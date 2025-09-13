The Cliff: NASA के जेम्स टेलीस्कोप की बड़ी खोज, अंतरिक्ष में दिखाई दी डरावनी 'लाल रोशनी'

NASA News: नासा के James Webb Space Telescope ने गहर अंतरिक्ष में कुछ छोटे लाल बिंदु खोजे हैं. इन बिंदुओं की मदद से वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत में Milky Way जैसी आकाशगंगाएं कैसे बनी होंगी. पेन स्टेस के वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप की इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करके इन बिंदुओं का अध्ययन किया. उनका मानना है कि ये डॉट्स एक नए तरह के खगोलीय पिंड हो सकते हैं जिन्हें ब्लैक होल ताके कहा जा सकता है. एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में छपी रिसर्च के मुताबिक, ये पिंड आकाशगंगाओं के जन्म और विकास से जुड़े रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं.

कैसे हैं ये चमकीले लाल बिंदु?

ये छोटो Red Dots जितने चमकीले और घने थे उनती वैज्ञानिकों को आम आकाशगंगाओं से उम्मीद नहीं थी. प्रिंसटन के वैज्ञानिक बिंगजी वांग ने बताया, अगर यह कोई आकाशगंगा होती तो रात का आसमान बहुत ही चमकदार हो जाता. उन्होंने आगे कहा, अगर हमारी बात सही है तो इसका मतलब है कि तारे बहुत ही अलग तरीके से बने हैं जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा. इसकी जांच के लिए वैज्ञानिकों ने जनवरी और दिसंबर 2024 के बीच लगभग 60 घंटों तक टेलीस्कोप का इस्तेमाल करने 4,500 दूर की आकाशगंगाओं से डाटा जमा किया.

वैज्ञानिकों ने इसे क्या नाम दिया?

जुलाई 2024 में वैज्ञानिकों की टीम ने बहुत बड़े लाल बिंदु की पहचाव की जिसका नाम The Cliff रखा गया. इसके गुण किसी भी पुराने मॉडल से मेल नहीं खाते थे, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी की अन्ना डी ग्राफ ने कहा कि, द क्लिफ के इतने अजीब गुणों ने हमें बनाए नए मॉडल बनाने पर मजबूर किया. जांच में सामने आया कि इन पिंडों से आने वाली लाइट्स में ठंडी गैस ज्यादा थी जो छोटे तारों में मिलती है ना कि Black Hole में.

इसके बारे में और क्या जानकारी मिली?

इन खोजों के आधार पर वैज्ञानिकों ने ये अंदाजा लगाया कि ये पिंड सच में ब्लैक होल तारे हो सकते हैं. ये गैस के बड़े गोले हैं जो परमाणु ऊर्जा से नहीं बल्कि अपने ही बीच में मौजूद बहुत बड़े ब्लैक होल से चलते हैं. ये Black Holes तेजी से गैस को खींचते हैं और बहुत सारी रोशनी छोड़ते हैं. यह उन ब्लैक होल का शुरुआती रूप हो सकता है जो आज हमारी मिल्की वे जैसी आकाशगंगाओं के बीच में पाए जाते हैं.