3I/ATLAS Comet: एलियन शिप या कॉमेट? Harvard वैज्ञानिक Avi Loeb ने क्यों कहा इसे 'असामान्य'

Science NEWS: अगर आपका सोशल मीडिया अचानक 3I ATLAS नाम के एक रहस्यमय अंतरिक्ष यात्री की चर्चा से भर गया है तो आप अकेले नहीं हैं. यह नई वस्तु सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है जहां लोग इसकी तस्वीरें अजीब सिद्धांत और यहां तक कि एलियन मीम्स भी पोस्ट कर रहे हैं. लेकिन इस वायरल चर्चा के पीछे एक असाधारण खोज छिपी है जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी जानकारी को बदल रही है.

वास्तव में ये क्या है?

1जुलाई को चिली में ATLAS सर्वेक्षण, जो क्षुद्रग्रहों की चेतावनी देने वाला एक सिस्टम है, द्वारा खोजा गया 3I ATLAS हर साल देखे जाने वाले हजारों धूमकेतुओं से तुरंत अलग था. इसका रास्ता ऐसा है कि यह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ नहीं है जिसका मतलब है कि यह किसी दूसरे तारामंडल से आया हुआ मेहमान है. यह 60 किमी प्रति सेकंड से भी ज्यादा की रफ्तार से चल रहा है.

अंतरिक्ष का सबसे बड़ा नजारा

खगोलविदों ने 29 से 30 अक्टूबर 2025 को एक अहम समय माना है जब 3I ATLAS सूर्य के सबसे नजदीक रहा. इस समय यह दूरबीनों से सबसे ज्यादा चमकीला दिखा. यह नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा और यह पृथ्वी के पास भी नहीं आएगा. यह 27 करोड़ किलोमीटर की सुरक्षित दूरी पर रहेगा. यह छोटी सी मुलाकात वैज्ञानिकों को अरबों साल पहले किसी दूसरे तारे के आस-पास पैदा हुए पदार्थ का अध्ययन करने का एक दुर्लभ मौका देती है.

वैज्ञानिकों का इसपर क्या कहना है?

इस वायरल तूफान को हवा देने वाला अगर कोई एक नाम है तो वह हैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवी लोएब(Avi Loeb). अपने साहसी सिद्धांतों के लिए मशहूर लोएब ने पहले कहा था कि 2017 में आया ओउमुआमुआ एलियन तकनीक का एक टुकड़ा हो सकता है. अब वह 3I/ATLAS पर विचार कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने कहा कि, इसकी बनावट और रास्ता असामान्य लगता है.

क्या निकले इसके नतीजे?

मीम्स और अटकलों से परे 3I ATLAS वैज्ञानिक रूप से अमूल्य है. यह खगोलविदों को अरबों वर्षों से बर्फ में जमे दूसरे ग्रह प्रणालियों के रसायन विज्ञान की एक झलक देता है. चाहे यह एलियन तकनीक हो या सिर्फ एलियन बर्फ एक बात साफ है, यह यहां का नहीं है. अगले कुछ दिनों में पृथ्वी भर में स्थित दूरबीनें और NASA के SPHEREx जैसे मिशन 3I ATLAS पर बारीकी से नजर रखेंगे.