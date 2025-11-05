Advertisement
James Webb Telescope की नई खोज...मिला 'Ultra-Hot Jupiter' WASP-18b, बनाया 3D नक्शा

James Webb Telescope: खगोलविदों की एक टीम ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके एक बाह्यग्रह(Exoplanet)का पहला 3D वायुमंडलीय नक्शा तैयार किया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 05, 2025, 01:33 PM IST
James Webb Telescope की नई खोज...मिला 'Ultra-Hot Jupiter' WASP-18b, बनाया 3D नक्शा

Science News: वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके हमारे सौरमंडल के बाहर के एक ग्रह के वायुमंडल का पहला 3D नक्शा तैयार किया है. यह खोज नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका में छपी है जिसका अध्ययन यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड(UMD)और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया. उन्होंने WASP-18b नाम के एक विशाल गैसीय ग्रह का नक्शा बनाया जो पृथ्वी से 400 प्रकाश वर्ष दूर है. इसे अति-उष्ण बृहस्पति(Ultra-hot Jupiter)कहा जाता है. नक्शे में तापमान के अलग-अलग क्षेत्र मिले हैं. एक क्षेत्र तो इतना गर्म है कि वहां पानी की भाप टूटकर खत्म हो जाता है.

क्या है 3D नक्शे की तकनीक?
टीम ने ग्रहण मानचित्रण(Eclipse Mapping)नाम की एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया. यह पहली बार है जब इस तकनीक से पूरा 3D तापमान नक्शा बना है. UMD की प्रोफेसर मेगन वीनर मैन्सफील्ड ने कहा, यह एकमात्र तकनीक है जो अक्षांश, देशांतर और ऊंचाई तीनों आयामों की एक साथ जांच कर सकती है.

कैसे बनता है ये नक्शा?
ये बाह्यग्रह(Expo planet)अपने तारों के सामने बहुत हल्के होते हैं. ग्रहण मानचित्रण तब काम करता है जब ग्रह अपने तारे के पीछे छिपता है. वैज्ञानिक इस दौरान प्रकाश में आए बहुत छोटे बदलावों को कई रंगों में मापते हैं. अलग-अलग रंग WASP-18b के वायुमंडल की अलग-अलग परतों की जांच करते हैं. इन परतों को जोड़कर 3D नक्शा बनता है.

WASP-18b क्यों है खास?
यह ग्रह 10 बृहस्पति ग्रहों जितना बड़ा है और केवल 23 घंटों में अपने तारे की परिक्रमा पूरी कर लेता है. इसका तापमान लगभग 5,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है. 3D विश्लेषण में पता चला कि तारे के सामने वाले हिस्से पर एक गोल गर्म स्थान है और इसके चारों ओर ठंडी अंगूठी है. 

क्या है भविष्य की योजनाएं?
प्रोफेसर मैन्सफील्ड ने कहा, यह पहली बार है जब हमने एक ही ग्रह पर पानी को टूटते हुए देखा है. ठंडे क्षेत्रों में पानी मौजूद है जबकि गर्म क्षेत्रों में पानी खत्म हो रहा है. यह खोज ब्लैक होल के व्यवहार पर नई जानकारी डालती है. वैज्ञानिक WASP-18b जैसे गैसीय ग्रहों से परे छोटे चट्टानी ग्रहों पर भी 3D ग्रहण मानचित्रण तकनीक का इस्तेमाल करना चाहते हैं.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

