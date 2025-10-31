Advertisement
trendingNow12982734
Hindi Newsविज्ञान

3I/ATLAS Comet: एलियन शिप या कॉमेट? Harvard वैज्ञानिक Avi Loeb ने क्यों कहा इसे 'असामान्य'

Interstellar Comet 3I ATLAS: अंतरिक्ष के इतिहास में तीसरी ज्ञात अंतरतारकीय वस्तु होने के कारण इसने खगोलविदों और इंटरनेट दोनों को चिंतित कर दिया है. क्या यह सिर्फ किसी दूसरे तारामंडल से आया हुआ एक धूमकेतु है या कुछ और अजीब है? जैसा कि हार्वर्ड एवी लोएब संकेत दे रहे हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 31, 2025, 02:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

3I/ATLAS Comet: एलियन शिप या कॉमेट? Harvard वैज्ञानिक Avi Loeb ने क्यों कहा इसे 'असामान्य'

Science NEWS: अगर आपका सोशल मीडिया अचानक 3I ATLAS नाम के एक रहस्यमय अंतरिक्ष यात्री की चर्चा से भर गया है तो आप अकेले नहीं हैं. यह नई वस्तु सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है जहां लोग इसकी तस्वीरें अजीब सिद्धांत और यहां तक कि एलियन मीम्स भी पोस्ट कर रहे हैं. लेकिन इस वायरल चर्चा के पीछे एक असाधारण खोज छिपी है जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी जानकारी को बदल रही है.

वास्तव में ये क्या है?
1जुलाई को चिली में ATLAS सर्वेक्षण, जो क्षुद्रग्रहों की चेतावनी देने वाला एक सिस्टम है, द्वारा खोजा गया 3I ATLAS हर साल देखे जाने वाले हजारों धूमकेतुओं से तुरंत अलग था. इसका रास्ता ऐसा है कि यह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ नहीं है जिसका मतलब है कि यह किसी दूसरे तारामंडल से आया हुआ मेहमान है. यह 60 किमी प्रति सेकंड से भी ज्यादा की रफ्तार से चल रहा है.

यह भी पढ़ें: 3I ATLAS से आया पहला संदेश 813 •8.5.13.8, अंतरिक्ष से आए फिबोनाची कोड ने वैज्ञानिकों को चौंकाया

Add Zee News as a Preferred Source

अंतरिक्ष का सबसे बड़ा नजारा
खगोलविदों ने 29 से 30 अक्टूबर 2025 को एक अहम समय माना है जब 3I ATLAS सूर्य के सबसे नजदीक रहा. इस समय यह दूरबीनों से सबसे ज्यादा चमकीला दिखा. यह नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा और यह पृथ्वी के पास भी नहीं आएगा. यह 27 करोड़ किलोमीटर की सुरक्षित दूरी पर रहेगा. यह छोटी सी मुलाकात वैज्ञानिकों को अरबों साल पहले किसी दूसरे तारे के आस-पास पैदा हुए पदार्थ का अध्ययन करने का एक दुर्लभ मौका देती है.

वैज्ञानिकों का इसपर क्या कहना है?
इस वायरल तूफान को हवा देने वाला अगर कोई एक नाम है तो वह हैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवी लोएब(Avi Loeb). अपने साहसी सिद्धांतों के लिए मशहूर लोएब ने पहले कहा था कि 2017 में आया ओउमुआमुआ एलियन तकनीक का एक टुकड़ा हो सकता है. अब वह 3I/ATLAS पर विचार कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने कहा कि, इसकी बनावट और रास्ता असामान्य लगता है. 

यह भी पढ़ें: 3I/ATLAS खतरा नहीं सुरक्षा कवच, Interstellar धूमकेतु करेगा पृथ्वी को खतरनाक क्षुद्रग्रहों से सुरक्षित?

क्या निकले इसके नतीजे?
मीम्स और अटकलों से परे 3I ATLAS वैज्ञानिक रूप से अमूल्य है. यह खगोलविदों को अरबों वर्षों से बर्फ में जमे दूसरे ग्रह प्रणालियों के रसायन विज्ञान की एक झलक देता है. चाहे यह एलियन तकनीक हो या सिर्फ एलियन बर्फ एक बात साफ है, यह यहां का नहीं है. अगले कुछ दिनों में पृथ्वी भर में स्थित दूरबीनें और NASA के SPHEREx जैसे मिशन 3I ATLAS पर बारीकी से नजर रखेंगे.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

interstellar comet3I/ATLAS

Trending news

अल्लाह के नाम पर अजहरुद्दीन ने कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ, क्यों मिला ये पद?
Mohammad Azharuddin
अल्लाह के नाम पर अजहरुद्दीन ने कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ, क्यों मिला ये पद?
भारत की अखंडता को चुनौती दे रहे थे खालिस्तान समर्थक, पंजाब में पुलिस का बड़ा एक्शन
Punjab
भारत की अखंडता को चुनौती दे रहे थे खालिस्तान समर्थक, पंजाब में पुलिस का बड़ा एक्शन
'RSS पर फिर लगना चाहिए बैन, सारी समस्याओं की जड़ यही' पटेल को यादकर बोले खरगे
rss
'RSS पर फिर लगना चाहिए बैन, सारी समस्याओं की जड़ यही' पटेल को यादकर बोले खरगे
'ऑपरेशन महादेव' के जांबाजों के साहस को सरकार का सलाम, दिया 'गृहमंत्री दक्षता पदक'
Pahalgam terror attack
'ऑपरेशन महादेव' के जांबाजों के साहस को सरकार का सलाम, दिया 'गृहमंत्री दक्षता पदक'
कुत्ता पालने वालों के लिए बड़ी खबर: इन 6 नस्लों कर दिया गया बैन, देख लीजिए लिस्ट
best dog breeds
कुत्ता पालने वालों के लिए बड़ी खबर: इन 6 नस्लों कर दिया गया बैन, देख लीजिए लिस्ट
कोर्ट के आदेश की कोई इज्जत नहीं... आवारा कुत्तों के मामले पर SC ने फिर लगाई फटकार
Supreme Court
कोर्ट के आदेश की कोई इज्जत नहीं... आवारा कुत्तों के मामले पर SC ने फिर लगाई फटकार
'दंगे के समय उमर खालिद दिल्ली में ही नहीं थे...मैं अकेली महिला' SC में जोरदार बहस
2020 Delhi Riot
'दंगे के समय उमर खालिद दिल्ली में ही नहीं थे...मैं अकेली महिला' SC में जोरदार बहस
पटेल की नीतियों पर नहीं चले नेहरू तो देश ने देखी हिंसा और खूनखराबा- पीएम मोदी
PM Modi
पटेल की नीतियों पर नहीं चले नेहरू तो देश ने देखी हिंसा और खूनखराबा- पीएम मोदी
NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
Maharastra News
NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
#ArvindKejriwal
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