Mission Surya: वैज्ञानिकों ने बनाया सूरज की भविष्यवाणी करने वाला AI, NASA का डिवाइस करेगा सूर्य...

Solar Storm and Eruptions: NASA के नासा के सौर गतिकी वेधशाला(SDO)ने सूर्य(Surya)नाम से एक AI सिस्टम बनाया है. इसका मक्सद सूर्य के जटिल व्यवहार को समझना होगा. Surya नाम के इस टूल को पिछले 9 सालों में नासा के सौर गतिकी वेधशाला से मिले डाटा पर ट्रेनिंग दी गई है. इसका काम बहुत सारे डाटा को जांचना होगा. इसकी मदद से वैज्ञानिक सौर विस्फोट(Solar Eruptions)को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और अंतरिक्ष के मौसम की भविष्यवाणी भी कर सकेंगे. इसकी मदद से सैटेलाइट्स, बिजली ग्रिड को अंतरिक्ष के मौसम से होने वाले खतरों को कम किया जा सकेगा.

कैसे काम करेगा 'सूर्या'?

Surya बहुत बड़ी मात्रा में सौर डेटा का विश्लेषण करके ऐसी जानकारी दे सकता है जो पहले मिलना मुश्किल था. यह मॉडल Solar Flares की भविष्यवाणी करने में अच्छा काम कर रहा है. शुरुआती जांच से पता चला है कि Surya 2 घंटे पहले तक सही अनुमान लगा सकता है जो मौजूदा तरीकों से 16% बेहतर है.

कब हुआ था लॉन्च?

इस AI सिस्टम को 2010 में लॉन्च किया गया था. लॉन्च होने के बाद से ही इस अंतरिक्ष यान ने लगातार और बहुत साफ-सुथरे चित्र दिए हैं. यह हर 12 सेकंड में Magnetic Field की माप के साथ-साथ ही अलग-अलग तरंगों की भी तस्वीरे लेता है. यह 15 सालों का डाटा Surya को सौर गतिविधियों में छिपे छोटे-छोटे पैटर्न को समझने में मदद करता है.

क्यों होती है अंतरिक्ष के मिशन की जांच?

NASA के हीलियोफिजिक्स विभाग के निदेशक जोसेफ वेस्टलेक ने कहा, जिस तरह हम धरती के मौसम का अंदाजा लगाते हैं वैसे ही अंतरिक्ष के मौसम सुरक्षा को और भी बेहतर बनाना का एक अहम कदम है. इससे अंतरिक्ष यात्रियों, अंतरिक्ष यान, बिजली ग्रिड और GPS को चलाने वाली दूसरी प्रणालियों की सुरक्षा में मदद मिलेगी.

