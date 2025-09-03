जेम्स टेलीस्कोप ने पकड़ी अंतरिक्ष में 'उड़ती तितली'...NASA ने शेयर की फोटो, देखकर कहेंगे वाह!

Science News in Hindi: दुनिया की सबसे ताकतवर दूरबीन कही जाने वाली James Webb Space Telescope ने IRAS 04302+2247 नाम के एक दूसरे ग्रह निर्माण क्षेत्र पर जूम किया. बता दें कि ये जगह धरती से लगभग 525 लाइट ईयर दूर है. जेम्स टेलीस्कोप की इन्फ्रारेड तस्वीरों को Hubble Telescope की रोशनी वाली तस्वीरों के साथ मिलाकर इस पिक्चर बनाया गया है. इस तस्वीर में IRAS 04302+2247 को इतनी सफाई से दिखाया गया है कि खगोलविदों ने इसे प्यार से तितली तारा(Butterfly Star)नाम दिया है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बीच में धूल की एक गहरी डिस्क है और उसके दोनों तरफ पंखों जैसी आकृति है.

कैसे बनती है ये डिस्क?

तारों को बनाने वाले टॉरस जैसे बादल ठंडी गैस और धूल से बने होते हैं जहां नए तारों का जन्म होता है. जब ये तारे बड़े होते हैं तो उनके आसपास की धूल-गैस एक पतली डिस्क बन जाती है जो ग्रह बनाने के लिए अच्छी जगह है. IRAS 04302 वैज्ञानिकों को इस डिस्क को खास तरीके से देखने का मौका देता है. इसमें एक पतली काली लाइन है जो तारे की रोशनी को रोकती है. इससे तारे के आसपास की बनावट दिखती है जो आमतौर पर रोशनी की वजह से नहीं दिखती.

इस खोज से क्या पता चला?

यह सीधी बनावट वैज्ञानिकों को डिस्क की मोटाई और घनत्व(Density)मापने में मदद करती है. इससे वैज्ञानिकों को ये पता चल पाता है कि धूल के कण एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और जम जाते हैं जो ग्रहों के बनने के लिए बहुत ही जरूरी है. यह डिस्क 65 अरब किमी तक फैली है जो हमारे सौरमंडल से भी बड़ी है. ऐसा लगता है कि इसमें पहले से ही छोटे-छोटे ग्रह बन गए हैं जो डिस्क में खाली जगह और घुमावदार आकार बना रहे हैं.

कैसे मिला तितली का नाम?

IRAS 04302 के ऊपर और नीचे 2 चमकदार बादल हैं जो तितली के पंखों की तरह दिखते हैं जिस वजह से इसे Cosmic Butterfly का नाम दिया गया है. ये बादल तारों से आने वाली रोशनी को रोकती हैं और आसपास धूल और की खास जानकारी देती हैं. Webb और Hubble Telescope की मदद से वैज्ञानिक डिस्क के विकास, जेट और ग्रैविटी की घटनाओं को देख पा रहे हैं.

