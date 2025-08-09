NASA के जेम्स वेब टेलीस्कोप की बड़ी खोज, धरती से सिर्फ 4 लाइट ईयर दूर खोजा नया ग्रह

Science News in Hindi: इस खोज को वैज्ञानिक बहुत ही खास मान रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे सबसे नजदीकी सूर्य जैसे पड़ोसी तारे के पास एक ग्रह के ढूंढने की तरफ बड़ी सफलता है. आपको बता दें कि अल्फा सेंटॉरी तारामंडल में तीन तारे शामिल हैं. अल्फा सेंटॉरी में A और B दिखने में और उम्र में सूरज जैसे ही हैं. इससे पहले प्रॉक्सिमा सेंटॉरी के पास 3 ग्रहों के खोज की पुष्टि की है. लेकिन अल्फा सेंटॉरी A और B बहुत ही चमकदार और करीब हैं. हालांकि उनके पास ग्रहों को ढूंढना काफी मुश्किल भरा है.

वैज्ञानिकों ने कैसे की खोज?

खगोलविदों ने इसे खोजने के लिए James Webb में एक खास डिवाइस का इस्तेमाल किया था जिसमें कोरोनाग्राफ लगा है जिससे अल्फा सेंटॉरी ए तारे की तेज रोशनी को रोक दिया. इसकी मदस से वैज्ञानिक तारे के लगभग 10 हजार गुना कम चमकदार एक ग्रह की तस्वीर ले पाए. यह अपने तारे से धरती और सूरज की दूरी से लगभग दोगुनी दूरी पर है.

इससे क्या मिलेगी चुनौती?

सबसे दिलचस्प बात ये रही कि 2025 की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने दोबारा उस ग्रह को देखने की कोशिश कि लेकिन वह दिखाई नहीं दिया. इस पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि बाद में जब उसे देखा गया तब ग्रह तारे के बहुत पास चला गया होगा. अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो यह हमारे सूर्य जैसे तारी की परिक्रमा करने वाला अब तक का सबसे नजदीकी ग्रह होगा.

क्या और मिलेगी जानकारी?

इस खोज के बारे में पूरी जानकारी एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में छापी गई. इससे धरती के पास के ग्रहों को और बेहतर तरीके से जानने का मौका मिल गया. भविष्य में जेम्स वेब टेलीस्कोप और 2027 में लॉन्च होने वाले नासा के नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप से इस ग्रह के बार में और जानकारी मिलेगी