगर बनता भी है तो बहुत छोटा होगा. इस खोज का मंगल के इतिहास को समझने पर गहरा असर पड़ेगा खासकर उससे Global Magnetic Field के खत्म होने के बारे में. अपने शुरुआती इतिहास में मंगल ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र था जो आज के धरती जैसा ही था. पृथ्वी पर  यह चुंबकीय क्षेत्र कोर से निकलने वाली गर्मी और तरल कोर के जमने से ठोस केंद्र का कारण बना रहता है.

यह भी पढ़ें: मंगल ग्रह पर 'कछुआ' देख वैज्ञानिकों के उड़े होश, NASA के पर्सिवियरेंस रोवर की सबसे बड़ी खोज

क्या मंगल ठंडा हो गया था?
इसे लेकर कई वैज्ञानिकों का मानना था कि मंगल का चुंबकीय क्षेत्र इसलिए खत्म हो गया क्योंकि यह ग्रह ठंडा हो गया था जिससे गर्मी का बहाव कम हुआ. लेकिन, ठोस अंदरूनी कोर की खोज ने इस सिद्धांत को और मुश्किल बना दिया है. अब वैज्ञानिकों को नए मॉडल होंगे जिससे यह समझाया जा सके कि Mars ने अपना Magnetic Field क्यों खो दिया जबकि उसके पास धरती की तरह ही जमने वाला कोर था. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

mars coreSeismic activity

Trending news

चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
Vice President
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
Weather
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
Nepal Protest
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
Siachen glacier
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
Vice President Chunav 2025
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
;