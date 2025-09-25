NASA के जेम्स टेलीस्कोप की बड़ी खोज, वैज्ञानिकों की सारी थ्योरी को फेल कर रहा है ये ब्लैक होल
Advertisement
trendingNow12935851
Hindi Newsविज्ञान

NASA के जेम्स टेलीस्कोप की बड़ी खोज, वैज्ञानिकों की सारी थ्योरी को फेल कर रहा है ये ब्लैक होल

James Webb Space Telescope: नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक बहुत ही चौंकाने वाली खोज की है. इसकी मदद से बिग बैंग के बाद के ब्रह्मांड का बड़ा रहस्य सुलझा है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 25, 2025, 10:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NASA के जेम्स टेलीस्कोप की बड़ी खोज, वैज्ञानिकों की सारी थ्योरी को फेल कर रहा है ये ब्लैक होल

Science News in Hindi: NASA के James Webb Telescope ने बहुत ही चौंकाने वाली खोज की है जिसमें पता चला कि Big Bang के 1 अरब साल बाद शुरुआती ब्रह्मांड में बहुत बड़े-बड़े ब्लैक होल मौजूद थे. इसने वैज्ञानिकों का हैरान किया क्योंकि उनका मानना था कि इतने बड़ा होने में Black Hole को और भी ज्यादा समय लगेगा. अब NASA की चंद्रा एक्स-रे वेधशाला ने एक विशाल ब्लैक होल RACS J0320-35 को देखा है जो इस रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकते हैं.

क्या है RACS J0320-35?
बता दें कि यह एक क्वासर है जो आकाशगंगा के बीच में मौजूद एक विशाल ब्लैक होल है. चंद्रा एक्स-रे वेधशाला इसे उस समय देख रही है जब ब्रह्मांड सिर्फ 95 करोड़ साल पुराना था. क्वासर बहुत ज्यादा चमकते हैं क्योंकि जब वो अपने चारों तरफ मौजूद गैस और धूल की खींचते हैं तो वह गर्म होकर एक्स-रे पैदा करती है. RACS J0320-35 इसी तरह के दूसरे ब्लैक होल की तुलना में बहुत ज्यादा एक्स-रे उत्पन्न करता है.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष से आ रही है मौत...2032 में चंद्रमा से टकराएगा ये एस्टेरॉयड, वैज्ञानिक बोले- 'न्यूक्लियर बम ही लास्ट ऑप्शन'

Add Zee News as a Preferred Source

RACS J0320-35 इतनी चमकीला और बड़ा क्यों है?
इसके इतना बड़ा और चमकील होने के पीछे का कारण है सुपर-एडिंगटन अभिवृद्धि(Super-Eddington Acceleration). एडिंगटन सीमा वह गति है जिस पर कोई खगोलीय पिंड पदार्थ को खींच सकता है. इस सीमा के बाद वह अस्थिर हो जाता है. लेकिन Super-Eddington Acceleration में ब्लैक होल अपनी एडिंगटन सीमा से भी ज्यादा तेजी से पदार्थ को इकट्ठा कर पाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल पर पदार्थ का गिरना टोरस में होता है जिससे रेडिएशन बाहर नहीं निकल पाता. 

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी! धरती के 'कोर' में हो रहे हैं बड़े बदलाव, बोले-किसी भी वक्त भयंकर तबाही...

कितनी तेजी से बढ़ रहा है ब्लैक होल?
वैज्ञानिकों ने पाया कि RACS J0320-35 की ज्यादा चमक जेट की वजह से नहीं बल्कि सुपर-एडिंगटन अभिवृद्धि की वजह से है. अगर यह सच है तो यह ब्लैक होल अपनी एडिंगटन सीमा से 2.4 गुना तेजी से बढ़ रहा है और ऐसा काफी लंबे समय से ऐसा ही कर रहा है. यह खोज शुरूआती ब्रह्मांड में विशाल ब्लैक के निर्माण के रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Black hole discovery

Trending news

मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
Hindu Succession Act
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
Gujarat
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
Leh Protest
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
Mamata Banerjee
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
Ladakh Protest
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
DNA Analysis
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
jammu kashmir news
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
General Anil Chauhan
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
Supreme Court news in hindi
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
Mehbooba Mufti
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
;