NASA के जेम्स वेब टेलीस्कोप की बड़ी खोज, धरती से सिर्फ 4 लाइट ईयर दूर खोजा नया ग्रह
Advertisement
trendingNow12873230
Hindi Newsविज्ञान

NASA के जेम्स वेब टेलीस्कोप की बड़ी खोज, धरती से सिर्फ 4 लाइट ईयर दूर खोजा नया ग्रह

James Webb Telescope: नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने अल्फा सेंटॉरी ए तारे के पास एक बहुत ही बड़े नए ग्रह के सबूतों की खोज की है. यह हमारी धरती से सिर्फ 4 लाइट ईयर की दूरी पर है और हमारे सौरमंडल का सबसे करीबी तारों का समूह है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 09, 2025, 07:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NASA के जेम्स वेब टेलीस्कोप की बड़ी खोज, धरती से सिर्फ 4 लाइट ईयर दूर खोजा नया ग्रह

Science News in Hindi: इस खोज को वैज्ञानिक बहुत ही खास मान रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे सबसे नजदीकी सूर्य जैसे पड़ोसी तारे के पास एक ग्रह के ढूंढने की तरफ बड़ी सफलता है. आपको बता दें कि अल्फा सेंटॉरी तारामंडल में तीन तारे शामिल हैं. अल्फा सेंटॉरी में A और B दिखने में और उम्र में सूरज जैसे ही हैं. इससे पहले प्रॉक्सिमा सेंटॉरी के पास 3 ग्रहों के खोज की पुष्टि की है. लेकिन अल्फा सेंटॉरी A और B बहुत ही चमकदार और करीब हैं. हालांकि उनके पास ग्रहों को ढूंढना काफी मुश्किल भरा है. 

वैज्ञानिकों ने कैसे की खोज?
खगोलविदों ने इसे खोजने के लिए James Webb में एक खास डिवाइस का इस्तेमाल किया था जिसमें कोरोनाग्राफ लगा है जिससे अल्फा सेंटॉरी ए तारे की तेज रोशनी को रोक दिया. इसकी मदस से वैज्ञानिक तारे के लगभग 10 हजार गुना कम चमकदार एक ग्रह की तस्वीर ले पाए. यह अपने तारे से धरती और सूरज की दूरी से लगभग दोगुनी दूरी पर है. 

इससे क्या मिलेगी चुनौती?
सबसे दिलचस्प बात ये रही कि 2025 की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने दोबारा उस ग्रह को देखने की कोशिश कि लेकिन वह दिखाई नहीं दिया. इस पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि बाद में जब उसे देखा गया तब ग्रह तारे के बहुत पास चला गया होगा. अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो यह हमारे सूर्य जैसे तारी की परिक्रमा करने वाला अब तक का सबसे नजदीकी ग्रह होगा. 

क्या और मिलेगी जानकारी?
इस खोज के बारे में पूरी जानकारी एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में छापी गई. इससे धरती के पास के ग्रहों को और बेहतर तरीके से जानने का मौका मिल गया. भविष्य में जेम्स वेब टेलीस्कोप और 2027 में लॉन्च होने वाले नासा के नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप से इस ग्रह के बार में और जानकारी मिलेगी

About the Author
author img
शुभम पाण्डेय

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

james webb images

Trending news

आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
today weather update
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
Indian Army
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
Bangalore news
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
AI Jobs
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
Punjab
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
Bengaluru
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
;