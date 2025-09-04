अंतरिक्ष में 'दूसरी दुनिया' की तलाश, NASA का जेम्स वेब टेलीस्कोप कर रहा Earth 2.0 की खोज
अंतरिक्ष में 'दूसरी दुनिया' की तलाश, NASA का जेम्स वेब टेलीस्कोप कर रहा Earth 2.0 की खोज

James Webb Telescope: NASA का जेम्स वेब टेलीस्कोप ब्रह्मांड के बारे में हमारी जानकारी को पूरी तरह से बदल रहा है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टेलीस्कोप कभी धरती जैसे ग्रह की तस्वीर ले पाएगा.

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 04, 2025, 01:48 PM IST
अंतरिक्ष में 'दूसरी दुनिया' की तलाश, NASA का जेम्स वेब टेलीस्कोप कर रहा Earth 2.0 की खोज

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों को या फिर आम लोगों को भी अंतरिक्ष और उसकी अनदेखी दुनिया में बहुत दिलचस्पी है. ब्रह्मांड में एक और धरती को खोजना वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा लक्ष्य है. इसका मतलब सिर्फ धरती के आकार के किसी ग्रह को खोजना नहीं बल्कि, यह साबित करना है कि हमारे सौर मंडल के बाहर भी ऐसे ग्रह हैं जहां जीवन संभव हो सकता है. इसके लिए महासागर इसमें बहुत बड़ा संकेत हो सकते हैं क्योंकि जहां पानी होता है वहां जीवन की संभावना भी होती है. 

कैसे तस्वीर लेता है James Webb?
NASA का James Webb Telescope किसी नॉर्मल कैमरे की तरह तस्वीरें नहीं लेता. इसके बजाय. जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो ये टेलीस्कोप तारे की रोशनी को स्टडी करता है. इस रोशनी की जांच करके यह पानी की भाप, ऑक्सीजन या मीथेन जैसी गैसों का पता लग सकता है. इन गैसों का मिलना ही इस बात का संकेत है कि वहां महासागर और हवा हो सकती है.

क्या है गोल्डीलॉक्स जोन?
वैज्ञानिकों का ध्यान उन ग्रहों पर है जो गोल्डीलॉक्स जोन में हैं. ये वो इलाके होते हैं जो ना ज्यादा गर्म होते हैं और ना ही ज्यादा ठंडे. इस जगह पर किसी ग्रह की सतह पर पानी तरल रूप में रह सकता है. इस लिस्ट में ट्रैपिस्ट-1e और केप्लर-452B जैसे ग्रह सबसे ऊपर हैं. अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप किसी ग्रह के वायुमंडल में पानी की भाप, बादलों और परावर्तन के संकेत पाता है तो वैज्ञानिक यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां महासागर है.

खोज से क्या साबित होगा?
अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो यह पहली बार होगा जब हम यह जान पाएंगे कि हमारी पृथ्वी अकेली नहीं है. यह खोज दूसरे ग्रहों पर खोज करने के लिए नए मिशनों को बढ़ावा देगी. इससे भविष्य में बनने वाले बड़े टेलीस्कोप और रोबोटिक यानों को भी मदद मिलेगी. ये ग्रह हमसे बहुत दूर हैं वो भी कई Light Years. इसलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप इनकी साफ तस्वीरें नहीं ले पाएगा.

