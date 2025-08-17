NASA: मिल गया धरती का 'जुड़वा भाई', जेम्स वेब टेलीस्कोप की सबसे बड़ी खोज, वैज्ञानिकों को मिले जीवन के सबूत
James Webb Space Telescope: जेम्स वेब की मदद से वैज्ञानिकों ने हमारे करीबी तारे अल्फा सेंटॉरी ए के पास एक बहुत बड़े ग्रह की खोज की है. यह ग्रह तारे से इतनी दूरी पर है कि वहां जीवन संभव हो सकता है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 17, 2025, 12:04 PM IST
Science News in Hindi: वैज्ञानिकों ने अतंरिक्ष में जीवन के लिए एक नई जगह खोज ली है. उन्होंने James Webb Telescope की मदद से हमारे करीबी तारे Alpha Centauri A के पास ग्रह खोजा है. यह ग्रह अपने तारे से इतनी दूरी पर है कि इस ग्रह की सतह पर तरल पानी(Liquid Water)हो सकता है. यह पहली बार है जब हमारे इतने पास के तारे पर जीवन की संभावना वाला कोई ग्रह मिला है. इस खोज ये साबित होता है कि अंतरिक्ष में कहीं न कहीं जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं. 

कहां है ये ग्रह?
वैज्ञानिकों का मानना है कि, अल्फा सेंटॉरी एब नाम का यह ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन(Goldilocks Zone)में है. यह किसी तारे के आस-पास वाला वह इलाका होता है जहां की जलवायु ना बहुत गर्म होती है और ना बहुत ठंडी, जिससे वहां जीवन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. साथ ही खोज जेम्स वेब टेलीस्कोप की ताकत को भी दिखाती है.

यह भी पढें: NASA के रोवर ने भेजा मंगल ग्रह का 360 व्यू, तैरती दिखी बड़ी-बड़ी चट्टानें, चमचमाता पत्थर भी दिखा

कितना बड़ा है ये ग्रह?
वैज्ञानिकों का कहना है कि, यह ग्रह एक बड़ा गैस दानव(Gas Giant)हो सकता है जिसका वजन शनि ग्रह के बराबर हो सकता है. यह ग्रह Alpha Centauri A की परिक्रमा कर रहा है. वैज्ञानिक अनिकेत सांघी कहते हैं, अगर यह खोज सच साबित होती है तो यह उबलब्धि बहुत बड़ी होगी.

क्या इसकी और खोज की जाएगी?
NASA के वैज्ञानिक चार्ल्स बेचमैन ने कहा, यह खोज अंतरिक्ष विज्ञान(Space Science)के बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है. उनके अनुसार, इस ग्रह का अध्ययन करने के लिए James Webb Telescope और अन्य वेधशालाओं को आगे कई सारे मौके मिलेंगे. यह अब तक का पहला ग्रह है जिसकी सीधी तस्वीर ली गई है और जो अपने तारे के इतना नजदीक है.

यह भी पढें: बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य सुलझा...डर, थ्योरी या रहस्य क्या है इसकी सच्चाई, अब सामने आई असलियत

;