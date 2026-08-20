/अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स पर मंडराया बड़ा खतरा: NASA का ऐलान, 12 महीने में समाधान बताने वाले को मिलेंगे 4.78 करोड़!

अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स की बढ़ती भीड़ के बीच अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA ने एक बड़ा ऐलान किया है. पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल यानी थर्मोस्फीयर में मौसम के बदलाव के कारण सैटेलाइट्स का रास्ता भटकने का खतरा बढ़ता जा रहा है. इसी समस्या का हल निकालने के लिए नासा ने 5 लाख डॉलर यानी 4,78,61,550 भारतीय रुपये का ग्लोबल चैलेंज लॉन्च किया है. इसका मकसद ऐसी सस्ती तकनीक खोजना है, जो सैटेलाइट पर पड़ने वाले दबाव को सटीक रूप से माप सके और उन्हें हादसों से बचा सके.
नासा ने अपने ऑर्बिटल क्लेरिटी चैलेंज के तहत नए और सस्ते टेक सॉल्यूशंस तैयार करने वाली टीमों को 5 लाख डॉलर यानी करीब 4.78 करोड़ रुपये तक का इनाम देने की घोषणा की है.
फ्लाइट के उड़ने की हाइट लिमिट खत्म होने के बाद भी पृथ्वी का वायुमंडल पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता है. फ्लाइट के अधिकतम उड़ान सीमा से भी बाहर काफी ऊंचाई पर थर्मोस्फीयर नाम की एक पतली गैसीय परत होती है. जब सूर्य पर कोई हलचल होती है, तो उससे निकलने वाली ऊर्जा इस परत को हीट कर देती है, गर्म होने के कारण से यह परत फैल जाती है.
परत फैलने के कारण लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में वायुमंडलीय घनत्व बढ़ जाता है, जिससे वहां घूम रहे सैटेलाइट्स पर ड्रैग यानी हवा का दबाव व रगड़ बढ़ जाता है. समय के साथ यह ड्रैग सैटेलाइट्स की रफ्तार स्लो कर उनके रास्ते को भटका सकता है. वर्तमान में लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे इस खतरे का सही अनुमान लगाना एक बड़ी समस्या बन गया है.
नासा का मेन उद्देश्य ऐसे सस्ते और नए उपकरण खोजना है जो थर्मोस्फीयर में घनत्व, दबाव या ड्रैग का सटीक माप यानी जानकारी हासिल कर सकें. महंगे वैज्ञानिक उपकरणों के बजाय नासा ऐसी तकनीक की तलाश में है, जिन्हें बड़ी संख्या में बनाकर कमर्शियल सैटेलाइट्स पर आसानी से फिट किया जा सके. इससे वैज्ञानिकों को रियल टाइम का डेटा मिलेगा, जिससे स्पेस वेदर के कारण सैटेलाइट्स के रास्ते में आने वाले बदलावों की सही भविष्यवाणी की जा सकेगी. 19 अगस्त 2026 से शुरू हुआ यह मुकाबला नासा के टेकलीप प्राइज प्रोग्राम का हिस्सा है. इस मुकाबले को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसमें से चार सबसे बेस्ट आइडियाज को चुना जाएगा.
इस टेस्ट में जीतने वाली टीमों को 5 लाख डॉलर तक दिया जाएगा. सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि इसके साथ ही नासा जीतने वाली टीमों को अपनी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करन ेके लिए फ्री में टेस्ट फ्लाइट की सुविधा भी देगा. नासा का टारगेट अगले 1 साल यानी 12 महीने के अंदर नई टेक्नोलॉजी को अंतरिक्ष में ले जाने और फिट करने लायक बनाना है.
इस टेस्ट में नासा का हेलियोफिजिक्स डिवीजन, फ्लाइट अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कोलैबोरेटिव इनोवेशन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं. इस टेक्नोलॉजी के आने जाने से भविष्य में स्पेस में बढ़ते सैटेलाइट ट्रैफिक और हादसों के खतरे को कम किया जा सकता है.