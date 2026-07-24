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कैमरे जहां हुए फेल, वहां NISAR के रडार ने दिखाया कमाल: अंटार्कटिका की सतह के नीचे खोज निकाला बड़ा रहस्य!

NASA और ISRO के NISAR सैटेलाइट ने अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छिपी एक अद्भुत आकृति खोजी है, जो उड़ती हुई हमिंगबर्ड चिड़िया जैसी दिखती है. नार्मल कैमरों से न दिखने वाले इस बर्फीले राज से जब शक्तिशाली रडार ने पर्दा उठाया, तो ग्लेशियरों और गहरी दरारों से जुड़ा रहस्य सामने आया.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 24, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:19 PM IST
कैमरे जहां हुए फेल, वहां NISAR के रडार ने दिखाया कमाल: अंटार्कटिका की सतह के नीचे खोज निकाला बड़ा रहस्य!
Image Credit: Nasa

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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