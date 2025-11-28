5 अरब साल बाद ऐसा दिखेगा सूर्य, NASA के जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने दिखाया अंतरिक्ष का डरावना सच

NASA News: नासा ने हाल ही में एनजीसी 6537 यानी Red Spider Nebula की एक नई तस्वीर जारी की है जिसमें पहले कभी न दिखी चीजें नजर आ रही हैं. यह तस्वीर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप(JWST)ने ली है. इसमें निहारिका(Nebula)के पूरे हिस्से पहली बार नीले रंग में दिखाई दे रहे हैं. इनमें से हर हिस्सा एक बंद बुलबुले जैसी बनावट जैसा दिखता है जो लगभग 3 प्रकाश-वर्ष जितना बड़ा है. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी(ESA)ने इस निहारिका, जो अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है, को ब्रह्मांडीय रेंगने वाला जीव(Cosmic Crawler)कहा है.

धरती से कितना दूर है?

रेड स्पाइडर नेबुला पृथ्वी से लगभग 3,000 प्रकाश वर्ष दूर है और यह एक अद्भुत ग्रहीय निहारिका है. यह खगोलीय दृश्य तब बनता है जब कोई तारा अपने जीवन के आखिरी चरण में होता है. इस दौरान तारा अपनी बोहरी परतों को गिरा देता है और अपने पीछे गैस और धूल का एक बड़ा घेरा छोड़ जाता है. NASA का काहना है कि, आणविक हाइड्रोजन(H₂)से निकलने वाले प्रकाश से बने हैं.

कैसा है बूढ़े तारे का अंत?

जब हमारे सूर्य जैसा कोई तारा अपना ईंधन खत्म कर देता है तो वह एक लाल दानव(Red Giant)बन जाता है. आखिर में यह अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में छोड़ देता है. फिर इसका जो बीच का हिस्सा बचता है वह एक श्वेत वामन(White Dwarf)बन जाता है. इस श्वेत वामन से तेज पराबैंगनी किरणों(UV Radiation)निकलती हैं. इन किरणों के कारण ही जो पदार्थ बाहर निकली हैं वे चमकने लगती हैं जिससे इन ग्रहीय नीहारिकाओं (Planetary Nebulae)में चटकीले रंग दिखाई देते हैं.

जेम्स वेब टेलीस्कोप की नई तस्वीर

यह नई वेब इमेज NIRCam का इस्तेमाल करके ली गई है. NIRCam जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST)का मुख्य निकट-अवरक्त(Near-Infrared)उपकरण है. इसे कई अंतरिक्ष अध्ययनों में बहुत साफ तस्वीर (High-Resolution Imaging)और प्रकाश विश्लेषण(Spectroscopy)के लिए ही बनाया गया है. हालांकि Nebula के केंद्र में सिर्फ एक ही तारा सीधा दिखाई दे रहा है लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां एक छिपा हुआ साथी तारा भी हो सकता है.