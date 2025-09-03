जेम्स टेलीस्कोप ने पकड़ी अंतरिक्ष में 'उड़ती तितली'...NASA ने शेयर की फोटो, देखकर कहेंगे वाह!
Advertisement
trendingNow12906902
Hindi Newsविज्ञान

जेम्स टेलीस्कोप ने पकड़ी अंतरिक्ष में 'उड़ती तितली'...NASA ने शेयर की फोटो, देखकर कहेंगे वाह!

James Webb Telescope: NASA के टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में एक बहुत ही सुंदर लेकिन हैरान करने वाली ब्रह्मांडीय तितली की तस्वीर भेजी जिसे देख आप भी हैरान हो जाएंगे. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 03, 2025, 09:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जेम्स टेलीस्कोप ने पकड़ी अंतरिक्ष में 'उड़ती तितली'...NASA ने शेयर की फोटो, देखकर कहेंगे वाह!

Science News in Hindi: दुनिया की सबसे ताकतवर दूरबीन कही जाने वाली James Webb Space Telescope ने IRAS 04302+2247 नाम के एक दूसरे ग्रह निर्माण क्षेत्र पर जूम किया. बता दें कि ये जगह धरती से लगभग 525 लाइट ईयर दूर है. जेम्स टेलीस्कोप की इन्फ्रारेड तस्वीरों को Hubble Telescope की रोशनी वाली तस्वीरों के साथ मिलाकर इस पिक्चर बनाया गया है. इस तस्वीर में IRAS 04302+2247 को इतनी सफाई से दिखाया गया है कि खगोलविदों ने इसे प्यार से तितली तारा(Butterfly Star)नाम दिया है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बीच में धूल की एक गहरी डिस्क है और उसके दोनों तरफ पंखों जैसी आकृति है. 

कैसे बनती है ये डिस्क?
तारों को बनाने वाले टॉरस जैसे बादल ठंडी गैस और धूल से बने होते हैं जहां नए तारों का जन्म होता है. जब ये तारे बड़े होते हैं तो उनके आसपास की धूल-गैस एक पतली डिस्क बन जाती है जो ग्रह बनाने के लिए अच्छी जगह है. IRAS 04302 वैज्ञानिकों को इस डिस्क को खास तरीके से देखने का मौका देता है. इसमें एक पतली काली लाइन है जो तारे की रोशनी को रोकती है. इससे तारे के आसपास की बनावट दिखती है जो आमतौर पर रोशनी की वजह से नहीं दिखती. 

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों को मिला अंतरिक्ष में 'अजूबा' ग्रह, एक तरफ उजाला तो अंधेरे में है आधी दुनिया

Add Zee News as a Preferred Source

इस खोज से क्या पता चला?
यह सीधी बनावट वैज्ञानिकों को डिस्क की मोटाई और घनत्व(Density)मापने में मदद करती है. इससे वैज्ञानिकों को ये पता चल पाता है कि धूल के कण एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और जम जाते हैं जो ग्रहों के बनने के लिए बहुत ही जरूरी है. यह डिस्क 65 अरब किमी तक फैली है जो हमारे सौरमंडल से भी बड़ी है. ऐसा लगता है कि इसमें पहले से ही छोटे-छोटे ग्रह बन गए हैं जो डिस्क में खाली जगह और घुमावदार आकार बना रहे हैं.

कैसे मिला तितली का नाम?
IRAS 04302 के ऊपर और नीचे 2 चमकदार बादल हैं जो तितली के पंखों की तरह दिखते हैं जिस वजह से इसे Cosmic Butterfly का नाम दिया गया है. ये बादल तारों से आने वाली रोशनी को रोकती हैं और आसपास धूल और की खास जानकारी देती हैं. Webb और Hubble Telescope की मदद से वैज्ञानिक डिस्क के विकास, जेट और ग्रैविटी की घटनाओं को देख पा रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: Lightning Strike: एक झटका और सब खत्म...कितने वोल्ट का होता है आसमानी बिजली का करंट, जानकर छूट जाएगी कंपकंपी

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

james webb imagesnasa telescope

Trending news

महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
congress politics
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
Weather
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
DNA
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
DNA
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
Punjab
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
Assam News in hindi
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
;