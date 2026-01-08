Advertisement
NASA: अंतरिक्ष में तारों के बीच छिड़ी जंग, स्पेस में वैज्ञानिकों ने देखा 3200 किमी ऊंचा आग का गोला

NASA: अंतरिक्ष में तारों के बीच छिड़ी जंग, स्पेस में वैज्ञानिकों ने देखा 3200 किमी ऊंचा आग का गोला

NASA IXPE Mission: नासा के खास अंतरिक्ष मिशन IXPE ने पहली बार एक व्हाइट ड्वार्फ तारे की गहराई से रिसर्च की है. इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने EX Hydrae नाम के तारे को देखा और जाना कि उसमें तेज ऊर्जा कैसे बनती है. इस खोज से ऐसे तारों की बनावट और काम करने के तरीके को समझने में बड़ी मदद मिलेगी.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 08, 2026, 10:29 AM IST
NASA: अंतरिक्ष में तारों के बीच छिड़ी जंग, स्पेस में वैज्ञानिकों ने देखा 3200 किमी ऊंचा आग का गोला

NASA IXPE Mission: नासा के वैज्ञानिकों ने एक नया इतिहास बना दिया है. पहली बार नासा के IXPE मिशन की मदद से एक व्हाइट ड्वार्फ तारे की रिसर्च की गयी है. यह तारा EX Hydrae कहलाता है. यह हाइड्रा तारामंडल में मौजूद है. यह तारा धरती से करीब 200 लाइट ईयर दूर है. आइए आपको व्हाइट ड्वार्फ तारे और EX Hydrae  के साथ ही अन्य चीजों बारे में बताते है.

व्हाइट ड्वार्फ तारा
जब कोई तारा अपने अंदर का हाइड्रोजन ईंधन खत्म कर देता है. इतना बड़ा नहीं होता कि सुपरनोवा विस्फोट कर सके तब वह व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है. ऐसा तारा आकार में लगभग धरती जितना होता है.ो उसका वजन सूरज जितना हो सकता है.

EX Hydrae क्यों है खास
EX Hydrae एक बाइनरी सिस्टम का हिस्सा है, मतलब कि इसके साथ एक और इसके जैसा तारा भी है. उस दूसरे तारे से गैस खिंचकर EX Hydrae की ओर गिरती रहती है. यह गैस कैसे और कहां गिरती है यह व्हाइट ड्वार्फ के चुंबकीय बल पर निर्भर करता है.

बता दें कि EX Hydrae का चुंबकीय बल बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है. गैस पूरी तरह उसके ध्रुवों पर नहीं गिरती है. गैस पहले एक घूमती हुई डिस्क बनाती है, फिर धीरे-धीरे तारे की सतह की ओर जाती है. इसी वजह से इसे इंटरमीडिएट पोलर कहा जाता है.

IXPE ने क्या-क्या देखा
जब गैस बहुत तेजी से तारे की ओर जाती है तो उसका तापमान करोड़ों डिग्री तक पहुंच जाता है. इससे तेज एक्स-रे निकलती हैं. IXPE ने इन्हीं एक्स-रे पर खास तरीके से रिसर्च की. वैज्ञानिकों ने पाया कि गैस का एक लंबा कॉलम बनता है जिसकी ऊंचाई लगभग 3200 किलोमीटर तक हो सकती है. MIT के वैज्ञानिक सीन गुंडरसन ने बताया कि IXPE की मदद से इसको ज्यादा सही अंदाजों के साथ किया जा सका है. एक्स-रे शायद खुद तारे की सतह से टकराकर लौट रही थीं जिसे सीधे देख पाना मुमकिन नहीं था.

आपको बताते चलें कि इस स्टडी से वैज्ञानिकों को दूसरे तेज ऊर्जा वाले बाइनरी सिस्टम समझने में भी मदद मिल सकेगी. IXPE मिशन नासा और इटली की स्पेस एजेंसी का साझा प्रोजेक्ट है और इसमें 12 देशों के वैज्ञानिक जुड़े हैं. इस मिशन को नासा का मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर कर रहा है.

यह भी पढ़ें: दिमाग से पहले चलना सीख गया इंसान! 70 लाख साल पुराने जीवाश्मों ने बता दी पूरी कहानी, रेगिस्तान ने छुपा था सच

 

