James Telescope ने शनि ग्रह पर देखे अजीब 'टाइम कैप्सूल', 10 घंटे तक अंधेरे में दिखते रहे और फिर...

Science News: हमारे सौरमंडल के जाने-माने ग्रह शनि में एक बड़ा रहस्य मिला है. James Webb Telescope का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने शनि के वातावरण में 2 ऐसी रहस्यमयी चीजें देखी हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं. इन अजीबोगरीब चीजों को अबतक नहीं देखा गया था. पहली चीज दिखी कि शनि के आयनमंडल(Ionosphere)में अंधेरी घूमती हुई संरचनाएं हैं. दूसरी चीज ये कि ठीक नीचे समताप मंडल में एक तारे के आकार का अजीब पैटर्न है. ये दोनों चीजें विशाल ग्रहों के व्यवहार को समझाने वाले मौजूद वैज्ञानिक मॉडलों को चुनौती देती है.

जेम्स टेलीस्कोप ने क्या देखा?

JWST ने शनि के आयनमंडल के उस हिस्से पर ध्यान दिया जा बादलों से करीब 1,100 किमी ऊपर है. वहां उत्तरी अक्षांस 55° और 65° के बीच अंधेरी, अवरक्त(Infrared)को सीखने वाली चीजों की एक श्रृंखला देखी गई. शोध में इन्हें काले मोती कहा गया है. ये सिर्प एक तरफ देखाई दे रहे थे और इनके चारों ओर हल्की चमक थी.

यह भी पढ़ें: खतरा! 2 हिस्सों में बंट रहा है धरती का 'सुरक्षा कवच', ESA की सैटेलाइट्स में हुआ खुलासा

Add Zee News as a Preferred Source

कब तक बन रहे मोती?

ये मोती लगभग 10 घंटे तक बने रहे लेकिन इनमें हल्की-सी गति दिखी जो बताती है कि ऊपरी वातावरण में कोई हलचल है. सबसे रहस्यमय बात यह है कि ये काले मोती ना तो शनि के ध्रुवीय चमक(Aurora)से जुड़े थे और ना ही चंद्रमा एन्सेलाडस से जुड़ी किसी भी ज्ञात चुंबकीय विशेषता से.

कैसे बने ये काले मोती?

अध्ययन के अनुसार ये काले मोती शायद आयनमंडल की हवाओं से होने वाली ऊपरी वातावरण की हलचल का नतीजा हो सकते हैं. यह शायद तेज घूमने वाली और धीरे घूमने वाली हवाओं के बीच के टकराव के कारण हुआ होगा जिसे केल्विन-हेल्महोल्ट्ज अस्थिरता कहते हैं. इन मोतियों का दूसरे ग्रहों पर कोई ज्ञात उदाहरण नहीं है. बृहस्पति पर इसी तरह के काले धब्बे जरूर देखे गए हैं लेकिन वे वहां चुंबकीय क्षेत्र की गड़बड़ियों से जुड़े थे जो शनि पर इस पैमाने पर नहीं होती हैं.

क्या है दूसरी अजीब चीज?

आयनमंडल के नीचे ऊपरी समताप मंडल में, लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर, शोधकर्ताओं ने एक दूसरी अजीब चीज खोजी. James Webb Telescope ने चमकने वाली मीथेन की एक पतली परत में 6 भुजाओं वाली एक तारे के आकार की संरचना देखी. सबसे अजीब बात यह थी कि इसकी छह में से दो भुजाएं गायब थीं जिससे एक तिरछी आकृति बनी जिसे पहले कभी दर्ज नहीं किया गया था.

यह भी पढ़ें: प्रशांत महासागर की गहरी खाई में मिला ऐसा जीव, जिसे देखते ही वैज्ञानिक बोले- 'ये कैसे हो सकता है'

इस खोज से क्या पता लगता है?

शनि के वातावरण में मिली ये अजीब चीजें बताती हैं कि यहां छोटी स्थिर संरचनाएं मौजूद हैं. ये संरचनाएं चुंबकीय क्षेत्र या गहरे वातावरण के मौसम से प्रभावित नहीं होती हैं. वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी अनसुलझी पहेली शनि के वातावरण का वह 400 किलोमीटर का क्षेत्र है जो चमकने वाली मीथेन और आयनमंडल के बीच है और लगभग अज्ञात है.