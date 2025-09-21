शनि ग्रह पर दिखाई दी अजीब सी रोशनी! 10 घंटों तक खोज करते रहे वैज्ञानिक, James Telescope ने भेजी तस्वीर
Saturn Atmosphere: NASA के James Webb Telescope ने शनि के वायुमंडल में कुछ अजीब और जटिल चीजें देखी हैं. यह हमारे सौरमंडल में कभी किसी भी ग्रह पर नहीं देखी गई.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 21, 2025, 02:13 PM IST
Solar System Mysteries: जेम्स वेब टेलीस्कोप ने शनि के वायुमंडल में कुछ अजीब और जटिल चीजों को देखा है जो हमारे सौरमंडल में पहली बार देखी गई हैं. ब्रिटेन के नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टॉम स्टालार्ड ने हेलिंसकी में हुई एक मीटिंग में यह बात बताई. ये पूरी जानकारी जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स पत्रिका में छपी थी. स्टालार्ड ने कहा, James Webb Telescope का इस्तेमाल करके हमने पहली बार शनि के ध्रुवीय प्रकाश और ऊपरी वायुमंडल को इतनी अच्छी तरह से देखा है. 23 वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने 29 नवंबर 2024 को लगाता 10 घंटों तक यह खोज की.

वैज्ञानिकों ने किस तकनीक का इस्तेमाल किया?
बता दें कि वैज्ञानिकों ने खासतौर पर H3+ आयानों से निकलने वाली Infrared लाइट को देखा. यह आयन शनि के वातावरण में होन वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं में बहुत जरूरी भूमिका निभाता है. JWST के निकट अवरक्त स्पेक्ट्रोग्राफ का इस्तेमाल करते हुए टीम ने शनि के वायुमंडल में H3+ आयानों और मीथेन के अणुओं को देखा.

यह भी पढ़ें: रूस का स्पेस मिशन पूरा...अंतरिक्ष में गए थे 75 चूहे लौटे सिर्फ 65, बाकियों से साथ हुआ ये काम

वैज्ञानिकों ने शनि पर क्या देखा?
उन्होंने शनि के आयनमंडल में कुछ चमकीले घेरे देखे जिनके अंदर गहरी मोती जैसी आकृतियां बनी हुई थीं. ये आकृतियां ज्यादातर एक जैसी रहीं लेकिन लंबे समय में धीरे-धीरे खिसकती नजर आईं. शनि के वायुमंडल में उन्हें उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर फैली एक असममित तारे जैसी संरचना भी मिली जो काफी अजीब थी. 

वैज्ञानिकों की टीम ने क्या पता लगाया?
टीम ने इन आकृतियों की सटीक जगहों का पता लगाया और पाया कि ये शनि के एक हिस्से में अलग-अलद जगहों को ढक रही थीं. इससे पता चलता है कि इन आकृतियों को बनाने वाली प्रक्रियाएं पूरे वायुमंडल के एक हिस्से को प्रभाविक कर रही हैं. स्टैलार्ड ने कहा, हमारा मानना है कि ये काले मोती शनि के चुंबकीय क्षेत्र और उसके घूमते वायुमंडल की बीच आपसी टकराव की नतीजा हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: ब्रह्मांड में दिखा चौंकाने वाला नजारा! मरता हुआ तारा निगल गया प्लूटो जैसा ग्रह, Hubble Telescope ने ली तस्वीर

इस खोज से क्या जानकारी मिलेगी?
वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि उन्हें भविष्य में JWST से शनि को और देखने का मौका मिलेगा. इससे उन्हें इन अजीब आकृतियों और शनि के वायुमंडल को बेहतर समझने में मदद मिलेगी. स्टैलार्ड ने यह भी कहा, चूंकि धरती पर लगी दूरबीनों से वायुमंडल की इन परतों को नहीं देखा जा सकता. इसी वजह से James Webb Telescope से शनि के मौसम में होने वाले बदलावों को देखना बहुत जरूरी है.   

