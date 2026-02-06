जितना हम सोचते थे उतना बड़ा नहीं है बृहस्पति, NASA की सैटेलाइट तस्वीरों ने किया खुलासा

Science News: हम हमेशा से जानते हैं कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसमें 1200 पृथ्वियां समा सकती हैं. लेकिन NASA के जूनो अंतरिक्ष यान ने बताया है कि यह हमारे पुराने अंदाजों से थोड़ा छोटा है. नई रिसर्च से पता चला है कि यह एकदम गोल नहीं बल्कि चपटा है. यह अपने ऊपर और नीचे के हिस्सों से थोड़ा दबा हुआ है और यह सूरज से पांचवें नंबर पर आता है. यह पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम गैसे से बना है और इन्हीं गैसों से सूरज और तारे बनते हैं.

कितना बड़ा है बृहस्पति?

बृहस्पति अपने बीच के हिस्से से जितना बड़ा माना जाता था अब वह उससे करीब 8 किमी छोटा निकला है. उत्तर से दक्षिण की दूरी भी पहले के अंदाजों से 24 किमी कम पाई गई है. यह बीच से 7% ज्यादा चौड़ा है जबकि हमारी धरती सिर्फ 0.33% ही चौड़ी है.

क्यों मायने रखता है आकार?

इससे यह समझने में आसानी होगी कि ग्रह के अंदर क्या चल रहा है और वह किन परतों से बना है. इसके अलावा यह भी पता चलेगा कि वहां का वातावरण, मौसम और मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करती है. बृहस्पति के पास आयो और यूरोपा जैसे कई चंद्रमा है और नया आकार यह समझने में मदद करेगा कि बृहस्पति का खिंचाव इनपर कैसे असर डालता है.

बृहस्पति इतना जरूरी क्यों है?

यह सबसे बड़ा ग्रह है इसलिए उसने बाकी ग्रहों के बनने में बड़ी भूमिका निभाई है. वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले Jupiter की वजह से ही धरती पर पानी और जीवन के लिए जरूरी चीजें पहुंच पाई थी. इसकी ग्रैविटी इतनी मजबूत है कि धरती की तरफ आने वाले खतरनाक उल्कापिंडों को या अपनी तरफ खींच लेता है या उनका रास्ता बदल देता है.