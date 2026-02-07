अंतरिक्ष से आया 10 सेकंड का सिग्नल, NASA के जेम्स टेलीस्कोप की इस खोज ने पलट दी पुरानी थ्योरी

Science News: पिछले साल वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से एक बहुत ही शक्तिशाली और छोटा सा संकेत मिला था जो सिर्फ 10 सेकंड तक रहा. अब वैज्ञानिकों ने पक्का कर लिया है कि यह धमाका एक सुपरनोवा था. यह संकेत 13 अरब साल पहले की घटना है और उस समय की बात है जब हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल नया था और बनना शुरू ही हुआ था. इतनी दूरी से सिग्नल मिलना बहुत बड़ी बात है. इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिकों ने महीनों तक साथ मिलकर काम किया. इस घटना से पता चला कि ब्रह्मांड की शुरुआत में तारे बहुत तेजी से बन रहे थे और मर रहे थे.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?

14 मार्च 2025 को फ्रांस और चीन के एक सैटेलाइट ने अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी रोशनी दिखा. इसे वैज्ञानिकों ने गामा-किरण विस्फोट (Gamma Rays Burst) का नाम दिया है. ऐसे धमाके तब होते हैं जब कोई बहुत बड़ा तारा खत्म हो जाता है या टूटकर गिर जाता है. धमाके के ठीक 90 मिनट बाद NASA की एक वेधशाला ने पता लगाया कि यह रोशनी अंतरिक्ष में कहां से आ रही है.

यह भी पढ़ें: मरने के बाद का सच! क्या है Near Death Experience की मिस्ट्री? वैज्ञानिकों की नई थ्योरी ने मचाई हलचल

Add Zee News as a Preferred Source

वैज्ञानिकों ने कैसे की इसकी खोज?

इस खोज के बाद यह पक्का हो गया है कि धमाका अब तक का सबसे दूर देखा गया विस्फोट है जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. जैसे ही वैज्ञानिकों को इसका पता चला उन्होंने जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप को काम पर लगा दिया. वैज्ञानिकों ने जुलाई 2025 तक इंतजार किया जिससे उस समय की तस्वीर ले सकें जब इसकी चमक सबसे तेज हों.

यह भी पढ़ें: ISRO: अब चांद पर नहीं भटकेंगे भारतीय रोवर, रिसर्चर ने तैयार किया 'शिव शक्ति पॉइंट' का 3D मैप

वैज्ञानिकों को मिला बड़ा सरप्राइज

अब तक वैज्ञानिक मानते थे कि ब्रह्मांड की शुरुआत में तारे बहुत अलग और अजीब होते थे क्योंकि तब तक ब्रह्नांड में आज जैसे रसायन नहीं थे. लेकिन यह तारा वैसा ही निकला जैसे आज के समय के तारे होते हैं. इसका मतलब है कि ब्रह्मांड बनने के कुछ समय बाद ही तारे और आकाशगंगाएं विकसित हो गई थीं जितनी आज हैं.