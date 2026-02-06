Advertisement
trendingNow13099615
Hindi Newsविज्ञानजितना हम सोचते थे उतना बड़ा नहीं है बृहस्पति, NASA की सैटेलाइट तस्वीरों ने किया खुलासा

जितना हम सोचते थे उतना बड़ा नहीं है बृहस्पति, NASA की सैटेलाइट तस्वीरों ने किया खुलासा

Solar System: बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इतना बड़ा है कि इसमें 1200 से ज्यादा धरती समा सकती हैं. सूर्य से दूरी के हिसाब से यह पांचवे नंबर पर आता है. यह पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है और विशाल गैस का एक गोला है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 06, 2026, 07:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जितना हम सोचते थे उतना बड़ा नहीं है बृहस्पति, NASA की सैटेलाइट तस्वीरों ने किया खुलासा

Science News: हम हमेशा से जानते हैं कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसमें 1200 पृथ्वियां समा सकती हैं. लेकिन NASA के जूनो अंतरिक्ष यान ने बताया है कि यह हमारे पुराने अंदाजों से थोड़ा छोटा है. नई रिसर्च से पता चला है कि यह एकदम गोल नहीं बल्कि चपटा है. यह अपने ऊपर और नीचे के हिस्सों से थोड़ा दबा हुआ है और यह सूरज से पांचवें नंबर पर आता है. यह पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम गैसे से बना है और इन्हीं गैसों से सूरज और तारे बनते हैं. 

कितना बड़ा है बृहस्पति?
बृहस्पति अपने बीच के हिस्से से जितना बड़ा माना जाता था अब वह उससे करीब 8 किमी छोटा निकला है. उत्तर से दक्षिण की दूरी भी पहले के अंदाजों से 24 किमी कम पाई गई है. यह बीच से 7% ज्यादा चौड़ा है जबकि हमारी धरती सिर्फ 0.33% ही चौड़ी है. 

यह भी पढ़ें: NASA लगाएगा चांद पर परमाणु पावर प्लांट, 40 किलोवाट बिजली से रोशन होगी चंद्रमा की पहली कॉलोनी

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों मायने रखता है आकार?
इससे यह समझने में आसानी होगी कि ग्रह के अंदर क्या चल रहा है और वह किन परतों से बना है. इसके अलावा यह भी पता चलेगा कि वहां का वातावरण, मौसम और मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करती है. बृहस्पति के पास आयो और यूरोपा जैसे कई चंद्रमा है और नया आकार यह समझने में मदद करेगा कि बृहस्पति का खिंचाव इनपर कैसे असर डालता है. 

यह भी पढ़ें: हिमालयन सुनामी का बढ़ा खतरा! IIT Roorkee की चेतावनी- हाई रिस्क जोन में 90 लाख लोग

बृहस्पति इतना जरूरी क्यों है?
यह सबसे बड़ा ग्रह है इसलिए उसने बाकी ग्रहों के बनने में बड़ी भूमिका निभाई है. वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले Jupiter की वजह से ही धरती पर पानी और जीवन के लिए जरूरी चीजें पहुंच पाई थी. इसकी ग्रैविटी इतनी मजबूत है कि धरती की तरफ आने वाले खतरनाक उल्कापिंडों को या अपनी तरफ खींच लेता है या उनका रास्ता बदल देता है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Jupiterfacts of solar system

Trending news

दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
Anwar Ibrahim
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
India Oil Trade
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
National News
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
PM Modi speech
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
Anurag Thakur
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
National News
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना