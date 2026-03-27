Advertisement
trendingNow13155279
Hindi Newsविज्ञानब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत नजारा! जेम्स वेब टेलिस्कोप ने खींची अद्भुत तस्वीरें; शनि का बदला हुआ रूप देख वैज्ञानिक दंग

ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत नजारा! जेम्स वेब टेलिस्कोप ने खींची अद्भुत तस्वीरें; शनि का बदला हुआ रूप देख वैज्ञानिक दंग

The Glowing Rings: नासा (NASA) के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) ने सौर मंडल के सबसे खूबसूरत ग्रह, शनि (Saturn) की ऐसी तस्वीरें खींची हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी दंग रह गए हैं. इन्फ्रारेड (Infrared) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ली गई इन तस्वीरों में शनि के छल्ले (Rings) अंधेरे में सोने की तरह चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि ग्रह खुद काफी गहरे रंग में नजर आ रहा है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 27, 2026, 07:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हाल ही में जारी की गई शनि ग्रह की तस्वीर (फोटो: नासा)
हाल ही में जारी की गई शनि ग्रह की तस्वीर (फोटो: नासा)

The Glowing Rings: हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह शनि (Saturn) है. वैसे तो शनि ग्रह खुद धुंधला और गहरा है, लेकिन उसके चारों ओर के छल्ले रोशनी से सराबोर हैं. इन छल्लों की वजह से लोग इस ग्रह को देखना चाहते हैं. अब नासा ने शनि की ऐसी तस्वीरें जारी की हैं, जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी. नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) ने शनि ग्रह की ताजा तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें इसकी रिंग्स (वलय) किसी चमकीले हार की तरह 'इन्फ्रारेड' रोशनी में चमक रही हैं. यह वैज्ञानिक खोज शनि के वायुमंडल और वहां हो रहे मौसम में बदलावों के कई गहरे राज खोल रही है. आइए, समझते हैं कि जेम्स वेब की इन तस्वीरों में ऐसा क्या है जिसने पूरी दुनिया के एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान कर दिया है.

इन्फ्रारेड में क्यों 'चमक' रहा है शनि?

आम तौर पर हम शनि को पीले या सुनहरे रंग का देखते हैं, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप की तस्वीरों में यह बिल्कुल अलग है. इसका कारण वैज्ञानिक इन्फ्रारेड वेवलेंथ को मानते हैं. क्योंकि शनि के वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस सूरज की रोशनी को सोख लेती है, जिससे ग्रह का मुख्य हिस्सा काला या गहरे रंग का दिखाई देता है. वहीं, शनि के छल्ले मुख्य रूप से बर्फ के टुकड़ों और चट्टानों से बने हैं. ये बर्फ के कण इन्फ्रारेड रोशनी को सोखने के बजाय उसे वापस फेंकते (Reflect) हैं, जिससे वे अंधेरे अंतरिक्ष में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह नजारा ऐसा है मानो अंधेरे कमरे में कोई हीरों का हार चमक रहा हो.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

शनि पर 'मौसम' का बदलता मिजाज

वैज्ञानिकों ने इन तस्वीरों के जरिए शनि के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों (Poles) का बारीकी से अध्ययन किया है. जिसके बाद उन्होंने पाया कि पृथ्वी की तरह शनि पर भी मौसम बदलता है, लेकिन वहां एक मौसम कई सालों तक चलता है. तस्वीरों से पता चला है कि शनि के उत्तरी गोलार्ध में अब 'गर्मियों' का अंत हो रहा है. वहीं, वायुमंडल की ऊपरी परतों में गहरे रंग की धुंध (Haze) देखी गई है, जो मौसमी बदलावों के कारण अपनी जगह बदल रही है.

यह भी पढे़ं:- NASA Artemis II: अब तक की सबसे लंबी अंतरिक्ष यात्रा! आखिर कहां तक जा रहे हैं ये 4...

चंद्रमाओं की भी दिखी झलक

इन तस्वीरों में आपको केवल शनि ही नहीं, बल्कि उसके कुछ छोटे चंद्रमा भी टिमटिमाते हुए दिख रहे होंगे. वैज्ञानिकों के लिए यह डेटा बहुत कीमती है क्योंकि इससे वे शनि के वायुमंडल की गहराई और उसके छल्लों की उम्र का सटीक अंदाजा लगा पाएंगे.

