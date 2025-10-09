एलियन कॉमेट को लेकर क्यों चुप है NASA? 9 दिन से बंद पड़ी है स्पेस एजेंसी, 3I/ATLAS पर नहीं कोई जानकारी

NASA News: NASA ने अभी तक अंतरिक्ष की वस्तु 3I/एटलस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है जिसे उनके मंगल ग्रह के ऑर्बिटर(Mars Orbiter)ने पकड़ा था. लोगों को लगता है कि NASA का चुप रहना किसी गड़बड़ी की ओर इशारा करता है.
Interstellar Comet: NASA की अंतरिक्ष वस्तु 3I/एटलस पर चुप्पी ने सबका ध्यान खींचा है. कुछ लोग तो यह भी अंदाा लगा रहे हैं कि नासा को इस धूमकेतु के बारे में कोई बड़ी और चौंकाने वाली जानकारी मिली है जिसे वह छिपा रही है. हार्वर्ड के वैज्ञानिक एवी लोएब का कहना है कि यह चुप्पी कुछ भी साबित नहीं करती. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि, यह एलियन गतिविधि के सबूत से ज्यादा इंसानों की मूर्खता को दिखाता है. लोएब ने इसकी वजह अमेरिका में सरकारी काम बंद होने को बताया.
क्या है सरकारी बंद की स्थिति?
अमेरिकी सरकार को बंद हुए 9 दिन हो चुके हैं. इसे खत्म करने की कई कोशिशें नाकाम रहीं हैं. बुधवार(8 अक्टूबर)को हुई ताजा कोशिश भी नाकाम रही. रिपब्लिकन पार्टी के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए 60 वोटों की जरूरत थी लेकिन उसे 54 के मुकाबले 45 वोट ही मिले और प्रस्ताव पास नहीं हुआ.
क्यों रूक गई है वेबसाइट?
सरकारी कामकाज बंद होने की वजह से NASA भी बंद हो गया है. अंतरिक्ष एजेंसी पर अमेरिकी सरकार के बंद का असर पड़ रहा है और उसने अपनी वेबसाइट को अपडेट करना रोक दिया है. NASA के रोवर द्वारा ली गई एक तस्वीर भी इधर-उधर घूम रही है लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है. Interstellar object 3I/ATLAS की पहली तस्वीरें हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी(ESA)के मंगल ग्रह ऑर्बिटर ने ली थीं.
कब ली गई थी तस्वीर?
एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर(TGO)ने 3 अक्टूबर को जब कॉमेट मंगल ग्रह के पास से गुजरा तब उसकी तस्वीर ली गई थी. हालांकि, पहली तस्वीर 7 अक्टूबर को ही जारी की गई थी. ESA के एक और ऑर्बिटर मार्स एक्सप्रेस से अभी डेटा आना बाकी है. इस बीच NASA ने अभी तक आधिकारिक तौर से यह नहीं बताया है कि उन्होंने जो रोवर वाली तस्वीर दिखाई थी वह 3I/ATLAS की ही थी.