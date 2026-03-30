ब्रह्मांड में छिपे हैं 'लाल भूत'! जेम्स वेब टेलीस्कोप की खोज ने उड़ाए वैज्ञानिकों के होश; क्या मिल गया ब्लैक होल का जन्मस्थान

Mysterious Space Objects: नासा (NASA) के जेम्स वेब टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में काम करते हुए लगभग चार साल हो चुके हैं. इस दौरान सैकड़ों ऐसी धुंधली लाल आकृतियां देखी गई हैं, जो दिखने में बहुत छोटी हैं, लेकिन उनकी चमक बहुत ज्यादा है. लेकिन इस बार टेलीस्कोप ने कुछ ऐसी तस्वीरें भेजी हैं, जिन्होंने विज्ञान की पुरानी थ्योरी को हिलाकर रख दिया है. इन तस्वीरों में छोटे-छोटे लिटिल रेड डॉट्स (LRDs) दिखाई दे रहे हैं. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जेनी ग्रीन का कहना है कि उनके करियर में यह पहली बार है, जब वह किसी ऐसी चीज का अध्ययन कर रही हैं, जिसके बारे में विज्ञान के पास फिलहाल कोई ठोस जवाब नहीं है. आइए, इस आसमानी पहेली और इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं.

क्या हैं ये 'लिटिल रेड डॉट्स'?

प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जेनी ग्रीन के अनुसार, उनके करियर में यह पहली बार है, जब वह किसी ऐसी चीज का अध्ययन कर रही हैं, जिसके स्वरूप को विज्ञान अब तक डिकोड नहीं कर पाया है. शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि ये शायद शुरुआती ब्रह्मांड की विशाल आकाशगंगाएं (Galaxies) हैं या धूल से घिरे ब्लैक होल. लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, पुरानी थ्योरी फेल होने लगीं. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बिंदु लाल इसलिए दिखते हैं, क्योंकि ये हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर हैं. ब्रह्मांड के फैलने के साथ इनकी रोशनी खिंचकर इन्फ्रारेड (लाल रंग) में बदल गई है, जिसे 'रेडशिफ्ट' कहते हैं. लेकिन नई रिसर्च कहती है कि ये सिर्फ धूल की वजह से लाल नहीं हैं, बल्कि इनके चारों ओर घनी और गर्म हाइड्रोजन गैस का घेरा है, जो रोशनी को सोखकर उसे गहरा लाल बना देता है.

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क्या यह 'ब्लैक होल स्टार' है?

हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर की रिसर्चर अन्ना डी ग्राफ ने इसके लिए एक हैरान करने वाला नाम दिया है, वह इसे 'ब्लैक होल स्टार' बता रही हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि इन लाल बिंदुओं के केंद्र में एक बढ़ता हुआ ब्लैक होल (Growing Black Hole) हो सकता है, जो आसपास की गैस को इतना गर्म कर रहा है कि वह किसी सितारे की तरह चमकने लगी है. इसके साथ एक थ्योरी यह भी है कि ये क्वैसी स्टार हो सकते हैं, जिसका मतलब ऐसे काल्पनिक सितारे, जो न्यूक्लियर फ्यूजन से नहीं, बल्कि अपने अंदर छिपे एक ब्लैक होल की ऊर्जा से चलते हैं.

ब्लैक होल का 'बचपन' देख रहे हैं हम?

एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ये लाल बिंदु असल में 'मिसिंग लिंक' हो सकते हैं. आज हमारी आकाशगंगा (Milky Way) के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, लेकिन वह इतना बड़ा कैसे बना, यह एक रहस्य है. ऐसे में ये 'लिटिल रेड डॉट्स' शायद उन बड़े ब्लैक होल्स का 'बचपन' या 'शुरुआती चरण' हैं. हम इतिहास में पीछे जाकर देख रहे हैं कि कैसे एक नन्हा ब्लैक होल एक बड़ा मॉन्स्टर बनने की प्रक्रिया शुरू करता है.

जेम्स वेब ने क्यों खड़ा किया नया 'सिरदर्द'?

हबल जैसे पुराने टेलिस्कोप इन लाल बिंदुओं को नहीं देख पाते थे, क्योंकि उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी. 10 अरब डॉलर की लागत से बने जेम्स वेब ने वह देख लिया, जो अब तक छिपा था. वैज्ञानिकों ने एक उम्मीद लगाई, वह गलत निकली. दूसरी थ्योरी दी, वह भी फेल हो गई. फिलहाल वैज्ञानिक किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वे उत्साहित हैं, क्योंकि उन्हें ब्रह्मांड का एक ऐसा पजल मिला है, जो पूरी तरह से नया है.

यह खोज क्यों जरूरी है?

इसे ऐसे समझिए कि आप अपनी पुरानी पारिवारिक एल्बम देख रहे हों और अचानक आपको हर फोटो के कोने में एक रहस्यमयी चेहरा दिखने लगे, जिसे कोई नहीं पहचानता. ये लाल बिंदु उसी चेहरे की तरह हैं. अगर हम इन्हें समझ गए, तो हमें पता चल जाएगा कि ब्रह्मांड में सबसे पहले ब्लैक होल और आकाशगंगाएं कैसे बनी थीं?

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