क्यों जरूरी है यह स्टडी?

इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि शनि जैसे गैस जायंट (Gas Giant) ग्रहों पर हवाएं और तूफान कैसे काम करते हैं. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन तस्वीरों से यह पता चल पाएगा कि शनि की रिंग्स कितनी पुरानी हैं और क्या वे आने वाले समय में कभी गायब हो सकती हैं. साथ ही इन्फ्रारेड डेटा से वैज्ञानिक यह समझ पाएंगे कि शनि के बादलों के नीचे कौन सी गैसें और रासायनिक प्रक्रियाएं चल रही हैं.

fallback

जेम्स वेब बनाम हबल में क्या है अंतर?

हबल टेलीस्कोप हमें वह दिखाता है जो हमारी आंखें देख सकती हैं (Visible Light), लेकिन जेम्स वेब उस गर्मी और रोशनी को पकड़ता है जो छिपी हुई है. यही कारण है कि जहां हबल में शनि एक शांत ग्रह दिखता है, वहीं वेब की तस्वीरों में यह एक सक्रिय और गतिशील दुनिया नजर आता है.

यह भी पढे़ं:- बर्फ के नीचे मिला 'गैंडों का कब्रिस्तान'! 2.3 करोड़ साल पुराने जीवाश्म ने...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

James Webb space telescopeSaturninfrared imagesSaturn rings

Trending news

36 साल बाद श्रीनगर में जय श्री राम की गूंज,प्राचीन मंदिर में लौटी दशकों पुरानी आस्था
jammu kashmir news
36 साल बाद श्रीनगर में जय श्री राम की गूंज,प्राचीन मंदिर में लौटी दशकों पुरानी आस्था
गैस, पेट्रोल-डीजल पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, कहा- 2 महीने का बैकअप तैयार
israel iran war
गैस, पेट्रोल-डीजल पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, कहा- 2 महीने का बैकअप तैयार
देश को ऊर्जा संकट से बचा रही है इंडियन नेवी,नौसेना के 'ऑपरेशन हॉर्मुज' की पूरी डिटेल
DNA
देश को ऊर्जा संकट से बचा रही है इंडियन नेवी,नौसेना के 'ऑपरेशन हॉर्मुज' की पूरी डिटेल
सनकी पति ने पहले पत्नी का गला रेता, फिर लाश पर चढ़ा दी गाड़ी, मंजर देख कांप गई रूह
Karnataka News
सनकी पति ने पहले पत्नी का गला रेता, फिर लाश पर चढ़ा दी गाड़ी, मंजर देख कांप गई रूह
‘मेड इन इंडिया’ ड्रोनों से विदेशी खतरा खत्म करने की तैयारी, 20 सुरक्षा परीक्षण जरूरी
drones
‘मेड इन इंडिया’ ड्रोनों से विदेशी खतरा खत्म करने की तैयारी, 20 सुरक्षा परीक्षण जरूरी
पीएम मोदी को दोस्त इमैनुएल मैक्रों का न्यौता, G-7 समिट के लिए आया बुलावा
G7 Summit
पीएम मोदी को दोस्त इमैनुएल मैक्रों का न्यौता, G-7 समिट के लिए आया बुलावा
'आज तक पता नहीं, किसका नाम हटाया गया'? SIR के मुद्दे पर ममता ने BJP को फिर घेरा
Assembly Election 2026
'आज तक पता नहीं, किसका नाम हटाया गया'? SIR के मुद्दे पर ममता ने BJP को फिर घेरा
श्रीनगर के लाल चौक पर राम नाम का जयकारा, शांति और एकता के साथ मनाई गई राम नवमी
Ram Navami in Srinagar
श्रीनगर के लाल चौक पर राम नाम का जयकारा, शांति और एकता के साथ मनाई गई राम नवमी
धर्मांतरण के बाद पुराने धर्म में वापसी, क्या फिर मिलेगा आरक्षण का लाभ?
Supreme Court
धर्मांतरण के बाद पुराने धर्म में वापसी, क्या फिर मिलेगा आरक्षण का लाभ?
घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क
Jammu-kashmir
घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क