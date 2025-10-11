Advertisement
trendingNow12956769
Hindi Newsविज्ञान

NASA के जेम्स टेलीस्कोप की डरावनी खोज! अंतरिक्ष में दिखा 'लाल राक्षस तारा', सूर्य से 1 लाख गुना ज्यादा...

James Webb Telescope: NASA के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक बहुत ही बड़ा लाल तारा खोजा है जो फटने वाला है. यह विनाशकारी तारा धूल के पीछे छिपा था लेकिन वेब की खास इंफ्रारेड आंखों ने इसे देख लिया.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 11, 2025, 06:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NASA के जेम्स टेलीस्कोप की डरावनी खोज! अंतरिक्ष में दिखा 'लाल राक्षस तारा', सूर्य से 1 लाख गुना ज्यादा...

Science News: नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की टीम ने एक मरते हुए तारे को फटने से ठीक पहले बहुत साफ और पास से देखा है. इसके लिए उन्होंने NASA ने जेम्स वेब टेलीस्कोप का इस्तेमालकिया. इस अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पहला बार मध्य-अवरक्त(Mid-Infrared)रोशनी में एक सुपरनोवा के सोर्स को पहचाना जिसे पूर्वज(Progenitor)कहते हैं. Hubble Space Telescope के पुराने रिकॉर्ड के साथ डाटा को मिलाने पर पता चला कि यह विस्फोट एक बहुत बड़ लाल महादानव तारे से हुआ था. यह तारा धूल की एक मोटी और हैरान कर देने वाली चादर में लिपटा में हुआ था.

इस खोज से क्या जानकारी मिलती है?
यह सफलता समझा सकती है कि वैज्ञानिक लाल महादानव तारों(Red Supergiant Stars)को विस्फोट होते हुए कम ही क्यों दिखते हैं. जबकि मॉडल बताते हैं कि ज्यादातर बड़े विस्फोटों के लिए इन्हें ही जिम्मेदार होना चाहिए. नए नतीजे बताते हैं कि ये विशाल तारे विस्फोट करते हैं लेकिन शायद धूल में छिपे होने की वजह से दिखाई नहीं देते. यह शोध 8 अक्टूबर को द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में छापी गई.

यह भी पढ़ें: 400 करोड़ साल पहले चांद से टकराया था 'किलर एस्टेरॉयड', इसने बना दिया सौरमंडल का सबसे बड़ा गड्ढा

Add Zee News as a Preferred Source

किसने की इसकी खोज?
इस खोज के नेतृत्वकर्ता चार्ली किलपैट्रिक ने कहा कि, कई दशकों से हम यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि लाल महादानव तारों के विस्फोट असल में कैसे दिखते हैं. अब James Telescope के साथ हमारे पास बहुत अच्छा डाटा और  Infrared तस्वीरें हैं. यह हमें सही-सही बता सकता है कि किस प्रकार के लाल महादानव तारे का विस्फोट हुआ और उसके आस-पास का माहौल कैसा था. उन्होंने हबल और जेम्स का डाटा मिलाकर पहली बार इस तारे की पहचान की.

भारतीय छात्र ने निभाई भूमिका
किलपैट्रिक, जो नॉर्थवेस्टर्न के एक रिसर्च प्रोफेसर हैं, विशाल तारों के जीवन के बारे में एक्सपर्ट हैं. उनके सहकर्मी अश्विन सुरेश, जो नॉर्थवेस्ट के वेनबर्ग कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में भौतिकी और खोगल विज्ञान के छात्र हैं, ने इस विश्लेषण में बहुत जरूरी काम किया.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में बैठा है सूर्य से 18 अरब गुना बड़ा 'राक्षस', वैज्ञानिकों ने पहली बार देखा ब्लैक होल का जोड़ा

इसे पहली बार कब देखा गया था?
टीम ने सबसे पहले 29 जून 2025 को SN2025pht नाम के सुपरनोवा का पता लगाया. इसकी जानकारी ऑल-स्काई ऑटोमेटेड सर्वे का इस्तेमाल करने से मिली. यह विस्फोट सर्पिल आकाशगंगा(NGC 1637)से आया जो धरती से 4 करोड़ लाइट ईयर दूर है. विस्फोट से पहले और बाद में NGC 1637 की Hubble और James Webb Telescope से तुलना करके किलपैट्रिक, सुरेश और उनके साथियों ने विस्फोट करने वाले तारे को पहचाना. वह तारा बहुत चमकीला था और उसका रंग गहरा लाल था और सूर्य से करीब 1 लाख गुना ज्यादा रोशनी दे रहा था.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

supernova blastJames Webb captures

Trending news

West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया
West Bengal
West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
jammu kashmir news
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान में भरपाई की कोशिशें जारी, BSF का दावा-हर गतिविधि..
operation sindoor
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान में भरपाई की कोशिशें जारी, BSF का दावा-हर गतिविधि..
नहीं काम आया पाक का प्रोपेगेंडा, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी बनीं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर
operation sindoor
नहीं काम आया पाक का प्रोपेगेंडा, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी बनीं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर
बंगाल में SIR लागू होने से ममता को क्यों लग रहा डर? हिंसा की दे रही वार्निंग
DNA
बंगाल में SIR लागू होने से ममता को क्यों लग रहा डर? हिंसा की दे रही वार्निंग
SIR पर बात करते-करते अमित शाह ने बता दी देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह
amit shah
SIR पर बात करते-करते अमित शाह ने बता दी देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह
दिल्ली में अफगान दूतावास पर लगे कौन सा झंडा? मुत्ताकी की टीम से भिड़ गए कर्मचारी
india afghanistan news
दिल्ली में अफगान दूतावास पर लगे कौन सा झंडा? मुत्ताकी की टीम से भिड़ गए कर्मचारी
JK में BJP का बेस खत्म कर देने की चाहत! उमर ने RS चुनाव में इन्हें बनाया उम्मीदवार
jammu kashmir news
JK में BJP का बेस खत्म कर देने की चाहत! उमर ने RS चुनाव में इन्हें बनाया उम्मीदवार
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
Jammu and Kashmir
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
JF-17 Engine Deal
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी