NASA के जेम्स टेलीस्कोप की डरावनी खोज! अंतरिक्ष में दिखा 'लाल राक्षस तारा', सूर्य से 1 लाख गुना ज्यादा...

Science News: नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की टीम ने एक मरते हुए तारे को फटने से ठीक पहले बहुत साफ और पास से देखा है. इसके लिए उन्होंने NASA ने जेम्स वेब टेलीस्कोप का इस्तेमालकिया. इस अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पहला बार मध्य-अवरक्त(Mid-Infrared)रोशनी में एक सुपरनोवा के सोर्स को पहचाना जिसे पूर्वज(Progenitor)कहते हैं. Hubble Space Telescope के पुराने रिकॉर्ड के साथ डाटा को मिलाने पर पता चला कि यह विस्फोट एक बहुत बड़ लाल महादानव तारे से हुआ था. यह तारा धूल की एक मोटी और हैरान कर देने वाली चादर में लिपटा में हुआ था.

इस खोज से क्या जानकारी मिलती है?

यह सफलता समझा सकती है कि वैज्ञानिक लाल महादानव तारों(Red Supergiant Stars)को विस्फोट होते हुए कम ही क्यों दिखते हैं. जबकि मॉडल बताते हैं कि ज्यादातर बड़े विस्फोटों के लिए इन्हें ही जिम्मेदार होना चाहिए. नए नतीजे बताते हैं कि ये विशाल तारे विस्फोट करते हैं लेकिन शायद धूल में छिपे होने की वजह से दिखाई नहीं देते. यह शोध 8 अक्टूबर को द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में छापी गई.

किसने की इसकी खोज?

इस खोज के नेतृत्वकर्ता चार्ली किलपैट्रिक ने कहा कि, कई दशकों से हम यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि लाल महादानव तारों के विस्फोट असल में कैसे दिखते हैं. अब James Telescope के साथ हमारे पास बहुत अच्छा डाटा और Infrared तस्वीरें हैं. यह हमें सही-सही बता सकता है कि किस प्रकार के लाल महादानव तारे का विस्फोट हुआ और उसके आस-पास का माहौल कैसा था. उन्होंने हबल और जेम्स का डाटा मिलाकर पहली बार इस तारे की पहचान की.

भारतीय छात्र ने निभाई भूमिका

किलपैट्रिक, जो नॉर्थवेस्टर्न के एक रिसर्च प्रोफेसर हैं, विशाल तारों के जीवन के बारे में एक्सपर्ट हैं. उनके सहकर्मी अश्विन सुरेश, जो नॉर्थवेस्ट के वेनबर्ग कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में भौतिकी और खोगल विज्ञान के छात्र हैं, ने इस विश्लेषण में बहुत जरूरी काम किया.

इसे पहली बार कब देखा गया था?

टीम ने सबसे पहले 29 जून 2025 को SN2025pht नाम के सुपरनोवा का पता लगाया. इसकी जानकारी ऑल-स्काई ऑटोमेटेड सर्वे का इस्तेमाल करने से मिली. यह विस्फोट सर्पिल आकाशगंगा(NGC 1637)से आया जो धरती से 4 करोड़ लाइट ईयर दूर है. विस्फोट से पहले और बाद में NGC 1637 की Hubble और James Webb Telescope से तुलना करके किलपैट्रिक, सुरेश और उनके साथियों ने विस्फोट करने वाले तारे को पहचाना. वह तारा बहुत चमकीला था और उसका रंग गहरा लाल था और सूर्य से करीब 1 लाख गुना ज्यादा रोशनी दे रहा था.