Hindi Newsविज्ञान

NASA: वैज्ञानिकों को मिली धरती 2.O, जिसने वैज्ञानिकों को भी किया हैरान

James Webb Telescope: NASA के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ट्रैपिस्ट-1E का सबसे साफ डाटा किया है. वैज्ञानिक इसे धरती 2.0 कह रहे हैं क्योंकि इस दूर के ग्रह पर जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थियां होने की उम्मीद है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 10, 2025, 02:44 PM IST
Science News in Hindi: James Webb Telescope ने अपने खास इंफ्रारेड का इस्तेमाल करके ट्रैपिस्ट-1E का अवलोकन किया. यब तब किया गया जब यह ग्रह तारे के सामने से गुजर रहा था. टेलीस्कोप ने ग्रह के वातावरण से फिल्टर होकर आने वाली तारे की रोशनी को विश्लेष्ण किया. इस सफलता के बारे में स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के मुख्य वैज्ञानिक नेस्टर एस्पिनोजा ने कहा, वेब ने इन्फ्रारेड डिवाइस हमें पहले से कहीं ज्यादा जानकारी दे रहे हैं. इस शुरुआती नजीजों को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में छापा गया. 

ट्रैपिस्ट-1 क्या मायने रखता है?
ट्रैपिस्ट-1E धरती के आकार के 7 ग्रहों में से एक है. यह ग्रह 40 लाइट ईयर दूर एक ठंडे लाल तारे के चारों तरफ घूम रहा है. यह ग्रह अपने तारे से सही दूरी पर है जिसे रहने लायक जगहों में गिना जाता है, इसका मतलब कि अगर यहां का वातावरण हो तो इसकी सतह पर पानी हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: Mars Mission: मंगल पर रहने के लिए क्या-क्या चाहिए? 378 दिन में CHAPEA मिशन देगा हर सवाल का जवाब

कैसा था इसका वातावरण?
इसकी शुरुआती जांच से पता चला है कि, Trapist 1-E ने अपना शुरुआती हाइड्रोजन-हीलियम वातावरण को खो दिया है. ऐसा शायद तारे की तेज फ्लेयर्स की वजह से हुआ हो. अब इस ग्रह का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या इसने धरती जैसा कोई और नया घना वातावरण बनाया है, या अभी भी बिना वातावरण के ही है. कॉर्नेल विश्वविद्यालय के निकोल लुईस ने कहा, ट्रैपिस्ट-1 तारा हमारे सूर्य से बहुत अलग है और इसलिए इसके चारों ओर के ग्रह भी बहुत अलग हैं.

यह भी पढ़ें: Comet: क्या एलियंस का यान है 3I/एटलस? वैज्ञानिकों को मिला अंतरिक्ष का सबसे पुराना धुमकेतु

क्या यहां पानी है?
अगर इस ग्रह पर पानी हुआ तो वैज्ञानिकों का मानना है कि, यह पूरे ग्रह को ढककर एक महासागर बना सकता है. या फिर, यह केवल ग्रह के उस हिस्से पर होगा जो हमेशा अपने तारे के सामने रहता है. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यह ग्रह ज्वारीय रूप से (Tidally Locked)है. एक सामान्य ग्रीनहाउस प्रभाव पानी को बनाए रखने के लिए तापमान को स्थिर कर सकता है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

