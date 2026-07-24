/कैमरे जहां हुए फेल, वहां NISAR के रडार ने दिखाया कमाल: अंटार्कटिका की सतह के नीचे खोज निकाला बड़ा रहस्य!

बर्फ की मोटी चादर में ढका अंटार्कटिका के छिपे हुए राज अब धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं. NASA और ISRO के NISAR सैटेलाइट ने इस बर्फीले महाद्वीप की एक ऐसी हाई-रिजॉल्यूशन तस्वीर क्लिक की है, जिसको देख कर सब हैरान हो जा रहा है. इस तस्वीर में बर्फ के सतह के नीचे की दरारें और पहाड़ एक हमिंगबर्ड पक्षी का आकार लेते दिख रहे हैं. तस्वीर को पहली नजर में देखने पर यह तस्वीर उड़ती हुई हमिंगबर्ड चिड़िया जैसी दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में यह बर्फ के नीचे छिपी कुदरत की एक जटिल संरचना है.
नार्मल ऑप्टिकल कैमरों के लिए अंटार्कटिका का यह इलाका सिर्फ सफेद बर्फ की चादर जैसा दिखता है, लेकिन NISAR के शक्तिशाली रडार ने बर्फ की गहराई में छिपे ग्लेशियरों, दरारों और पहाड़ों को साफ-साफ सामने लाया है.
यह तस्वीर पूर्वी अंटार्कटिका के नूनाटाक जातरजावशिसजा नाम के एक पहाड़ की है, जो बर्फ की बहती धारा के बीच से ऊपर उठता है. जब ग्लेशियर इस पहाड़ के बगल से होकर उत्तर-पूर्व की तरफ समु्द्र की ओर बढ़ता है, तो जमीन के खिंचाव के कारण बर्फ में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ जाती हैं. NISAR की तस्वीर में ये दरारें गहरे हरे रंग की धारियों के रूप में दिखाई दे रही हैं.
NASA की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी के सिग्नल एनालिसिस इंजीनियर सिओंगसु ज्योंग ने बताया कि NISAR का रडार बर्फ के अंदर गहराई तक देख सकता है. यह अंटार्कटिका की बर्फ के वे गुण को भी कैद कर लेता है, जो नार्मल कैमरों की तस्वीरों में कभी नहीं दिख सकते हैं.
NISAR सैटेलाइट क्षैतिज यानी होरिजेंटल ध्रुवीकरण वाले पोलराइज्ड माइक्रोवेव सिग्नल पृथ्वी की तरफ भेजता है. बर्फ से टकराकर वापस आने वाले सिग्नल के आधार पर यह रंग तय होते हैं-
मजेंटा
यह रंग दिखाता है कि सिग्नल चिकनी बर्फ की सतह से टकराकर वापस लौटे हैं.
हरा रंग
यह रंग दिखाता है कि सिग्नल बर्फ के अंदर गहराई तक गए हैं या असमान दरारों से टकराकर बिखरे हैं.
सफेद क्षेत्र
जहां हरा और मजेंटा दोनों सिग्नल मजबूती से वापस आते हैं, वह इलाका सफेद दिखता है.
20 जुलाई से NISAR के L-बैंड और S-बैंड रडार से प्राप्त डेटा वैज्ञानिकों और आम लोगों के लिए भी जारी कर दिया गया है. भारत और अमेरिका की टीमें इस डेटा की मदद से पृथ्वी के लैंडमास, ग्लेशियरों की आवाजाही, जंगलों, वेटलैंड्स में बदलाव और भूकंप या भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर बारीक नजर रख सकेंगी.