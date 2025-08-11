इस महासागर में दफन होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन! NASA का बड़ा फैसला

लेबोरेटरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वजन 430 टन से भी अधिक है और यह पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है. आपको जानकर हैरानी होगी की ये 28 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये स्पेस में घूमता है और 26 देशों के एस्ट्रोनॉट इस लेबोरेटरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जा चुके हैं. इस ISS के मूल स्ट्रक्चर खराब हो रहे हैं और 2030 के बाद इसका संचालन किया जाता है तो ये जोखिम भरा हो सकता है. लेबोरेटरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का 26 देशों के 280 से ज्यादा एस्ट्रोनॉट इस ISS का दौरा कर चुके हैं.

प्रशांत महासागर में क्यों गिराया जाएगा?

लेबोरेटरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बना रहा है. इसके पीछे की वजह ये है कि इस ISS के मूल स्ट्रक्चर मॉड्यूल, ट्रस और रेडिएटर में खराबी आ रही है और 2030 के बाद इसका संचालन करना काफी जोखिम भरा हो सकता है और जैसे जैसे इसका समय बढ़ेगा इसका संचालन उतना ही महंगा होता जाएगा. इसलिए इस बाद पर काफी विचार करने के बाद इसे प्रशांत महासागर के प्वाइंट निमो पर गिराने की बात चल रही है.

प्वाइंट निमो क्या होता है?

प्वाइंट निमो को धरती का सबसे एकांत स्थान कहा जाता है. यहां पर ना इंसान नजर आते हैं ना ही यहां पर पक्षी नजर आते हैं. यह जगह प्रशांत महासागर में मौजूद है. आपको बता दें कि यह वही जगह है जहां पर रिटायर हो चुके सैटेलाइट और अंतरिक्ष यानों गिराया जाता है. यह जगह अंटार्कटिका से 2000 मील और ईस्ट कोस्ट से 3000 मील की दूरी पर है.