Mission Surya: वैज्ञानिकों ने बनाया सूरज की भविष्यवाणी करने वाला AI, NASA का डिवाइस करेगा सूर्य...
Advertisement
trendingNow12891716
Hindi Newsविज्ञान

Mission Surya: वैज्ञानिकों ने बनाया सूरज की भविष्यवाणी करने वाला AI, NASA का डिवाइस करेगा सूर्य...

NASA News: नासा ने सौर विज्ञान के क्षेत्र में एक नया कदम उठाया है. उन्होंने सूर्य हेलियोफिजिक्स फाउंडेशनल मॉडल नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 22, 2025, 09:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mission Surya: वैज्ञानिकों ने बनाया सूरज की भविष्यवाणी करने वाला AI, NASA का डिवाइस करेगा सूर्य...

Solar Storm and Eruptions: NASA के नासा के सौर गतिकी वेधशाला(SDO)ने सूर्य(Surya)नाम से एक AI सिस्टम बनाया है. इसका मक्सद सूर्य के जटिल व्यवहार को समझना होगा. Surya नाम के इस टूल को पिछले 9 सालों में नासा के सौर गतिकी वेधशाला से मिले डाटा पर ट्रेनिंग दी गई है. इसका काम बहुत सारे डाटा को जांचना होगा. इसकी मदद से वैज्ञानिक सौर विस्फोट(Solar Eruptions)को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और अंतरिक्ष के मौसम की भविष्यवाणी भी कर सकेंगे. इसकी मदद से सैटेलाइट्स, बिजली ग्रिड को अंतरिक्ष के मौसम से होने वाले खतरों को कम किया जा सकेगा.

कैसे काम करेगा 'सूर्या'?
Surya बहुत बड़ी मात्रा में सौर डेटा का विश्लेषण करके ऐसी जानकारी दे सकता है जो पहले मिलना मुश्किल था. यह मॉडल Solar Flares की भविष्यवाणी करने में अच्छा काम कर रहा है. शुरुआती जांच से पता चला है कि Surya 2 घंटे पहले तक सही अनुमान लगा सकता है जो मौजूदा तरीकों से 16% बेहतर है.

यह भी पढें: Psyche Probe: NASA के यान ने खींची गजब की तस्वीर, देखें 29 करोड़ किमी दूर से कैसी दिखती है धरती

Add Zee News as a Preferred Source

कब हुआ था लॉन्च?
इस AI सिस्टम को 2010 में लॉन्च किया गया था. लॉन्च होने के बाद से ही इस अंतरिक्ष यान ने लगातार और बहुत साफ-सुथरे चित्र दिए हैं. यह हर 12 सेकंड में Magnetic Field की माप के साथ-साथ ही अलग-अलग तरंगों की भी तस्वीरे लेता है. यह 15 सालों का डाटा Surya को सौर गतिविधियों में छिपे छोटे-छोटे पैटर्न को समझने में मदद करता है.

क्यों होती है अंतरिक्ष के मिशन की जांच?
NASA के हीलियोफिजिक्स विभाग के निदेशक जोसेफ वेस्टलेक ने कहा, जिस तरह हम धरती के मौसम का अंदाजा लगाते हैं वैसे ही अंतरिक्ष के मौसम सुरक्षा को और भी बेहतर बनाना का एक अहम कदम है. इससे अंतरिक्ष यात्रियों, अंतरिक्ष यान, बिजली ग्रिड और GPS को चलाने वाली दूसरी प्रणालियों की सुरक्षा में मदद मिलेगी.

यह भी पढें: अमेरिका ने दुनिया से छिपा रखे हैं एलियंस से जुड़े राज, वैज्ञानिक ने राज से उठाया पर्दा! क्यों चौंक गए लोग?

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

solar eruptions

Trending news

उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
CP Radhakrishnan
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
जहां बादल फटा वहां पहुंची कश्मीर की मचैल माता तीर्थयात्रा, 60 से ज्यादा लोग मरे
Kishtwar cloudburst
जहां बादल फटा वहां पहुंची कश्मीर की मचैल माता तीर्थयात्रा, 60 से ज्यादा लोग मरे
Aaj Ki Taza Khabar Live: बिहार SIR पर EC ने SC में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, 65 लाख मतदाताओं को लेकर दिया अपडेट
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: बिहार SIR पर EC ने SC में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, 65 लाख मतदाताओं को लेकर दिया अपडेट
RSS के कार्यक्रम में पहुंचीं अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल
rss
RSS के कार्यक्रम में पहुंचीं अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
Weather
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
जल्दी से बनवा लें आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; यहां जारी हुआ आदेश
Aadhar Card
जल्दी से बनवा लें आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; यहां जारी हुआ आदेश
सड़कों से हटेंगे या लोगों को काटते रहेंगे; आवारा कुत्तों पर आज आएगा SC का बड़ा फैसला
Supreme Court News
सड़कों से हटेंगे या लोगों को काटते रहेंगे; आवारा कुत्तों पर आज आएगा SC का बड़ा फैसला
देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
DNA
देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
नीतीश का टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका
DNA Analysis
नीतीश का टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका
अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग...अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर
DNA Analysis
अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग...अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर
;