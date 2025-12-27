730 मिलियन साल पुराना... NASA के टाइम मशीन ने देखा ब्रह्मांड की शुरुआत का 'फटा हुआ तारा'; वैज्ञानिक बोले अब तो...

James Webb telescope supernova: एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक टीम ने NASA के जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप की मदद से ब्रह्मांड के शुरुआती समय का सुपरनोवा खोजा है. यह सुपरनोवा उस समय फटा था जब ब्रह्मांड केवल लगभग 730 मिलियन साल का था. यह घटना ब्रह्मांड के पुनःआयनन युग में हुई थी, जब पहले सितारे और गैलेक्सियां बन रही थीं और नए ब्रह्मांड को आकार दे रही थीं. इस घटना के दौरान उत्सर्जित तीव्र गामा-रे प्रकाश को GRB 250314A के रूप में दर्ज किया गया है.

सबसे दूर का देखा हुआ स्टार विस्फोट

जेम्स वेब टेलिस्कोप के संवेदनशील इन्फ्रारेड उपकरणों ने इस सुपरनोवा की धुंधली रोशनी को उसकी होस्ट गैलेक्सी से अलग करने में मदद की है. इससे वैज्ञानिकों को इतनी दूर की घटना के प्रकाश और उसकी खासियतों का अध्ययन करने का मौका मिला है. यह सुपरनोवा अब तक का सबसे दूर का देखा गया स्टार विस्फोट है.

गामा-रे बर्स्ट के जरिए हुई थी इसकी खोज

इस सुपरनोवा की खोज मार्च 2025 में एक गामा-रे बर्स्ट के जरिए हुई थी, जिसे स्पेस-बेस्ड वैरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर ने पकड़ा है. गामा-रे बर्स्ट अक्सर भारी सितारों के पतन जैसे भयानक खगोलीय घटनाओं के साथ जुड़ी होती हैं. इसके बाद चिली स्थित यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलिस्कोप से फॉलो-अप अवलोकन किए गए, जिससे इस घटना की दूरी की पुष्टि हुई है.

JWST ने मार्च 2025 के लगभग 110 दिन बाद अपनी NIRCam कैमरा तकनीक का उपयोग कर इस सुपरनोवा की निकट-इन्फ्रारेड छवियां कैद की हैं. इससे वैज्ञानिकों ने सुपरनोवा की रोशनी को अलग कर उसकी खासियतों का अध्ययन किया है. इस सुपरनोवा की विशेषताएं आसपास के ब्रह्मांड में देखे गए सुपरनोवा, जैसे SN 1998bw से मिलती-जुलती हैं. इससे यह सिद्ध होता है कि शुरुआत के ब्रह्मांड में बने भारी सितारे आधुनिक सितारों के समान ही व्यवहार कर सकते थे.

फिर से होगी जांच

वैज्ञानिक टीम अगले एक से दो साल में JWST से दूसरी बार अवलोकन करने की योजना बना रही है. तब तक सुपरनोवा की रोशनी काफी फीकी हो जाएगी, जिससे शोधकर्ता उसकी होस्ट गैलेक्सी की पूरी जानकारी मिल पाएगी और सुपरनोवा के योगदान की पुष्टि कर पाएंगे, यह खोज ब्रह्मांड के शुरुआती सितारों और गैलेक्सियों को समझने में जरूरी साबित होगी.

