1 या 2 नहीं...30 करोड़ सूर्य के बराबर है ये ब्लैक होल, NASA के जेम्स टेलीस्कोप की दिमाग घुमाने वाली खोज

Black Hole Discovery: वैज्ञानिकों की एक टीम ने अब तक के सबसे अधिक दूरी पर मौजूद ब्लैक होल की खोज की है. टीम का कहना है कि यह ब्लैक होल बिग बैंग के सिर्फ 500 मिलियन साल बाद बना था. इसका मतलब कि, जब ब्रह्मांड अभी की तुलना में सिर्फ 3% ही थी. इस खोज से पता चलता है कि शुरुआती सुपरमैसिव ब्लैक होल कैसे बने होंगे. यह नई खोज उनके बनने और विकास के बारे में नए सवाल खड़े करता है. इसे NASA के जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया है.

कैसे हुई इसकी खोज?

खोज का नेतृत्व करने वाले एंथनी टेलर ने कहा, ब्लैक होल्स की खोज करते समय हम जितना संभव हो उतनी गहराई तक जा रहे हैं. यह ब्लैक होल CAPERS-LRD-z9 नाम की आकाशगंगा के सेंटर में मिला है. James Webb Telescope ने ब्रह्मांड की शुरुआती आकाशगंगाओं की तलाश करने के दौरान इसे खोजा. इस खोज का मक्सद 100 से भी ज्यादा आकाशगंगाओं की पुष्टि करना था जिससे शुरुआती Milkyways के बारे में और जानकारी मिल सके.

कहां है ये आकाशगंगा?

CAPERS-LRD-z9 नाम की ये आकाशगंगा छोटे लाल बिंदु वाली आकाशगंगाओं के समूह में आती है. दूरबीन से देखने पर ये चमकीली और लाल रंग की दिखाई देती हैं. ये रहस्यमय आकाशगंगाएं ब्रह्मांड के बनने के शुरुआती 1.5 अरब सालों में मिली हैं. अब वैज्ञानिक इसके बारे में और भी जानने की कोशिश कर रहे हैं.

कितना बड़ा है ये ब्लैक होल?

खोजे गए इस नए ब्लैक होल का वजन सूर्य के द्रव्यमान(Mass)से करीब 30 करोड़ गुना बड़ा है. यह इतना विशाल है कि इसका वजन अपनी आकाशगंगाओं के सभी तारों के कुल वजन का लगभग आधा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस Supermassive Black Hole के हिसाब से भी बहुत बड़ा है.