NASA के James Telescope ने अंतरिक्ष में देखे 3 'लाल राक्षस', वैज्ञानिकों ने कहा- हमारी समझ भी...

James Webb Telescope: NASA ने James Telescope की मदद से ऐसी खोज की है जिसने वैज्ञानिकों की शुरुआती ब्रह्मांड के बारे में समझ को बदल दिया है. खगोलविदों ने बहुत बड़ी तारे बनाने वाली आकाशगंगाओं की खोज की है. इस टेलीस्कोप के लॉन्च होने के बाद से ही इसने वैज्ञानिकों की उम्मीद से कहीं ज्यादा ब्रह्मांड को दिखाया है. अब किए गए शोध बताते हैं कि शुरुआती ब्रह्मांड में पहले से अंदाजा लगाए गए मॉडल से 10 से 100 गुना ज्याजा आकाशगंगाएं थीं. इनमें से कुछ तो इतनी बड़ी थी कि जिसकी कल्पना वैज्ञानिकों ने कभी नहीं की थी.

कहां छपी पूरी रिपोर्ट?

बाद में हुई रिसर्च से पता चला कि ये आकाशगंगाएं पहले के मुकाबले काफी ज्यादा करीब थीं जिनसे उनका आकार और ज्यादा सही लगने लगा. लेकिन नेचर पत्रिका में छपे नए शोध से यह और भी पक्का हो गया कि कुछ शुरुआती आकाशगंगाएं इतनी तेजी से बनीं जिसके बारे में आज के सिद्धांत नहीं बता सकते.

क्या हैं ये 3 लाल राक्षस?

एक सर्वे में 36 बड़ी आकाशगंगाओं का अध्ययन किया गया जिसमें वैज्ञानिकों को 3 ऐसी आकाशगंगाएं दिखीं जो सबसे अलग थीं. इन 'लाल राक्षसों' ने अपने मौजूद पदार्थ के लगभग आधे हिस्से को तारों में बदल दिया. इन आकाशगंगाओं में तारे बनने की रफ्तार आज की आकाशगंगाओं से लगभग 500 गुना ज्यादा थीं.

वैज्ञानिकों का इसपर क्या कहना है?

जिनेवा विश्वविद्यालय में शोधकर्ता और इस अध्ययन के प्रमुख लेखक मेंगयुआन जियाओ ने इन आकाशगंगाओं को शुरुआती ब्रह्मांड की खोज में एक नए युग की शुरुआत के तौर पर बताया है. तारों के बनने की रफ्तार इतनी तेज दिखती है कि शुरुआती आकाशगंगाएं वैज्ञानिकों के अंदाजे से कहीं तेज बढ़ सकती थीं.

ब्लैक होल में इसकी क्या भूमिका है?

एक और अनुमान ये भी कहता है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई होगी जो शुरुआती ब्रह्मांड में पहले से ही बहुत सक्रिय थे. इन ब्लैक ने आस-पास मौजूद गैसों को दबा दिया होगा जिससे तारों के बनने की रफ्तार तेज हो गई. लेकिन शोध के सह-लेखक डेविड एल्बाज कहते हैं, हम अभी भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि ब्रह्मांड की इतनी शुरुआती समय का मॉडल कैसे बन गया. इसे पूरी तरह से समझने के लिए और ज्यादा जानकारी और बेहतर कंप्यूटर सिमुलेशन की जरूरत होगी.

