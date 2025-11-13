Advertisement
James Telescope ने की सबसे बड़ी खोज, पड़ोस की आकाशगंगा में मिला 'केमिकल का भंडार'

James Webb Telescope: जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने एक पड़ोस की आकाशगंगा में बर्फ में जमे जटिल कार्बनिक अणुओं(Organic Molecules)का एक बड़ा भंडार खोजा है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 13, 2025, 11:06 AM IST
Science News in Hindi: वैज्ञानिकों को एक ऐसी खोज मिली है जो अंतरिक्ष में जीवन के तत्वों के बारे में हमारी समझ को बदल सकती है. वैज्ञानिकों ने हमारी आकाशगंगा से बाहर की एक आकाशगंगा में ST6 नाम के बनते हुए तारे के चारों ओर बर्फ में जमे बड़े कार्बनिक अणु(Organic Molecules)खोजे हैं. इस खोज के लिए James Webb Telescope के MIRI का इस्तेमाल किया गया. टीम ने हमारी सबसे करीबी आकाशगंगा लार्ज मैगेलैनिक क्लाउड में 5 तरह के कार्बन-आधारित यौगिकों की पहचान की है.

खोज में क्या-क्या मिला?
वैज्ञानिक सेविलो के समूह को उस नए बनते तारे के आस-पास की बर्फ में 5 तरह के जटिल कार्बनिक अणु(COM)मिले हैं. इसमें मेथनॉल और इथेनॉल(शराब के प्रकार), मिथाइल फॉर्मेट और एसीटैल्डिहाइड(धरती पर उद्योग में इस्तेमाल होने वाले केमिकल)और एसिटिक एसिड शामिल है. यह वह पहला अणु है जिसे अंतरिक्ष की बर्फ में पहले कभी नहीं देखा गया था.

क्यों खास है ये खोज?
ये अणु(Molecules)विशाल मैगेलैनिक बादल(Large Magellanic Cloud)नाम की आकाशगंगा में मिले हैं जो धरती से लगभग 1,60,000 प्रकाश वर्ष दूर है. यह जगह शुरुआती ब्रह्मांड जैसी ही परिस्थितियों में तारों के बनने का अध्ययन करने के लिए सबसे सही है. इस छोटी आकाशगंगा में हमारे सौर मंडल की तुलना में भारी तत्व, जैसे लोहा, कार्बन, केवल एक-तिहाई से आधा ही हैं.

वैज्ञानिकों को इससे क्या जानकारी मिली?
वैज्ञानिक सेविलो ने बताया कि कम धात्विकता(हाइड्रोजन और हीलियम से भारी तत्वों की कम मात्रा)वाला वातावरण बहुत दिलचस्प है. यह ब्रह्मांड के शुरुआती समय की आकाशगंगाओं जैसा ही है. उन्होंने कहा, हम विशाल मैगेलैनिक बादल में जो सीखते हैं उसका उपयोग हम उन दूर की आकाशगंगाओं को समझने में कर सकते हैं जब ब्रह्मांड बहुत छोटा था.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

